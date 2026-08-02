Jak jde vláda na komáry s dělem.
V diskusích pod články a na sociálních sítích se na toto téma hodně diskutuje a evidentně to většina diskutujících schvaluje. A jak je v takových diskusích zvykem, každého, kdo to neschvaluje, patřičně zpraží. Ať už primitivními, emotivními výlevy nebo přímo nadávkami. Ale úroveň diskuse a schopnost přijmout jiný názor, je jiné téma.
Mobilní telefony! Horké téma politiků, novinářů a veřejnosti. Jak už jsem uvedla, velká část lidí zákaz vítá a schvaluje. Proč? Protože „děti tráví na mobilu moc času“, děti mobil zneužívají např. k natáčení učitelů a jiných dětí“, „děti si na mobilu hrají hry, čtou nevhodný obsah.....“, „děti se na mobilech stávají závislými“, atd. Prostě mobil je problém. Možná je mobil problém, ale rozhodně ne pro všechny děti.
Nikdo z těch, co tleskají plošnému zákazu, ani na vteřinu nepřipustí, že jsou děti, které mají mobil k telefonování (popř. k SMSkování). Že nikoho nenatáčejí, že ho ve škole nepoužívají nebo jen výjimečně, že ani nemají připojení na internet nebo dokonce mají „hloupý“ mobil, se kterým se nic jiného, nežli telefonovat, nedá. A že takové nejsou? Ale ano, jsou.
Celá tato aktivita by se dala připodobnit k situaci, kdy většina žáků nenapíše domácí úkol a učitelka dá celé třídě pětku.
Nikdo si neklade otázku, proč za chyby někoho, byť by to byla většina, se mají trestat všichni! Na jednu stranu je to pochopitelné, protože princip kolektivní viny je u nás už tak nějak hluboko zakořeněný, ale budou se tomuto zákazu alespoň vzpěčovat rodiče těch dětí, které žádné problémy s mobily nemají?
Závislost dětí na sociálních sítích, a tedy na mobilech, je bezesporu problém. Natáčení učitelů a jiných dětí, zcela určitě také. Nedovolené používání mobilů při hodině už vůbec. Ale místo, aby se řešilo konkrétní nevhodné chování dětí, tak se zakáže používat (nebo dokonce mít u sebe) mobil všem? Už dávno to problém být nemusel, kdyby se to řešilo včas a účinně. Jenže naše školství se stará o nesmysly typu „wellbeing“, školní parlamenty, ombucmany, domácí úkoly a rušení známkování, místo řešení skutečných problémů. A pak přijde moudrá hlava s plošným zákazem.
Vzpomeňme si na kauzu paní učitelky Bednářové. Místo, aby byly potrestány děti, které ji při vyučování nedovoleně nahrávaly, byla vyhozena paní učitelka. Co tím těm dětem naše školství vzkázalo? „Milé děti, nahrávat učitele je v pohodě, zejména když se vám nelíbí, co říkají“. Jak jsou potrestány děti, které někde na záchodě nahrávají spolužačku? Jak je potrestáno dítě, které si přes přísný zákaz hraje s mobilem při vyučování? Nijak, nebo jen směšně. Kdyby se veškeré porušování pravidel exemplárně trestalo, dneska by se nemusely zakazovat mobily všem. Pořád se řeší, aby se dětem nějak nekřivdilo, aby se jim neubližovalo, aby se náhodou nějak neomezovaly a pak bum, všem ráno sebereme mobil.
Je třeba si uvědomit, že za problémy se závislostí na mobilech nesou primárně odpovědnost rodiče. Ti jim mobil pořídí, ti jim pořídí data, ti je nechávají s mobilem v ruce neúměrně dlouho. A ti jsou jim velmi často i špatným příkladem. Pokud se dítě neobejde bez mobilu ve škole, a my mu jeho používání zakážeme, bude si to vynahrazovat po škole. Nevyřeší se tím tedy nic. Stejně jako představa, že budeme někoho nutit, aby se bavil se spolužákem, když se s ním bavit nechce.
A to už vůbec nemluvím o tom, jak se některým dětem přímo ublíží. Na sociálních sítích o tom mluví někteří rodiče, psychologové, či jiní zainteresovaní lidé. Odříznout dítě od rodičů, v době, kdy tady máme právě mobily, je cesta do pekel. Není nic špatného, ani zavrženíhodného, když dítě o přestávce zavolá rodičům, babičce, strejdovi, kamarádce................., že dostalo z písemky dobrou (špatnou) známku. Není nic špatného na tom, když rodiče napíšou dítěti, že ho vyzvednou později, protože se musí zdržet v práci a dítě si to o přestávce přečte. Není nic špatného na tom, když v r. 2026 prostě dítě používá mobil! Protože, od toho ho má.
Slaboduché výkřiky o tom, že dříve také nebyly mobily, že si mám dítě uvázat k noze, že mi o jedničce z písemky může říct až doma, že se děti mají bavit mezi sebou, apod., na hony páchnou totalitním myšlením jejich autorů. A nejen totalitním myšlením, ale ukazuje se, kolik rodičů vítá, že problém, který způsobili, bude někdo řešit za ně.
Úlohou státu ale není napravovat, co ve výchově někdo zkazil. Úlohou našeho školství není převýchova dětí, ale vzdělávání dětí!
Helena Sasová
Ženy hrubé a nevhodné chování mužů běžně tolerují
Přetvářka se pozná a pravá tvář muže se zjistí velmi snadno. To ale musí žena chtít. Mnoho žen si odmítá sundat klapky z očí a mužovo chování donekonečna ospravedlňuje.
Helena Sasová
Účetní dramata, aneb jak to udělat složitě, když to jde jednoduše.
Někteří lidé komplikují situace, které jinak komplikované nejsou. Speciální skupinou těchto lidí jsou některé účetní a lidé, kteří nějakým způsobem zajišťují vstupy do účetnictví.
Helena Sasová
Změní něco volby?
Mám jít volit, nemám jít volit?! Všichni známe to pořekadlo, že „kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zakázali“.
Helena Sasová
Vláda se chová k lidem tak, jak jí to lidé dovolí.
Svádět vinu na druhé je snadné a pohodlné. To my, lidé, musíme změnit své chování, abychom mohli zase svobodně žít a pracovat!
Helena Sasová
Dojde k diskriminaci obecně prospěšných společností a ústavů potřetí?!
Bude-li diskriminační definice pacientské organizace parlamentem schválena, ohrozí existenci celé řady zavedených a velmi dobře fungujících organizací.
|Další články autora
Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku
Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...
Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka
Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do...
OBRAZEM: Podívejte se s námi na Prahu z výšky, kam se většina lidí nikdy nedostane
Novinářská práce s sebou nese jednu příjemnou stránku. Že se při ní dostanete do míst, která jsou...
OBRAZEM: Od jízdy za korunu po metro bez řidiče. Znáte těchto 6 zajímavostí z pražského podzemí?
Pražské metro je už více než padesát let páteří městské hromadné dopravy. Každý den přepraví přes...
Požár střechy v Kozlovicích způsobil škodu téměř milion korun
Škodu téměř milion korun způsobil v sobotu večer požár střechy rodinného domu v Kozlovicích na...
V Řimicích se při požáru domu zranili dva lidé, z toho jeden těžce
Dva lidé, z toho jeden těžce, se dnes časně ráno zranili při požáru rodinného domu v Řimicích,...
Běžecká horečka v Beskydech! Lesní smečka vyprodala Bílou a vyzrála na vedro
Požár domu v Řimicích popálil muže, přiletěl pro něj vrtulník. Hořelo také auto
Hasiče na Olomoucku zaměstnaly během víkendu zatím dva požáry. Nejprve šlo o požár rodinného domu v...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 28
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 2062x
Je zakladatelkou a ředitelkou obecně prospěšné společnosti Celia - život bez lepku, která se věnuje problematice celiakie a bezlepkové diety. Je autorka edukačních brožur: Celiakie - proč někteří lidé drží bezlepkovou dietu a Celiakie, aneb jak se vypořádat s bezlepkovou dietou - manuál pro školní jídelny.
Je vyznavatelkou svobody slova, ať už jsou jakákoliv. Je zastáncem štíhlého státu, nízkých daní, svobody jednotlivce a respektu k soukromému majetku.