Zvířecí skřeky
To je docela v pohodě, i to, že občas politik dostane přezdívku podle nějakého zvířete, i když třeba hanlivou. Jenže dnes? Je to docela jinak.
Politici si dnes neberou do kampaně argumenty, ale zvířata. A když se podíváš na to, co se děje, je jasné, že česká politika už dávno není parlament — je to zoologická zahrada s mandátem.
Fialův delfín
Delfín je zvíře inteligentní, elegantní, hravé. Což je přesně důvod, proč se politická realita rozhodla ho okamžitě proměnit v mem. Delfín se stal symbolem toho, jak se PR může během pěti sekund změnit v virální posměch viz infantilita symbolů, která podle stránky sílí díky sociálním sítím . Delfín měl být metafora budoucnosti. Místo toho se stal metaforou toho, jak rychle se budoucnost směje.
Babišův kohout Silver
Kohout je tradiční symbol: Francie ho má na štítě, Roosevelt ho měl v Bílém domě, Indie ho měla na volebních lístcích . Ale český kohout Silver? Ten je jiná liga. Silver není symbol. Silver je PR zvíře, které má vysvětlit obilí, Ukrajinu, národní hrdost a zároveň přikrýt fakt, že kohout sám netuší, proč stojí před kamerou. Je to čistá ukázka „puppygandy,“ zvířecí humanizace politiků, která podle stránky funguje lépe než argumenty. Kohout nekokrhá. Kohout komunikuje strategii.
Alenčin páv
Páv je majestát, královský symbol, historicky používaný v Myanmaru jako emblém odporu a identity . U nás? Páv je prostě páv. A když se objeví v politickém prostoru, okamžitě začne připomínat, že některé figury v politice se nepotřebují vyjadřovat, stačí, že se naparují, což dělají pořád.
Páv je ideální politický aktér:
- nic neříká, všechno naznačuje, a když se otočí, všichni vidí jen jeho vlastní krásu.
Všechna ta zvířata jsou vlastně jedno a to samé
Delfín, kohout i páv jsou jen tři variace jedné politické strategie: odvést pozornost od programu k emoci.
Stránka to říká jasně: symboly obejdou racionální filtr a míří přímo na emoce a nevědomí . A když se to spojí s infantilizací, která roste díky sociálním sítím , dostaneš přesně to, co vidíme:
- delfín má být budoucnost,
- kohout má být hrdost,
- páv má být majestát,
ale ve skutečnosti jsou to tři skřeky jedné politické zoologie, která už dávno pochopila, že volič reaguje rychleji na zvíře než na rozpočet.
Česká politika dnes nevysílá signály. Česká politika dnes vydává zvuky.
A když se ozve delfín, kohout nebo páv, je to vlastně jedno: vždycky je to jen další pokus aktivovat emoci, která má nahradit argument. Symboly totiž fungují jako mentální štítky, které zjednodušují složité ideologie .
Zvířecí skřeky v politice jsou nový jazyk kampaní. A my všichni jsme jen diváci v aréně, kde se místo gladiátorů předvádí fauna.
Pane expremiére Fialo, máte to vůbec zapotřebí?
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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