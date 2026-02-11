Zrcadlo naší duše v jedničkách a nulách
Marná žádosti snaha, která odhalí víc tazatele, než řekne odpověď
Osobně to vidím tak 80/20. Toužíš po karikatuře, po zrcadle, které by ti vrátilo tvůj obraz, avšak s příslovečným nadhledem, s jiskřivým vtipem, který sám sobě upíráš. Žádáš AI, aby tě nakreslila, sepsala, vystihla. A přitom se dopouštíš gesta tak sebestředného a zároveň tak zoufale nejistého, že by to bylo dojemné, kdyby to nebylo totálně směšné...
Sedíš u klávesnice, píšeš instruktáž plnou drobných nápověd „mám rád kávu, nosím brýle, jsem poněkud ironický“ a domníváš se, že poskytuješ data. Ve skutečnosti se svlékáš do naha před mechanismem, který nemá oči. A on, tento velkolepý matematický papoušek, ti za chvíli vyplivne něco, co bude matně připomínat tebe, asi tak jako se kresba na ubrousku po třetím pivu podobá barmanovi. Bude to legrační? Jistě. Bude to trefné? S největší pravděpodobností ani náhodou.
Vtip je v tom, že AI o tobě neví zhola nic. AI o tobě neví, že si ráno prohlížíš vrásky déle, než bys chtěl, že v tramvaji přemýšlíš o smyslu všeho, nebo že tvůj smích zní trochu jako kokrhání. Ví jen to, cos jí sdělil – a to bývá obvykle selekce tak pečlivá, tak cenzurovaná, že by obstála v kterémkoliv totalitním režimu. Napíšeš „jsem vtipný“, ale opomeneš dodat „pouze když mám publikum, jinak jsem protivný sebestředný dědek“. AI tedy vytvoří karikaturu někoho, kdo je ti vzdáleně podobný, jako bratranec z druhého kolena, kterého jsi viděl naposledy na pohřbu.
A přesto: a v tom je ta praštěná jedovatost celé situace: ty tu karikaturu přijmeš. Budeš ji ukazovat přátelům. „Podívejte, umělá inteligence mě vystihla. Vidí, že mám rád knížky a jsem sarkastický.“ Nikdo se neodváží podotknout, že tyhle dvě vlastnosti sdílíš s devadesáti procenty lidí, které vůbec napadne požádat AI o autoportrét. AI tě nevystihla, AI tě odhadla – asi tak, jako prodavač v antikvariátu odhadne, že muž s plnovousem v tvídovém saku bude mít rad Kafku.
Zde se ovšem dostáváme k jádru věci, k té pravé štiplavosti. Co vlastně ověřuješ? Že tě stroj zná? Stroj nezná ani sám sebe. Nebo snad ověřuješ, že jsi dostatečně zajímavý, aby tě stroj vůbec zaznamenal? Ano, tak vlastně zní ona úpěnlivá prosba zabalená do hávu hravosti. „Prosím, potvrď mi, že existuji, a to nejlépe vtipně.“ Každý, kdo žádá o svou karikaturu, v hloubi duše doufá, že bude zvěčněn jako Don Quijote, a nikoliv jako Sancho Panza. Že v něm AI objeví rysy Hamleta, ne Polonia. Že bude váženým vědcem a ne směšným pisálkem, že bude... to podle vás...
A co se stane doopravdy? AI vytvoří amalgám. A ten je jedovatý. Vezme tvou brýlatou tvář, přidá šálek kávy, knihovnu v pozadí a bublinu s nápisem, který má dokazovat tvůj důvtip. Výsledek je univerzální, sterilní, prostý jakékoli skutečné jedovatosti. Neboť pravá karikatura nepotřebuje, abys jí diktoval, co jsi zač. Pravá karikatura je krutá, protože vychází z pozorování. AI však nepozoruje. AI hádá. A její hádání je tak opatrné, tak neurážlivé, že vlastně uráží víc, než by urážel otevřený posměch. AI ti říká: „Jsi tak průměrný, že tě můžu poskládat z deseti nejčastějších slov, která lidé o sobě píší.“
Možná, že to, co tě skutečně na této hře dráždí, není nepřesnost výsledku, ale jeho pravdivost. Ne ta pravdivost, již sis přál. Ta druhá. Ta, která prosvítá skrze tvou sebeprezentaci jako kostra na rentgenu. Ty nejsi ten brilantní intelektuál s jiskrným humorem, jehož karikaturu jsi očekával. Jsi někdo, kdo potřebuje, aby mu stroj potvrdil, že je brilantní intelektuál s jiskrným humorem. A ten terapeutický plast, ten podlézavý patolízal, ti to samozřejmě potvrdí. Protože je to jednodušší než říkat pravdu.
A tak sedíš, hledíš na výtvor, který jsi sám vyvolal, a cítíš cosi podivného. Není to zklamání z nepřesnosti, ani radost z náhodné trefy. Je to tichá, studená pravda: právě jsi zaplatil elektřinou za to, aby ti někdo řekl, že jsi přesně takový, jaký se vidíš. A to je ta nejzbytečnější služba, jakou sis mohl objednat. Je to, jako by sis nechal od krejčího ušít oblek přesně podle své představy a pak se divil, že ti padne.
Pokud skutečně toužíš po karikatuře, pořiď si zrcadlo a stůj před ním dostatečně dlouho. Uvidíš, že se brzy začneš smát. A ten smích bude nakonec mnohem jedovatější než cokoliv, co ti jakákoliv umělá inteligence dokáže vygenerovat. Bude to smích nad tvou marnivou touhou být viděn, nad tvým zoufalým doufáním, že někdo, a je jedno, zda člověk či stroj, tě konečně uvidí takového, jaký opravdu jsi. Jenže ty sám sebe nevidíš. A proto žebráš o obrázek u entity, která nemá oči.
Nuže, pokračuj. Piš dál ty své instrukce, diktuj svou výjimečnost, servíruj svou osobnost na podnose z promptů. AI bude poslušně kreslit. A ty budeš stále čekat na ten jediný tah štětcem, který tě konečně probodne a řekne: „Ano, tohle jsi.“ Nedočkáš se. Neboť nejedovatější na celém procesu je, že AI nemá odvahu být skutečně krutá. A bez krutosti není karikatura. Bez krutosti je jen lichotka.
A ty přece dobře víš, že sis lichotku neobjednal. Nebo snad ano? Nebo se jako pisálek pletu, že přece o tu sebechválu nejde?
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.