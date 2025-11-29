Žralok šestihlavý, to mne fakt....
Inspirace panem Herdou :)
Žrakok šestihlavý,
to ve filmu mne vážně baví.
V hlubinách, kde ticho klame,
žije tvor, jehož si po večerce
k smíchu dáme.
Šest hlav má, k nezaplacení,
ta blbost ovšem k tomu není.
Každá hlava jinak smýšlí,
kde jsme k těmhle tvůrcům přišli...
„Zastavit tu příšeru!“
co šíří jen děs...
věru těžké není,
to mi věř,
stačí kliknout na tlačítko
a je zní jen dohasínající světýlko.
Ten film bloudí onlinem světem,
zakazujeme ho všem dětem,
Děsná mořská příšera
pomáhá nám usnout docela.
Milan Hausner
Další články autora
Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.