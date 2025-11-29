Žralok šestihlavý, to mne fakt....

S úctou a poděkováním panu Herdovi, píšu pokračování jeho sveřepé básně :) k úžasnému filmovému zážitku.

Inspirace panem Herdou :)

Žrakok šestihlavý,

to ve filmu mne vážně baví.

V hlubinách, kde ticho klame,

žije tvor, jehož si po večerce

k smíchu dáme.

Šest hlav má, k nezaplacení,

ta blbost ovšem k tomu není.

Každá hlava jinak smýšlí,

kde jsme k těmhle tvůrcům přišli...

„Zastavit tu příšeru!“

co šíří jen děs...

věru těžké není,

to mi věř,

stačí kliknout na tlačítko

a je zní jen dohasínající světýlko.

Ten film bloudí onlinem světem,

zakazujeme ho všem dětem,

Děsná mořská příšera

pomáhá nám usnout docela.

Autor: Milan Hausner | sobota 29.11.2025 14:55

Další články autora

Milan Hausner

Jak přežít růžovou a neztratit se

Ekonomická nestabilita, geopolitické napětí... Ale ne. My, jakožto vrcholní predátoři potravního řetězce, jsme se shodli, že naším primárním nepřítelem číslo jedna je kus obarvené ovčí srsti... na růžovo.

29.11.2025 v 12:54 | Karma: 2,57 | Přečteno: 51x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Modrý cloud nad WC: když se škola stane správcem dat - část III

Pavučina modrého dýmu nad školní chodbou se tak nějak proplétá s hustou sítí paragrafů, které mnohdy mají své opodstatnění, ale v případě jiném nad nimi zůstává rozum stát.

29.11.2025 v 10:14 | Karma: 6,35 | Přečteno: 61x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Svátost papírové stopy: Pacientova pouť

Být nemocný v této zemi znamená vydat se na zvláštní pouť. Necestujete k svatému místu, ale bludištěm posvátných papírů. Vaše tělo se svými neduhy je jen záminkou; skutečným pacientem je vaše dokumentace.

28.11.2025 v 17:40 | Karma: 9,16 | Přečteno: 110x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Běžecký pás místo výšlapu: AI a iluze pokroku

„Digitální ovečky píší motivační dopisy. AI jim podává tahák a věda tleská. AI je nejlepším učitelem, kam se na něj hrabou všichni ti motivátoři!! Amen.

28.11.2025 v 10:28 | Karma: 5,46 | Přečteno: 101x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Slibem zakázat mobily nezarmoutíš

„Digitální prohibice podle ANO: Plaga s detektorem signálu u dveří, Prokop jako šerif školních chodeb – mobily ven, poslušnost dovnitř.“ Jak to ovšem jde dohromady s masivní podporou AI, to fakt nevím.

27.11.2025 v 12:54 | Karma: 5,47 | Přečteno: 141x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Milan Hausner

  • Počet článků 198
  • Celková karma 9,12
  • Průměrná čtenost 198x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

