Zpátky do bezpečí... ke křídě a interaktivní tabuli
zatímco moderní škola díky „skvělým“ vzdělávacím konceptům – tedy kompetencím – je totálně odsunula stranou. Přežije tahle soutěž naší generaci, nebo v nové verzi už tam budou stát individuální robotičtí asistenti? Ne, dnes nechci psát o hororové budocnosti, ale o tom Zpátky do bezpečí...
Jsou jistá lidská přání, která bychom měli opatrovat s nábožnou úctou a lehkým úsměvem na rtech. Mezi ně bezesporu patří i tichá, ale naléhavá touha po úniku z drsné přítomnosti do idylického bezpečí minulosti. A kam jinam bychom měli ustoupit, nežli do teplého náručí školních lavic, konkrétně do éry, jež nastolila svatou alianci mezi křídou a interaktivní tabulí? Toť přece zlatý věk moderní pedagogiky a učitelského wellbeing (hodně nadneseně řečeno).
Všichni s láskou vzpomínáme na magický okamžik, kdy učitel vzal do ruky křídu. Byl to akt stvoření. Svištící zvuk, jemný prášek padající na podlahu jako jinovatka vzpomínek, a především nevyhnutelný okamžik, kdy se ten posvátný nástroj s pronikavým skřípnutím zlomil. To nebyla chyba, to byl rituál! Dnešní děti, ovládající tablety dříve, než se naučí zavazovat tkaničky (někdy se to ani nenaučili, mají sucháče), nikdy nepoznají existenciální hrůzu z povinnosti jít o přestávce tu tabuli houbou umýt. Byla to výuka pokory, trocha manuální zručnosti, ale také čekání na bílé vědomosti na černém podkladu. A co ta vůně mokré houby promíchaná s křídovým prachem...? Pchá...dnes nám zbývají jen sterilní dezinfekce a antibakteriální gely. Jak sterilní. Jak bezpečné. Jak nudné.
A pak, jako zářivý fénix z popela, vstoupila na scénu interaktivní tabule. Ta nádherná lesklá deska, která slibovala revoluci. Byl to most do budoucnosti, postavený z minulosti. Učitelé, hrdinové moderní doby, se statečně učili mačkat ikonky prstem či speciálním perem, které vždycky po týdnu někdo zlomil nebo ukradl (se ztratilo). Pamatujete ty slavné chvíle, když se systém zasekl při startu a celá třída v napětí čekala, zda pomůže magická kombinace Ctrl+Alt+Delete, nebo zda bude nutno sáhnout k nejvyššímu kroku digitální pedagogické praxe – vypnout a zapnout? Byla to lekce trpělivosti a improvizace, kterou žádný současný vzdělávací program nenahradí.
Interaktivní tabule nám nabídla iluzi nekonečných možností. Mohli jsme na ni psát virtuální fixou, přetahovat obrázky a pouštět videa z internetu, který běžel rychlostí lenochoda v období dešťů. Byl to dokonalá symbioza – kouzlo doby křídové s digitálními záblesky nové doby. Děti mohly přijít k tabuli a mazat prstem! Až na to, že po nich zůstaly šmouhy, na které si stěžoval každý učitel v následující hodině. Po téměr čtvrtstoletí takového soužití a adaptace na takové podmínky se kantor v tom naučil chodit... chvíli po křídovém způsobu, chvíli po tom klikajícím.,..
A najednou je tu neviditelný společník, který vlastně ani jedno a ani druhé nepotřebuje. Vetřel se dětem do tašky. Teď stačí zmáčknout ikonu a vše se rozjede na plno... bez žádného většího úsilí... učitele a ani žáka...
AI mění vše, na co se jen podíváš... psaní, zkoušení, hodnocení, přípravy na hodinu, domácí úkoly, dětskou přípravu, (ne) přemýšlení ... vážně je to revoluce, která jde mnohem dál než jen, když nainstalovali první IWB...
Touha kantora vrátit se „zpátky“ k hybridnímu bezpečí je více než pochopitelná, když všichni ti věrozvěstové z dalšího tisíciletí hlásají, že AI musí být ve třídě teď hned. Včera bylo pozdě. Skoro mne napadá, že Fučíkovo vyznání „V zemi, kde zítra znamená včera,“ je v mysli těchto blouznivců vizí naši blízké budoucnosti.
Křída a IWB, tak to byl svět, kde jsme měli jak analogovou duši, tak digitální sen. Kde riziko zahrnovalo maximálně křídový prach na saku nebo vybité baterie v peru k tabuli. Nebyly zde žádné složité otázky o cloudu, umělé inteligenci nebo distanční výuce, ale také ne o zneužití dat, chat control a dalších zásahů do soukromí. Svět byl jednoduchý a pro jedince víceméně bezpečný... Pro učitele stačilo mít zásobu kříd a funkční projektor...
Takže vzdejme hold této přechodné éře. Době, která nám nabídla bezpečí iluze, že jsme technologicky pokročilí, ale přitom stále s kusem křídy v ruce. Byl to možná poslední okamžik, kdy se škola cítila jako škola z našich představ – s moderními vymoženostmi, jež však ještě nezačaly ovládat celý náš život, což se zrovna o tom novém souputníkovi říci nedá. A nedivme se kantorům, že nikam nespěchají. Naštěstí nikdo už dnes ta rizika nezamlčuje. Počet akademických publikací ukazujících na negativní dopady AI ve vzdělávání roste rychlostí přímo úměrnou umělé inteligenci.
Smíšené vzdělávání je a bude pro mnohé učitelky bezpečné, už skoro domácí a zažité... A co je nejdůležitější – učitel měl volbu, nikdo na něj nijak zvlášť netlačil, měl volbu křídovou i tu digitální. Má ji i dnes, i když notně přihuštěnou tlakem ministerstva, školního vzdělávacího programu a těmi všobjímajícími kompetencemi, které mají s vědomostmi společný jen ten základ. Mám prostě pocit, že AI válcuje vše silou moderních buldozerů...
Nepochybně přijde doba, kdy i ta AI zapadne do vzdělávání jako klíč do kompetenčního zámku. Chvilku to sice potrvá, ale nakonec ten chipový klíč si také své místo ve vzdělávání najde...Neberme učitelům této chvíle i ten dózický...
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
