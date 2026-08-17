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Zlaté české ruiny= elegie domácího neumětela

Říká se, že člověk má mít „zlaté české ručičky“. Ty moje jsou spíš zlaté české ruiny = dvě pravé, obě levé, každá jinak neschopná. Když se na ně podívám, připomínají mi dvě malé tragédie, které se rozhodly spolupracovat.

Když doma něco opravím, je to událost. Ne slavnostní: spíš taková ta, u které se sousedi zastaví, aby viděli, jestli se to celé nezhroutí. A já tam stojím, levák s pravýma rukama, držím nástroj, který mě nenávidí, a tvářím se, že vím, co dělám.

Nástroje mi padají z ruky s elegancí operní pěvkyně, která se rozhodla omdlít. Šroubovák se mi vysmívá. Kladivo mě ignoruje. A metr? Ten se mi vysmekne tak rychle, že by mohl dělat kariéru v cirkuse.

Když natírám, je to lyrika chaosu. Barva končí všude: na mně, na zemi, na věcech, které jsem ani nechtěl natírat. A když se snažím něco opravit, vznikne nový problém, který předtím neexistoval. Je to jako kdyby se realita rozhodla, že mě nenechá vyhrát.

A někdy si říkám, že moje ruce nejsou jen neschopné — ony jsou filozofické. Každý pokus o opravu je jejich způsob, jak mi sdělit: „Milane, svět je složitý. A ty jsi jeho důkaz.“

Když se snažím přivrtat poličku, vrták se rozjede do stran jako diplomat, který nechce udělat rozhodnutí. Když utahuju šroub, šroub se rozhodne, že dneska ne. A když montuju cokoliv z IKEA, mám pocit, že se mnou ten nábytek vede psychologický experiment.

Moje domácí opravy nejsou práce: jsou to rituály přežití. Každý úkon je malá báseň o tom, jak člověk bojuje s hmotou, která má vlastní názor. A ta hmota většinou vyhraje.

Ale v té prohře je zvláštní krása. Neumětel totiž není člověk, který nic neumí. Je to člověk, který se nebojí selhat. A to je v dnešní době skoro nadpřirozená vlastnost.

Možná mám obě ruce pravé. Možná jsem levák, který se narodil do světa praváků. Možná jsem řemeslník, kterého by ani řemeslo nechtělo adoptovat.

Ale když se na konci dne podívám na tu křivou poličku, ten flek barvy na podlaze, ten šroub, který se rozhodl žít vlastním životem… říkám si:

„Tohle jsem udělal já. A je to moje. A stojí to. A nespadlo to. Zatím.“

A v tom je celá elegie neumětela: tragédie, která se směje sama sobě, a komedie, která ví, že bez ní by byl svět nudný.

A přesto to dělám. Ne proto, že bych byl šikovný. Ale protože někdo to udělat musí; a já jsem ten někdo, kdo se nechá nachytat vlastní odvahou.

Je to zvláštní druh hrdinství: Hrdina, který neumí nic, ale přesto se pouští do všeho. Hrdina, který se vrací z boje s poličkou, která ho porazila. Hrdina, který si při montování garnýže uvědomí, že garnýž má silnější charakter než on.

A tak stojím v té své domácí tragikomedii, levák s pravýma rukama, a říkám si, že možná nejsem řemeslník; možná jsem jen básník neúspěchu, který píše verše kladivem.

A víš co? Je v tom krása. Protože neumětel, který se nevzdá, je pořád víc než frajer, který se chlubí a nic nedělá. A moje ruce, ty dvě pravé levé, jsou nakonec důkazem, že odvaha někdy vypadá směšně; ale pořád je to odvaha.

Autor: Milan Hausner | pondělí 17.8.2026 6:11 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

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Milan Hausner

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