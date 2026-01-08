Zlatá vejce v změti předpisů
S podnikáním je to téměř stejné jako se správným románem. Plno slov... a posuďte sami.
První kapitola: Svůdné šepotání
„Milovaný podnikateli, jsi solí této země! Tvé nápady, tvá energie, tvá odvaha: to je motor prosperity! My ti postavíme pódium, rozsvítíme reflektory a dáme ti … no, hlavně morální podporu. A hashtagy. FutureIsHere InnovationNation.“
Druhá kapitola: Manželský kontrakt
Když se zamilujeme do tvých výsledků, předložíme ti smlouvu. Tiše, v zákulisí.
- Článek 1: Vše, co vytvoříš, je částečně naše.
- Článek 2: Částečně znamená ‚většinou‘.
- Článek 3: Nemluv o Článcích 1 a 2 nahlas, nebo budeš vypadat sobecky.“
- Článek 4: Vše vytvořené je třeba řádně zdanit, co bychom pak rozdělovali my a z čeho bychom žili a vládli. A průběžně se dívat, zda v manželství neprovádíš nějaké divné kejkle...to víte nevěra se nenosí v takovém vztahu. I ta kontrola patří k povinnostem partnera.
Třetí kapitola: Láskyplné dušení
„Chceš stavět domy? My milujeme domy! Ale… je tu otázka chráněného brouka východního. A historický význam toho pozemku (i když je to brownfield po továrně ze 70. let). A uhlíková stopa cihel? A… víš co, raději tu farmu solárních panelů, ano? Ne, počkat, ty škodí ptactvu. Možná by byl nejlepší přírodní rezervace s informační tabulí.“
Čtvrtá kapitola: Dvouproudá dálnice prosperity
Proud VIP (Very Important Producer):
- Pobídka: 10 milionů? Zde je daňová úleva a ministerské podání ruky.
- Pobídka: Chcete IPO? FCA vám ustoupí z cesty.
- Zpráva: „Jste hybatel ekonomiky!“ Proud SŠ (Start a Šance):
- Pobídka: Zde je odkaz na web o dotacích (stránka se nenačítá).
- Pobídka: Můžete si odpočítat 20 % z kancelářské židle (při splnění 8 podmínek).
- Zpráva: „Nezapomeňte se přihlásit k DPH od prvního dne!“
Pátá kapitola: Inovace v laboratoři
„Umělá inteligence? Fantastické! My vytvoříme Etickou komisi pro digitální budoucnost, Podkomisi pro algoritmickou spravedlnost a Pracovní skupinu pro terminologii strojového učení. Za pět let budeme mít nejlépe popsaný problém na světě. Zatímco Silicon Valley bude mít AGI, my budeme mít PDF o rizicích AGI. To je přece kvalita nad kvantitou!“
Šestá kapitola: Kulturní národní divadlo
Scéna 1 (pro média): Ministr obchodu v rozhalené košili v startupovém hubu: „Podnikání je naše krev! Rozvážeme pouta byrokracie!“
Scéna 2 (skutečnost): Úředník na finančím úřadě posílá 57. dopis o nejednoznačném výkladu § 38 odstavce 3 písmene c) zákona o dani z příjmu.
Epilog: Filozofická otázka
Co vlastně chceme? Renesanci, nebo rentu?
Rentářský model: Zdaňme minulé úspěchy, rozdělme současné zdroje, regulujme budoucí rizika. Výsledek: Klidný, spravedlivý, bezpečný… a pomalu upadající status quo.
Renesanční model: Odměňme dnešní risk, chraňme zítřejší inovaci, oslavme růst, který zvedá všechny lodě (i když některé rychleji). Výsledek: Dynamický, nepředvídatelný, občas nefér… ale živý a slibný zítřek.
Poučení:
Historie se nikdy neopakuje, ale dějepisná opáčka jsou až příliš nápadně shodná.
- Římská říše začala danit ambice, až když dobyvatelé dobyli vše, co mohli.
- Benátky regulovaly obchod, až když konkurenti objevili nové světy.
- Britské impérium začalo spravovat své kolonie, až když je přestalo objevovat.
- Jakpak to bude s námi?
Otázka pro diskusi (k vymyšlení do příštího fiskálního roku):
Můžeme si dovolit být skromnou, spravedlivou, dobře spravovanou zemí… která postupně přenechává budoucnost těm, kdo si troufají na chaos růstu?
Pozor ale na délku příspěvku podle nařízení EU č. 1271/2024 o vyváženosti diskusí.
„GLP‑1 friendly menu: Jídlo, po kterém nechceš ... jíst
Posaď se. Následující řádky tě mohou duchovně vyčerpat. Pojďme se společně poklonit novému Bohu stravování, jehož jméno je Protein, a jeho nositelům - fast foodům. Nebojte se, že o něco přijdete, však už to začíná i u nás.
2026 - Robot nás obejme a už nepustí
Letošní výstavy s AI ukázaly to, co jsme sice všichni tušili, ale báli jsme se to vyslovit nahlas: roboti už nechtějí jen pomáhat. Oni chtějí patřit k někomu a někam...
Jak jsem se oženil omylem kvůli svému egu
Ano, čteš správně. Kvůli svému egu. Hloupost, co? Teď už to vím taky, ale tenkrát bylo mé ego přiměřeně odpovídající mé tehdejší hmotnosti...
Rodinná pohoda v posvátném světle rozsudku
Děkuji, milí soudci rakouského paláce moudrosti. Děkuji za vaši osvícenou interpretaci lidských práv, která mi konečně umožňuje aplikovat tisícileté právní principy na mou vlastní rodinu.
Psychopati? U nás? Ale jděte! Vždyť je to přímo od srdce!
Ta představa, že by v české politice, té lázni lidskosti, vzájemného pochopení a nezištné služby veřejnému blahu, mohli působit lidé s jistými... řekněme výraznými charakterovými rysy, je přece směšná.
