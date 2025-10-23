Zkouška z bdělosti: Když se talíř nerozbije, ale promluví
A zatímco některé testy jsou zřejmé – třeba kdo vynese koš – ty opravdu důležité se tváří jako nehody. Nebo ještě rafinovaněji: jako slovní cvičení z filozofie a charakteru, které začne nevinnou větou: „Stalo se něco hrozného. Rozbila jsem ty nové talíře, co jsi včera objednal.“ A vy, aniž byste tušili, že jste usedli ke zkoušce testující vaše životní postoje, musíte reagovat. Jenže ouha – talíře jsou v pořádku. Celá katastrofa byla jen strategicky vypuštěnou střelou.. A vy jste právě prošli jedním z nejdůmyslnějších manželských testů: zkouškou reakce na potenciální trauma.
Tohle není test reakce na krizi. Tohle je test reakce na představu krize.
Je to jako když vás armáda nepošle do války, ale posadí vás do simulátoru, kde vám na obrazovce exploduje tank. A hodnotí, jestli začnete křičet, nebo chladnokrevně zmáčknete správné tlačítko.
V tomto okamžiku se z manželky stává důsledný psychologický kouč, mentor, supervizor...doplňte si. Nejde už o to, jak se zachováte, když se něco stane. Jde o to, jak se zachováte, když se něco nestane, ale mohlo by. Testuje se vaše očekávání, vaše důvěra, ale především – a to je geniální – vaše schopnost rozpoznat humor a nadsázku i pod tíhou potenciální katastrofy.
Správná, mistrovská odpověď by v té chvíli byla něco jako:
„Ach bože, to je skvělé! Už jsem se těšil, že konečně budeme moci nalézt zase nový nákupní portál.Tvá oniománie je nezměrná.“
Tím prokazujete:
- že nejste zatrvrzelý konzervativní materialista, ale máte pochopení pro novoty,
- že máte smysl pro humor,
- že jste sice prokoukl tu hru, ale hrajete ji s grácií,
- že jí vlastně dáváte najevo: „Vidím tě. Chápu, že si se mnou hraješ. A už tě znám natolik, že tomu rozumím. A to mám za ty kelímky jogurtu a obaly od paštik.“
Je to jako tanec. Ona udělá krok vpřed s falešnou bombou. Vy neuhnete, chytíte ji, otočíte se s ní a předáte jí ji zpět jako kytici.
Takže gratuluji. Prošli jste si simulátorem. Talíře jsou celé. A vaše manželství je zase o něco odolnější. Ale bděte. Příště může přijít test typu: „Právě jsem bourala do sloupku. Ale neboj ... třeba jen to jen slovní...teda možná.“
Milan Hausner
Smečka, co vyje na zrcadlo
Rozporuplný politik jako veřejná studna morálního sebeuspokojení. Psaní jako rituál, v němž o politiku a ani politika tolik nejde...
Milan Hausner
Pisálkové na prahu chrámu moci
Politika jako reality show, frustrace jako palivo a blog jako veřejná terapie. Algoritmy milují drama a my milujeme karmu. Proč je politický blog vlastně moderní forma lidové tvořivosti?
Milan Hausner
Apologie svatého nicnedělání: Chvála zapomenutého nápadu
„Největší dílo? To, které nikdy nevzniklo.“ V době, kdy se každý nápad musí monetizovat dřív, než dozraje, přichází kacířská chvála nevyřčeného. Ztráta motivace jako poslední aristokratická vzpoura proti stávajícímu světu.
Milan Hausner
Rodinná sága: Jak si žije slon
Jeho sloní pověst měla dva monumentální pilíře, oddělené desetiletími, ale spojené dokonalou neohrabaností, pro něj tak typickou.
Milan Hausner
Školní a domácí manželčin řád
„Školní řád a manželka mají společného víc, než byste čekali: oba jsou závazné, oba se neustále mění – a oba se čtou se strachem, že něco porušíte.“
- Počet článků 137
- Celková karma 8,53
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.