Zkouška z bdělosti: Když se talíř nerozbije, ale promluví

Manželství je nejdelší a nejkomplexnější kurz osobního rozvoje, který kdy absolvujete. Nemá jednotné osnovy, zkoušky přicházejí bez varování a jediným učitelem je váš protějšek, který si zároveň dělá i vašeho osobního zkoušejícího

A zatímco některé testy jsou zřejmé – třeba kdo vynese koš – ty opravdu důležité se tváří jako nehody. Nebo ještě rafinovaněji: jako slovní cvičení z filozofie a charakteru, které začne nevinnou větou: „Stalo se něco hrozného. Rozbila jsem ty nové talíře, co jsi včera objednal.“ A vy, aniž byste tušili, že jste usedli ke zkoušce testující vaše životní postoje, musíte reagovat. Jenže ouha – talíře jsou v pořádku. Celá katastrofa byla jen strategicky vypuštěnou střelou.. A vy jste právě prošli jedním z nejdůmyslnějších manželských testů: zkouškou reakce na potenciální trauma.

Tohle není test reakce na krizi. Tohle je test reakce na představu krize.

Je to jako když vás armáda nepošle do války, ale posadí vás do simulátoru, kde vám na obrazovce exploduje tank. A hodnotí, jestli začnete křičet, nebo chladnokrevně zmáčknete správné tlačítko.

V tomto okamžiku se z manželky stává důsledný psychologický kouč, mentor, supervizor...doplňte si. Nejde už o to, jak se zachováte, když se něco stane. Jde o to, jak se zachováte, když se něco nestane, ale mohlo by. Testuje se vaše očekávání, vaše důvěra, ale především – a to je geniální – vaše schopnost rozpoznat humor a nadsázku i pod tíhou potenciální katastrofy.

Správná, mistrovská odpověď by v té chvíli byla něco jako:

„Ach bože, to je skvělé! Už jsem se těšil, že konečně budeme moci nalézt zase nový nákupní portál.Tvá oniománie je nezměrná.“

Tím prokazujete:

  • že nejste zatrvrzelý konzervativní materialista, ale máte pochopení pro novoty,
  • že máte smysl pro humor,
  • že jste sice prokoukl tu hru, ale hrajete ji s grácií,
  • že jí vlastně dáváte najevo: „Vidím tě. Chápu, že si se mnou hraješ. A už tě znám natolik, že tomu rozumím. A to mám za ty kelímky jogurtu a obaly od paštik.“

Je to jako tanec. Ona udělá krok vpřed s falešnou bombou. Vy neuhnete, chytíte ji, otočíte se s ní a předáte jí ji zpět jako kytici.

Takže gratuluji. Prošli jste si simulátorem. Talíře jsou celé. A vaše manželství je zase o něco odolnější. Ale bděte. Příště může přijít test typu: „Právě jsem bourala do sloupku. Ale neboj ... třeba jen to jen slovní...teda možná.“

Autor: Milan Hausner | čtvrtek 23.10.2025 12:50 | karma článku: 0 | přečteno: 42x

Další články autora

Milan Hausner

Smečka, co vyje na zrcadlo

Rozporuplný politik jako veřejná studna morálního sebeuspokojení. Psaní jako rituál, v němž o politiku a ani politika tolik nejde...

23.10.2025 v 7:13 | Karma: 8,49 | Přečteno: 110x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Pisálkové na prahu chrámu moci

Politika jako reality show, frustrace jako palivo a blog jako veřejná terapie. Algoritmy milují drama a my milujeme karmu. Proč je politický blog vlastně moderní forma lidové tvořivosti?

21.10.2025 v 8:18 | Karma: 6,71 | Přečteno: 149x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Apologie svatého nicnedělání: Chvála zapomenutého nápadu

„Největší dílo? To, které nikdy nevzniklo.“ V době, kdy se každý nápad musí monetizovat dřív, než dozraje, přichází kacířská chvála nevyřčeného. Ztráta motivace jako poslední aristokratická vzpoura proti stávajícímu světu.

21.10.2025 v 0:00 | Karma: 3,06 | Přečteno: 54x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Rodinná sága: Jak si žije slon

Jeho sloní pověst měla dva monumentální pilíře, oddělené desetiletími, ale spojené dokonalou neohrabaností, pro něj tak typickou.

20.10.2025 v 8:24 | Karma: 4,55 | Přečteno: 67x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Školní a domácí manželčin řád

„Školní řád a manželka mají společného víc, než byste čekali: oba jsou závazné, oba se neustále mění – a oba se čtou se strachem, že něco porušíte.“

20.10.2025 v 6:20 | Karma: 10,76 | Přečteno: 187x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

18. října 2025  11:20,  aktualizováno  19:35

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

22. října 2025  14:28

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

21. října 2025  12:05

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

22. října 2025

Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

15. října 2025

Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...

Ropa zdražila, reaguje na Trumpovy nové sankce vůči Rusku

23. října 2025  9:47,  aktualizováno  14:29

V bezprostřední reakci na nové americké sankce namířené na ruské společnosti Rosněfť a Lukoil...

Akademický senát ČZU zvolil nového rektora. Bude jím sociolog Michal Lošťák

23. října 2025  14:14

Novým rektorem České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) bude sociolog Michal Lošťák, ve čtvrtek ho...

RECENZE: Konečně příjemný rodinný film, který strčí do kapsy vánoční pohádky

23. října 2025

Premium Někde mezi velkým překvapením a malým zázrakem se pohybuje domácí přírůstek kin Cukrkandl, po...

Babiš už zná kandidáty SPD na ministry. Do jednání o vládě se zapojí i Turek

23. října 2025  5:48,  aktualizováno 

Předseda SPD Tomio Okamura ve čtvrtek uvedl, že jeho hnutí už představilo Andreji Babišovi všechny...

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Milan Hausner

  • Počet článků 137
  • Celková karma 8,53
  • Průměrná čtenost 205x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.