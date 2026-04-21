Zkamenělina v jazykovém skleníku(1)
Ještě než zazvoní, už to víte, kde se právě nacházíte.
Česká jazyková výuka má ve vitríně několik exponátů, které se už dávno měly přesunout do depozitáře, ale stále se kolem nich chodí s posvátným mlčením:
Není to vůně dubnového vánku u otevřeného okna. To okno je totiž zatmelené vrstvami nánosu, který by chemici označili jako „patina didactica.“ Je to spíše odér. Směs křídového prachu, mírné zatuchliny z map, které pamatují Sovětský svaz jako aktuální geopolitický fakt, a především tu vládne pach slov. Konkrétně slov, která byla tisíckrát vydechnuta a nikdy, ale opravdu nikdy, nepřišla do styku s kyslíkem reality.
V této atmosférické konzervě kraluje pan učitel Blahomír Sykora. Abychom byli přesní, je jejím vězněm, který si zamiloval svou celu. Zatímco venku svět vynalezl internet, emotikony a anglicismy, pan učitel Sykora stále hledá v telefonním seznamu číslo na Josefa Jungmanna, aby si postěžoval na úpadek jazyka.
Hodiny pana učitele Sykory nejsou hodinami češtiny. Jsou to pitevní cvičení. Kde kolega tělocvikář nechává studenty skákat do dálky, Sykora je nechává skákat do prázdna mezi vedlejší větou přívlastkovou a příslovečnou. Jeho hlas je monotónní zvuk klimatizace, která ale nechladí, nýbrž zahřívá mozkové závity k bodu varu nudou. „Sloveso být šeptá s pietou, jako by ohlašoval návštěvu papeže v Tescu, „je sloveso nedokonavé, ale jeho význam v existenciální rovině subjektu je, jak sami cítíte... Ach, vy to necítíte. Vy nemáte jazykový cit.“
On to okno neotevře. Ne proto, že by zapomněl, kde je klika. On okno neotevře, protože věří, že tam venku v realitě je to horší. Venku se totiž mluví. A co hůř, mluví se tam hrozně špatně. Venku lidé říkají „by jste“, „bysme“, píší „mě/mně“ podle toho, jak se jim zrovna hodí korektor na klávesnici, a používají slovo „hrozně“ jako univerzální superlativ pro cokoliv od burzovního pádu po dobrou kávu. Však jsem ho tam taky tak použil.
Pro pana Sykoru je školní budova jakýmsi obrněným transportérem. Je to skleník, ano, ale ne na rajčata. Je to skleník na archaické tvary. Uvnitř je dusno, teplota stoupá k bodu varu slovesných vidů a vzduch je tak hustý minulými časy, že by se v něm dala krájet nářečí. Ale on je šťastný. Je to poslední bašta, kde se Čechy stále skloňují v lokálu jako „v Čechách“ a ne v tom barbarském „v Česku“.
Zatímco jeho kolegyně z kabinetu vedle, která učí základy společenských věd, zkouší studenty na téma „Moderní rodina“, Sykora se jich ptá: „Co je to chřípí? Nikdo? A co kuropění? No tohle... Vždyť jste jak zvířata!“ Jeho pedagogické metody spočívají v metodickém navozování pocitu méněcennosti za použití Slovníku spisovného jazyka českého jako obušku. Když student řekne „dík“, Sykora se chytí za srdce, jako by právě v Dejvicích padl další soudruh při výkonu služby.
Nejvíc fascinující je jeho vztah k literatuře. Tu on ovšem nečte. On ji pitvá. Když jsme měli probírat Máchu, doufali jsme v romantiku, v rozervanost, v jezera a popravy. Sykora nám hodinu a půl vysvětloval, proč je genitiv záporový v básni Máj tak jedinečný a proč hrdliččin zval ku lásce hlas je syntakticky zajímavější než samotný sexuální podtext. Na konci hodiny nikdo z nás nechtěl milovat. Všichni jsme chtěli umřít. Na následky přechodníku minulého.
Venku zatím prší, svítí slunce, auta troubí a život šumí jako voda ve strouze. Ale ve třídě pana Sykory je stále rok 1967, akorát těsně předtím, než se to všechno pokazilo, kdy ještě platila pravidla a vědělo se, že káně je rodu středního. Ten pták, ne to letadélko.
Jednou se stala zvláštní věc. Vtrhl tam zástupce s mobilním telefonem a oznámil: „Pane kolego, venku je duha!“ Sykora se na něj podíval přes brýle tak silné, že by se daly použít jako lupa na pálení děr do sešitů, a pronesl větu, která se zapsala do análů našeho gymnázia: „Duha je jen optický klam způsobený rozkladem světla. Ale podívejte se na toto.“ A ukázal na tabuli, kde byl křídou nakreslen větný rozbor souvětí: „Kdybychom věděli, že byste to bývali byli udělali, nebyli bychom se divili.
„A tohle, pane zástupce,“ dodal s vítězoslavným úsměvem, „je podmiňovací způsob minulý. To je ta pravá krása. To se venku nevidí.“
A měl pravdu. Venku to opravdu nikdo nevidí. A už ani nechce. Zatímco on spokojeně přikládá další vrstvu prachu na neotevíratelné okno, venku se mezitím vynořila nová slova, nová pravidla a možná i nová civilizace. Ale pan učitel Sykora to neví. On nevykoukl. A my, jeho bývalí žáci, píšeme dnes „bychom“ správně jen proto, že se bojíme, že nás jeho duch za to v noci přijde uškrtit kabel od dataprojektoru. Tedy, pokud mu vůbec přišel na kloub.
Pokračování příště...
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.