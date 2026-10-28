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Život na 200 %: Až do úplného vyčerpání aneb Proč je „Maxxing“ vrcholem západní civilizace

Milan Hausner
Dictionary.com studuje celý svůj život historii jazyka, shromažďuje moudrost lidstva a sleduje vývoj myšlení, aby nakonec v roce 2026 světu slavnostně oznámil: Slovem roku je „maxxing“.

Proč je „Maxxing“ vrcholem západní jazykové civilizace roku 2026

Ne „mír“, ne „pokrok“, dokonce ani „zdravý rozum“, ale slangový výtvor dětí z TikToku, které mají místo mozku algoritmickou kaši. Nádhera. Civilizace právě dosáhla svého vrcholu. Můžeme zhasnout a jít domů.

Všechno je projekt (protože odpočinek je pro lidi bez ambicí)

Podle vznešené definice slovníku znamená maxxingpraxi plnohodnotného plnění určité činnosti nebo optimalizaci určitého aspektu svého života“. V překladu do lidštiny to znamená jedinou krutou pravdu: ztratili jste posvátné právo dělat cokoliv jen tak blbě pro radost.
Každá lidská činnost se dnes stala korporátním projektem, který vyžaduje KPI, tabulku v AI,okamžitou zpětnou vazbu a dashboard:

  • Sleepmaxxing: Už dávno nestačí jít spát. Musíte si měřit REM fázi, sledovat teplotu matrace a v noci se budit úzkostí, jestli váš spánek náhodou nedosahuje pod 98 % optimální efektivity. Považte, a ještě k tomu pod matrací běhají roztoči a z nočního stolku vás sleduje váš AI chlupatý, ale pořád plastový pet.
  • Nutriční maxxing: Jídlo už není radost. Je to palivo, přičemž jakékoliv snědení obyčejného rohlíku bez přídavku kolagenu, adaptogenů a řas z Marianského příkopu se rovná veřejné vlastizrradě. K tomu je nutno přídat žraločí chrupavku a celou tu řadu přípravků, které na vás spolehlivě čekají všude okolo.
  • Existenciální maxxing: Pokud zrovna sedíte na gauči a tupě čumíte do zdi, selháváte. Měli byste u toho přece poslouchat podcast o produktivitě ve zrychleném režimu 3x, cvičit taiči na židli a já vlastně nevím, co ještě... to podle sebe, ale určitě tak, abyste maxxing naplnili.

Looksmaxxing neboli jak předělat obličej podle úřední vyhlášky sítě TikTok

Celý tento fenomén samozřejmě vynesla do mainstreamu disciplína zvaná looksmaxxing. Konečně jsme pochopili, že vlastní obličej není dar od přírody, nýbrž mizerně spravovaný start-up, který nutně potřebuje radikální restrukturalizaci. Pokud nevypadáš jako generovaný model z reklamy na kryptoměny, který právě podstoupil tři operace čelisti a žvýká tvrdou pryskyřici pro vyrýsování brady, jste zjevně sociální odpad, který si nezaslouží kyslík.
Je fascinující sledovat, jak se lidstvo posunulo. Zatímco naši předci stavěli katedrály a objevovali kontinenty, my vynalezli umění vypadat jako vyhlazený avatar z videohry, abychom získali o dvě stě lajků víc od lidí, které nenávidíme. No, abych to uvedl na pravou míru. I já se na té své fotce s dialýzou na sebe nemůžu dívat, a tak i prezenční fotka holt změnila můj vzhled...

Kdy už konečně umřeme?

Slovy samotného Dictionary.com je tento termín výsledkem klasického brainrotu – tedy „záměrně nesmyslného slangu, jehož podstatou je být součástí absurdity“.
A popravdě, to je jediná věc, na které se s autory slovníku shodnu.

Žijeme v době, kdy se z každé lidské slabosti stala metrika k bezpodmínečnému „zlepšení“.

  • Nechceš se zlepšovat? Jsi líný parazit. Chceš prostě jen v klidu prožít neděli bez politik a optimalizačních protokolů? Očividně podceňuješ svůj tržní potenciál.
    Takže do toho. Maxuj, co to jde. Protože nic neříká „úspěšný život“ víc než pohled na vyhořelou lidskou schránku, která sice dokonale optimalizovala svůj denní rozvrh, ale zapomněla, jak se normálně nadechnout.
  • Life-maxxičtu zdar!

V následujícím roce se těším na nový termín: Že by to byl burnoutmax?

Autor: Milan Hausner | středa 28.10.2026 8:45 | karma článku: 0 | přečteno: 34x
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