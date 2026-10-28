Život na 200 %: Až do úplného vyčerpání aneb Proč je „Maxxing“ vrcholem západní civilizace
Proč je „Maxxing“ vrcholem západní jazykové civilizace roku 2026
Ne „mír“, ne „pokrok“, dokonce ani „zdravý rozum“, ale slangový výtvor dětí z TikToku, které mají místo mozku algoritmickou kaši. Nádhera. Civilizace právě dosáhla svého vrcholu. Můžeme zhasnout a jít domů.
Všechno je projekt (protože odpočinek je pro lidi bez ambicí)
Podle vznešené definice slovníku znamená maxxing „praxi plnohodnotného plnění určité činnosti nebo optimalizaci určitého aspektu svého života“. V překladu do lidštiny to znamená jedinou krutou pravdu: ztratili jste posvátné právo dělat cokoliv jen tak blbě pro radost.
Každá lidská činnost se dnes stala korporátním projektem, který vyžaduje KPI, tabulku v AI,okamžitou zpětnou vazbu a dashboard:
- Sleepmaxxing: Už dávno nestačí jít spát. Musíte si měřit REM fázi, sledovat teplotu matrace a v noci se budit úzkostí, jestli váš spánek náhodou nedosahuje pod 98 % optimální efektivity. Považte, a ještě k tomu pod matrací běhají roztoči a z nočního stolku vás sleduje váš AI chlupatý, ale pořád plastový pet.
- Nutriční maxxing: Jídlo už není radost. Je to palivo, přičemž jakékoliv snědení obyčejného rohlíku bez přídavku kolagenu, adaptogenů a řas z Marianského příkopu se rovná veřejné vlastizrradě. K tomu je nutno přídat žraločí chrupavku a celou tu řadu přípravků, které na vás spolehlivě čekají všude okolo.
- Existenciální maxxing: Pokud zrovna sedíte na gauči a tupě čumíte do zdi, selháváte. Měli byste u toho přece poslouchat podcast o produktivitě ve zrychleném režimu 3x, cvičit taiči na židli a já vlastně nevím, co ještě... to podle sebe, ale určitě tak, abyste maxxing naplnili.
Looksmaxxing neboli jak předělat obličej podle úřední vyhlášky sítě TikTok
Celý tento fenomén samozřejmě vynesla do mainstreamu disciplína zvaná looksmaxxing. Konečně jsme pochopili, že vlastní obličej není dar od přírody, nýbrž mizerně spravovaný start-up, který nutně potřebuje radikální restrukturalizaci. Pokud nevypadáš jako generovaný model z reklamy na kryptoměny, který právě podstoupil tři operace čelisti a žvýká tvrdou pryskyřici pro vyrýsování brady, jste zjevně sociální odpad, který si nezaslouží kyslík.
Je fascinující sledovat, jak se lidstvo posunulo. Zatímco naši předci stavěli katedrály a objevovali kontinenty, my vynalezli umění vypadat jako vyhlazený avatar z videohry, abychom získali o dvě stě lajků víc od lidí, které nenávidíme. No, abych to uvedl na pravou míru. I já se na té své fotce s dialýzou na sebe nemůžu dívat, a tak i prezenční fotka holt změnila můj vzhled...
Kdy už konečně umřeme?
Slovy samotného Dictionary.com je tento termín výsledkem klasického brainrotu – tedy „záměrně nesmyslného slangu, jehož podstatou je být součástí absurdity“.
A popravdě, to je jediná věc, na které se s autory slovníku shodnu.
Žijeme v době, kdy se z každé lidské slabosti stala metrika k bezpodmínečnému „zlepšení“.
- Nechceš se zlepšovat? Jsi líný parazit. Chceš prostě jen v klidu prožít neděli bez politik a optimalizačních protokolů? Očividně podceňuješ svůj tržní potenciál.
Takže do toho. Maxuj, co to jde. Protože nic neříká „úspěšný život“ víc než pohled na vyhořelou lidskou schránku, která sice dokonale optimalizovala svůj denní rozvrh, ale zapomněla, jak se normálně nadechnout.
- Life-maxxičtu zdar!
V následujícím roce se těším na nový termín: Že by to byl burnoutmax?
Milan Hausner
Když důchodce čte Harariho...
Když si člověk v důchodu sedne do křesla s šálkem pořádné, temně pražené robusty, která se s nějakou zbytečnou ovocnou kyselostí vůbec nezatěžuje, a otevře knihu Yuvala Noaha Harariho, má na chvíli pocit...
Milan Hausner
Hvězdná hodina argumentační lenosti
Na celé té politické eskapadě kolem kontroly veřejnoprávních médií Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ) je nejzábavnější ta čistá, nefalšovaná argumentační lenost
Milan Hausner
O svobodě být zbytečný aneb Chvála starého glosátora
Otázka, která otevírá tento post, jde na samou dřeň existence, ale pojďme ji vzít z té lehčí, lehce ironické stránky. Děkuju za vstupní komentář. Dal mi víc než dost podnětů k zamyšlení. Právě kvůli takovým čtenářům má smysl psát.
Milan Hausner
Stádo, boti a křehké lidské ego:
Zkuste se v hospodě zeptat deseti lidí na to, co si o lidstvu upřímně myslí, a máte do deseti minut na stole menší občanskou válku.
Milan Hausner
Tomášovy kmenové halucinace a halucinace té z plastu
Lidi a hlavně bratři v tričku (Big Bros) (nezaměňuj se se studiem) dostávají infarkt, když se prokáže, jak moc si jejich megerky vymýšlejí.
|Další články autora
Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti...
Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku
Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...
Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany
Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...
Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...
České tenisky dobývají svět. Tyhle limitky od Botasu i Prestige rozhodně stojí za pozornost
Teniskový svět už dávno není jen hřištěm velkých globálních značek. I české firmy si našly vlastní...
Prostějovské muzeum připomene sochaře Jana Třísku retrospektivní výstavou
Tvorbu prostějovského sochaře Jana Třísky představí retrospektivní výstava, kterou připravuje...
Společnosti Sběrné suroviny UH meziročně znatelně klesly tržby i zisk
Společnost Sběrné suroviny UH, která se věnuje zpracování odpadů, měla loni tržby z prodeje...
Asistenty pedagoga budou mít školy ve své režii. Obavy panují ohledně financí
Dítě s autismem, poruchou pozornosti nebo jinými speciálními vzdělávacími potřebami může dnes...
Hostěradice - pozemek 878m2 73/10, 73/7
Kamenný Přívoz - Hostěradice, okres Praha-západ
3 290 000 Kč
- Počet článků 858
- Celková karma 8,70
- Průměrná čtenost 187x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.