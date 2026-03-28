Život bez digitálních závislostí? Jen když se dá sdílet
Generace v ohrožení: Lékaři ČLS JEP varují před rozpadem psychiky dospívajících. Samotný zákaz sociálních sítí problém nevyřeší | Pedagogicke.info
V úvodním článku jsou definovány zásady digitálního detoxu, proti kterým opravdu nelze nic namítat. Kdyby...kdyby ta realita běžného života nebyla tak nějak ...jiná :) :)
Desatero rad pro rodinu a digitální detox ve světle denní reality
- Žádné obrazovky do 2 let : Vývojově naprosto správné. Prakticky to však znamená, že dítě do dvou let nesmí vidět obrazovku, ale může sledovat, jak rodič u jídla kouká do telefonu, protože to přece není obrazovka, to je „rychlá kontrola zpráv“. Dítě si pak odnáší cenné poznání: obrazovky jsou nebezpečné, pokud na ně zrovna nekouká dospělý. Je ovšem pravda, že tomu batoleti to hned tak nedojde...takže první poučka platí beze zbytku.
- Konec „digitálního dudlíku“: Telefon nemá sloužit k utišení emocí. Tento princip se krásně prosazuje v ordinaci, zatímco doma, když dvouletý hysterčí v obchodě a fronta začíná pomalu lynčovat, se zázračně objevuje výjimka. Výjimek se postupně nakupí tolik, že nakonec telefon není dudlík — je to defibrilátor, bez kterého systém spadne.
- Digitální curfew (večerka): 90 minut bez obrazovek před spaním. Ideální pro tvorbu melatoninu. Poněkud méně ideální pro rodiče, kteří večer konečně mají klid a jejich jediná zbývající neurální aktivita spočívá ve vertikálním scrollování v horizontální poloze. Výsledkem je, že dítě spí v pokoji bez signálu a rodič vedle v posteli dokončuje digitální večerku stylem „pro mě to neplatí, já už mám melatonin vyčerpán rodičovstvím“.
- Analogové zóny v domácnosti: Jídelní stůl a ložnice bez technologií. Krásné oddělení prostoru. V praxi to vede k tomu, že se rodina u jídla dívá do talíře, protože bez technologií zbývá jako jediný komunikační prostředek mluvení, a to se z rodinných zvyklostí nějak vytratilo. Ložnice bez technologií pak obvykle znamená, že se tam chodí jen spát, což je mimochodem účel ložnice, takže v tomto bodě vlastně došlo k omylem správnému výsledku. Je ovšem pravdou, že mi manželka při snídani nadává, když si čtu zprávy na idnes. Na Novinky nechodím.
- Pravidlo „Příklad táhne“ : Nejčastěji porušované pravidlo, které se zároveň nejčastěji cituje. Rodiče trvají na omezení u dětí a zároveň v jejich přítomnosti tráví na telefonu čas, který by se dal označit jako „výzkum nových pravidel pro digitální zdraví“. Dítě si z toho odnáší neocenitelnou životní lekci: existují pravidla pro podřízené a pravidla pro ty, kdo je vymýšlejí. Ostatně přesně tento bod se se železnou pravidelností opakuje od parlamentu až po poslední putyku.
Deset rad pro digitální detox (které nikdo nedodrží)
- Budování kritického odstupu: Vysvětlovat dětem algoritmy a nereálnost online světa je chvályhodné. Komické to začíná být ve chvíli, kdy totéž dítě pozoruje, jak rodič bezmocně projíždí nekonečný feed a každých pět minut prohlásí „to je ale hloupost“ — aniž by přestal scrollovat. Kritický odstup se pak buduje stylem „dělej, co říkám, ne co dělám, a mimochodem, podívej se na to video, které mi právě poslali, je to fakt vtipný“. Horší ovšem je, když místo skřeku hloupost, přichází WOW-to je úžasné.
- Sítě jako doplněk, ne náhrada: Priorita fyzického pohybu a reálných interakcí. Nikdo proti tomu nemůže nic namítat. Jenže když dítě pošlete ven a ono si vezme mobil, protože venku bez mobilu není venku, ale jenom někde, kde se nemá co dělat a nikdo tam není, protože všichni jsou také někde s mobilem — tak ta priorita začíná připomínat spíš doporučení než realitu.
- Zájem o digitální obsah: Zajímat se o to, co dítě sleduje, stejně jako se zajímáte o to, s kým si hraje na hřišti. Jenže na hřišti stačí občas pohlédnout z lavičky. U digitálního obsahu byste museli sledovat několik platforem, znát influencery, kteří se střídají rychlostí střídání ročních období, a ještě k tomu rozpoznat, kdy je něco jen hloupé a kdy už nebezpečné. Reálně to končí tak, že rodič zná jen to, co dítě samo ukáže, a to bývá zpravidla to, co je ukázat bezpečné.
- Výchova k sebekontrole: Dospívající mají mozek citlivější na notifikace a lajky. To je fakt. Dospělí mají mozek, který by už citlivější být neměl, ale evidentně je. Když pak rodič vykládá teenagerovi o vědomém odpojování a vzápětí se mu rozsvítí telefon a on okamžitě ztratí nit — teenager získává nejen poučení o sebekontrole, ale také názornou demonstraci, že sebekontrola je pěkná teorie, která v praxi drží asi tak jako toaletní papír.
- Všímavost k varovným signálům: Pokud dítě ztrácí zájem, izoluje se, špatně spí a mění stravovací návyky, vyhledejte odborníka. Tento bod je bezchybný. Jeho komická ironie spočívá v tom, že naprosto stejné příznaky by při pozorném pohledu vykazovala i značná část rodičů. Jenže odborník se vyhledává pro děti. Pro rodiče existuje jako možnost, ale zpravidla až ve chvíli, kdy si uvědomí, že těch deset bodů sami neplní a že možná právě proto u dítěte nefungují.
Závěr (stále chladný, ale s úsměvem)
Desatero je odborně v pořádku. Jeho limity nejsou v obsahu, ale v předpokladu, že rodina je dobře fungující organizace s dostatkem času, energie a sebereflexe.
- Ve skutečnosti jde dnes spíše o to, jak dosáhnout digitální rovnováhy: 6 hodin denně na obrazovce, 6 hodin denně mluvit o tom, jak je to moc. Míněno v součtu celé rodiny. Vychovat děti, které budou schopné žít bez internetu – ale jen pokud bude výpadek. Získat grant na digitální detox, aby si mohli koupit novou televizi.
V praxi se pak body plní selektivně, výjimky se kumulují a výsledkem není digitální zdraví, ale digitální pokrytectví. A to je, přiznejme si, mnohem méně náročné na dodržování.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.