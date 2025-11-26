Zelená voda, tváře rudé
Benátky, město, které se potýká s existenciální hrozbou nejen stoupajících hladin oceánů, se dočkalo své záchrany. Nepřiplula na lodi, nesestoupila z nebes. Přišla s plechovkou zeleného barviva za 150 eur následné pokuty. Greta Thunbergová a její křížová výprava z hnutí Extinction Rebellion se opět ujali svého oblíbeného úkolu: proměnit komplexní globální krizi v pouliční divadlo pro sociální sítě.
Je téměř dojemné sledovat tuto sebezvolenou avantgardu planetárního spasení v akci. Však už mají málem chlapci a děvčata z tohohle spolku o sobě napsanou odbornou studii.
Jejich taktika je prostě geniální a tak úchvatně jednoduchá: najděte kulturní poklad, něco krásného a křehkého, a pak jej pomalujte. V tomto případě dočasně, samozřejmě, s „ekologicky nezávadným“ barvivem. Protože co může lépe vyjádřit úctu k přírodě a dědictví než vlít chemikálii (byť údajně neškodnou) do vodního ekosystému, který je sám na pokraji kolapsu? Je to symbolika tak hluboká, až z ní prostý lidský rozum se má co otáčet, aby to vůbec pochopil. Pokud vůbec, že? Nebo to je politická deklarace? Chtějí nám snad říct, že pokud se nepodřídíme jejich agendě, svět bude vypadat… no, přesně takto? Uměle a bude se těmihle barvičkami hrát všude?
Ještě pikantnější je jejich cílová volba. Itálie, země, jejíž ekonomika není zrovna postavena na větru a slunci, váhala s radikálním odstupem od fosilních paliv. Místo aby rebelové proti vyhynutí vedli technokratickou debatu o inovacích, přechodových obdobích a nákladové efektivitě, rozhodli se pro gesto, které je dokonalou metaforou celého jejich hnutí: dobře viditelné, dočasné a určené především k vytvoření virálního obsahu. „Hleďte, Canal Grande je zelený!“ křičí jejich transparenty, zatímco skutečná práce na dekarbonizaci průmyslu, dopravy a energetiky je někde daleko za horizontem jejich pozornosti.
A pak je tu samozřejmě ikona, světice dnešní doby - Greta. Její účast na protestu a následný 48hodinový zákaz vstupu do města je dokonalým vyvrcholením této frašky. Stává se z ní jakási ekologická Sibyla v mikině šmrcnutá Sisyfem neustále odvalující svůj kámen mediální pozornosti do kopce, jen aby jí znovu a znovu spadl na nohu v podobě pokuty nebo vykázání. Její pobyt v Benátkách neskončil diskusí s politiky, ani představením funkčního řešení. Skončil předvoláním a pokutou. Je to dokonalá ilustrace neplodnosti tohoto druhu aktivismu: mnoho povyku pro nic. A vlastně i ta pokuta je pro nic. Když se v Česku ztratí pes Metrouš, vypadá to na náhradu za celkové náklady odchytu. V tomhle případě to skončilo...
Guvernér Benátska Luca Zaia to nazval „urážkou dědictví a zranitelnosti našeho města“. A má naprostou pravdu. Je to urážka, nejen italské historie a života. Je to urážka inteligence všech lidí na celé zemi, i těch, kteří vidí, že řešení klimatické změny nebude vypadat jako banda aktivistů, kteří se chovají hůř než turisté, co hážou odpadky do kanálu. Je to inzultace těch všech vědců, inženýrů a podnikatelů, kteří tiše a bez fanfár pracují na skutečných řešeních – na účinnějších solárních článcích, bezemisní oceli nebo jaderné fúzi.
Rebelie proti vyhynutí? Můj ty světe! Spíš rebélie proti zdravému rozumu. Zatímco oni barví vodu na zeleno, skutečný svět čeká na skutečné, byť méně zelené činy. A Benátky, ty pravé, zranitelné a krásné, si zaslouží víc než jen být kulisou pro sebereferenční sebeoslované performance těch, kteří si myslí, že barvivo přes obrazy, sochy a teď už i přes vodu, je ten jediný a správný argument.
Milan Hausner
Od lidí, ne od tabulek
Nedávno padl skvělý podnět: „Co kdyby si každá předmětová komise vzala na celý rok jeden konkrétní úkol, který by ji bavil a posunul dopředu?" Děkuji Mirkovi Čermákovi za jeho nápad.
Milan Hausner
Klobouk dolů před uhlíkovou stopou
Kdysi dávno, v šerém dávnověku, stačilo, když jste přišli do banky v čistém obleku a slíbili, že nezkrachujete. Nyní ovšem nastala éra zeleného bankovnictví.
Milan Hausner
Hlava v cloudu, rozum pozadu
Třída je tichá, jen křída škrábe po tabuli. Žáci hledají smysl v řádcích, které by jim cloud vyřešil lusknutím prstu. Ale právě v té pomalosti se rodí rozum – bez loginu, bez statusu, bez validace.
Milan Hausner
Co AI dáš, tak to zpátky máš
Notebook LLM je skutečně uchvatný nástroj. Grafika, audio, video... Je to takový politeistický bůh v binárním kódu. Co se ale stane, když mu necháte zpracovat potměšilý a veskrze ironický text?
Milan Hausner
Delfská mlha nad digitálním chrámem od A až do Z
Předpovědi s AI a její budoucnosti slyšíme denně „neurekom." Jen občas však zazní v prohlášení zástupce broligarchů zvláštní sluvko... iracionalita.
- Počet článků 191
- Celková karma 9,13
- Průměrná čtenost 200x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.