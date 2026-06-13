Zelená humoreska
Akt I: Ekologická stopa velikosti dinosaura
Kdepak, teď už nemáme klimatizované stadiony v poušti z minulých let. Ekolog hned zaplesá. Současný mundial v USA, Kanadě a Mexiku přesto povýšil „zelenou logistiku“ na absolutní humoresku.
- Přelety jako základní lidské právo: Aby se dodržel ekologický duch, odehraje tým skupinový zápas v chladném Torontu, na druhý přeletí do padesátistupňového pekla v Texasu a na třetí se přesune do nadmořské výšky v Mexico City, kde hráči plivou plíce. Fanoušci a novináři samozřejmě pendlují s nimi. Uhlíková stopa jednoho takového fanouškovského zájezdu je srovnatelná s ročním provozem menší uhelné elektrárny, ale FIFA nás ubezpečuje, že v letadlech se podává veganské menu, takže je to v podstatě bezemisní výlet.
- Zelené trávníky s vůní pesticidů: Stadiony pro americký fotbal sice už stojí, ale mají jednu drobnou vadu; většinou je na nich umělá tráva. Jenže fotbaloví bohové z FIFA vyžadují přírodní pažit. Řešení? Do gigantických betonových arén se narychlo navozí tisíce tun hlíny a položí se koberce z živé trávy, které se musí nonstop dopovat chemií a svítit na ně obřími solárky, aby ten třítýdenní nápor přežily. Po turnaji se to celé vyhodí na skládku. Čistá příroda!
Akt II: Svatá Greta v zemi neomezených emisí
Žádná pořádná ekoklimatická parodie by pochopitelně nebyla kompletní bez příjezdu nejvyšší velekněžky globálního svědomí. Představte si, že do tohoto severoamerického trojúhelníku konzumu dorazí Greta. Nejspiš se to nestane, ale co by ...kdyby...
Vzhledem k tomu, že zásadně nelétá, musela Atlantik samozřejmě přeplavit na high-tech jachtě z uhlíkových vláken, kterou následně musel zpátky do Evropy odletět převzít tým pěti námořníků, ale pssst, to se do instagramového příběhu nehodilo.
Kulturní střet na stadionu v Houstonu
Greta dorazí na zápas do Texasu, kde logistika šampionátu zrovna dosahuje svého vrcholu. Stojí před gigantickým stadionem pro 80 000 lidí, jehož otevřený prostor obří agregáty chladí na příjemných 18 °C, zatímco venku padají ptáci vedrem z oblohy a na parkovišti pendlují stovky VIP autobusů s běžícími motory, aby prominentům nevychladla klimatizace.
- Vizuální kontrast: Greta v sepraném vlněném svetru s cedulkou „Skolstrejk för klimatet“ čelí davu fanoušků v kovbojských kloboucích. Ti zrovna z korby svého zaparkovaného pickupu Ford F-250 (který má emise jako menší slévárna) vykládají dvousetkilový gril, aby na něm upekli půlku býčka.
- Jak se domluvit s Texasanem: Když na ně Greta upře svůj pověstný ledový pohled a do hučení dálničního uzlu spustí ikonické „How dare you?!“, místní fanoušek si jen lokne piva z plastového sudu, poplácá ji po ramenou a nadšeně zařve: „Yeah, baby! That’s the spirit! To je ta pravá evropská fotbalová vášeň!“ Načež jí nabídne triple bacon burger a tričko s logem ExxonMobil, protože si myslí, že jde o nějaké propracované předzápasové číslo nového maskota.
Strategický tah FIFA: Greta jako korporátní ikona
Marketingové oddělení FIFA ovšem nenechá takový lidský kapitál přijdou vniveč. Zatýkat ji v přímém přenosu by vypadalo blbě na sociálních sítích, takže applied-marketingoví inženýři udělají ten nejlepší korporátní džiu-džitsu tah: udělají z ní hlavní tvář udržitelnosti celého mundialu.
- VIP lože pro askety: Greta dostane vlastní čestnou lóži na stadionu v Los Angeles. Lóže je kompletně zařízena z recyklovaného naplaveného dřeva, podává se tam výhradně bio-pampeliškový salát a k pití je filtrovaná dešťová voda. Že je tato ekologická oáza umístěna hned vedle proskleného salonku šejků z ropných emirátů, kterým tam zrovna kuchaři porcují kaviár zlatými lžícemi, je jen takový drobný architektonický detail.
- Čestný výkop: Vrcholem turnaje je, když Greta nastoupí před zraky miliardy diváků na plochu, aby provedla čestný výkop. Míč je pochopitelně vyroben z fair-trade kaučuku sbíraného domorodci v Amazonii za úplňku. Greta naštvaně kopne do míče, stadionem zahřmí potlesk hollywoodských celebrit, které na zápas přiletěly svými soukromými tryskáči z vedlejšího předměstí, a na obřích LED obrazovkách naskočí nápis: „FIFA & GRETA: Společně za zelenější zítřky“.
Greta sice v zákulisí propukne v hysterický pláč nad definitivním koncem lidské civilizace, ale televizní režie už v tu chvíli bleskově střihne na detail celebrit na tribuně, jak v oblecích z udržitelné vlny dojímavě tleskají. Svědomí celého lidstva je vyčištěno, emise z tisíců přeletů mezi Kanadou a Mexikem jsou zapomenuty a sponzorské peníze se můžou dál nerušeně sypat na účty do Curychu.
Milan Hausner
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Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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