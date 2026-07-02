Zeď robotů: Jak spasit NATO pomocí drahých hraček
Jak bránit tisíce kilometrů hranic od finských sobích stezek až po polská pole, když nám chybí vojáci a ti, co zbyli, raději vyplňují tabulky v Excelu? Estonská firma Milrem Robotics přišla v červnu 2026 s geniálně jednoduchým (a nepochybně „levným“) řešením: postavíme zeď z robotických lovců dronů.
Vítejte v zóně RAS: Kde lišky dávají dobrou noc a roboti střílejí na vše, co letí
Koncept je to vskutku filmový. Zapomeňte na trapné betonové ploty z minulého století. Milrem navrhuje vytvořit takzvané zóny robotických a autonomních systémů (RAS). Plán je následující:
- Detekovat: Robot si všimne podezřelého bzučení.
- Zapojit: Robot se zamyslí pomocí své úžasné umělé inteligence.
- Zlikvidovat: Robot hrozbu zničí dřív, než si živý voják stihne dopít ranní kávu.
A nejlepší na tom je, že nepůjde o jeden velký robotický roj. Ne, to by bylo moc snadné pro nepřátelské hackery. Půjde o tisíce rozptýlených robotů zalezlých v „chráněných pozicích“ (rozuměj: v drahých garážích), kteří budou čekat na svůj povel. Představa, jak autonomní pásový dron poslušně čeká pod metrem finského sněhu, až ho systém probudí, aby ulovil nepřátelskou kvadrokoptéru, je vskutku romantická.
Technologická hitparáda roku 2026: Kdo dřív přijde, ten dřív utrácí
Milrem v tom samozřejmě nenecháme samotný. Zbrojařský průmysl ucítil peníze a zažívá hotové Vánoce:
- Palladyne AI vyvíjí software pro rojování dronů, aby se ty stroje na obloze nesrazily samy mezi sebou dřív, než vůbec uvidí nepřítele.
- Thales a Renault se rozhodli masově vyrábět kamikadze drony s poetickým názvem Toutatis. Protože nejlepší způsob, jak bojovat s drony, je vyrobit ještě víc dronů, které explodují.
- A korunu tomu nasazuje izraelský SMARTSHOOTER, jehož dálkově ovládané kulomety slibují, že trefí mouchu v letu.
Východní křídlo NATO se tak pomalu mění v luxusní technologický showroom, kde chybí už jen předražené občerstvení a dárkové tašky pro generály.
Co by se mohlo pokazit?
Generální štáby samozřejmě tleskají, ale technici v zákopech už pravděpodobně pláčou. Nadšené tiskové zprávy totiž jaksi zapomínají na drobná úskalí reálného světa:
- Údržba v mrazu a blátě: Každý, komu někdy v zimě klekl mobil po deseti minutách na mrazu, si dokáže představit, jak spolehlivá bude tahle robotická zeď ve finské tundře. Kdo bude ty tisíce robotů čistit od bahna a dobíjet jim baterky? Vojáci? Ach, moment, ty jsme přece chtěli nahradit.
- Elektronický boj: Ruské a čínské rušičky signálu jsou pověstné tím, že dokážou zbláznit i moderní navigace. Bude fascinující sledovat, jak autonomní lovci dronů po ztrátě signálu začnou v rámci „sebeobrany“ lovit místní čápy, divoká prasata nebo v horším případě traktory polských zemědělců.
- Etická komedie: Aliance bude muset vyřešit, zda dá algoritmu povolení zabíjet. Než se ale byrokrati v Bruselu shodnou na etických pravidlech pro umělou inteligenci, nepřítel pravděpodobně stihne hranici přejít pěšky s dronem v batohu.
Závěr: Sci-fi, které zaplatíme všichni
Myšlenka společnosti Milrem Robotics je nepochybně fascinující. Uděláme z hranic autonomní videohru a budeme doufat, že server nespadne ve chvíli, kdy se nepřítel rozhodne zaútočit. Pokud to vyjde, budeme mít nejmodernější plot na světě. Pokud ne, budeme mít na hranicích tisíce tun velmi drahého šrotu, ze kterého budou mít radost leda tak sběrači vzácných kovů. Ale co naplat: pokrok zkrátka nezastavíš, obzvlášť když ho platí daňoví poplatníci.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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