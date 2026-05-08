Zdraví v ceně operace aneb Tyrš prohrává se silikonem
Dneska máme online Tyršů mraky a ten
Tyrš kdysi věřil, že tělo je chrám ducha, dnes je spíš showroom plastické chirurgie.
minulý by si mezi nimi připadal jako mimozemšťan v cukrárně. Tělo se mělo hýbat, potit, skákat přes kozu a dělat kotouly. Duch se měl při tom učit disciplíně, úctě k sobě i k druhým. Hezká představa, že? Představte si, že doba změnila i tu myšlenku. Tenkrát se skákalo přes kozu, dnes se skáče PRO ni.
Vítejte v Brně. Konkrétně v té jeho televizní verzi, kde podpatky fungují jako pátý úd, umělá prsa mají vlastní gravitaci a realita je tak nereálná, až je to skoro umění. Řeč je samozřejmě o fenoménu jménem Královny Brna. Třetí série, druhá řada, nevím. Ale princip zůstává: parta dam, jejichž nejtěžší životní rozhodnutí je, zda si nechat zvětšit rty na objem dětské pěsti, se pohybuje v prostředí, kde každá emoce vyžaduje make-up a každá krize se řeší nákupem nové kabelky.
A teď si to představte. Tyrš. Jeho duch. Sedí někde v parteru a kouká na to, jak se „zdravé tělo“ prodává v ampulích s botoxem a „zdravý duch“ se redukuje na počet lajků pod fotkou z dovolené v Dubaji. Jeho vize? Rozbitá na maděru na padělku. Protože co je to za zdraví, když vám operace nosu nahradí charakter? Co je to za ducha, když se celý život točí kolem toho, aby z vás na výloze tekutých krystalů nekoukala realita, ale její vyleštěná, vyfiltrovaná, vystříkaná verze? Pár věcí ale musíme uvést na pravou míru.
Botoxová kráska a duch, moderněji intelekt spolu nežijí v konfliktu. Oni se jen míjejí v čase. Jeden přichází okamžitě, druhý se zdržel v knihovně. Botoxová kráska ví, že svět patří těm, kdo se nebojí injekční stříkačky ani Instagramu. Intelekt ví, že svět patří těm, kdo čtou mezi řádky, jenže ty řádky už dnes nikdo nečte. Botoxová kráska má výhodu: její argumenty jsou viditelné na první pohled. Intelekt má nevýhodu: jeho argumenty je třeba vysvětlovat, a to je v roce 2026 považováno za formu agrese. Botoxová kráska přichází na scénu jako hotový produkt. Intelekt přichází jako beta verze, která se neustále aktualizuje a občas spadne.
Botoxová kráska říká: „Buď jako já; hladká, jistá, bezchybně zarámovaná.“ Intelekt říká: „Buď jako já; pochybný, zvědavý, neklidný.“ A společnost odpovídá: „Promiň, máme jen 8 sekund pozornosti.“
Biohacking mezitím dorazil do fáze, kdy se už ani nepíchá do ruky. Mikrojehly jsou schované v polštářku, který si kráska přitiskne k tváři před spaním; a ráno vstává jako někdo, kdo právě porazil biologii v šachové partii, i když jediný tah, který udělala, byl „položit hlavu“. Občas ovšem také na rameno toho správně stavěného muže (tedy míněno materiálně). Nebo snad i dámy? Tady, vážně nevím... Je to tichý upgrade, noční firmware, update epidermis. Vnitřní update ten probíhat nemusí.
Zatímco intelekt se snaží hacknout vlastní mysl meditací, knihami a pochybnostmi, kráska hackuje kolagen.
A společnost jí tleská, protože výsledky jsou vidět hned, zatímco intelekt musí vysvětlovat, co přesně se mu podařilo, a to je dneska prostě moc práce. A tak spolu oba existují: ona jako estetická jistota, on jako tichý svědek, který ví, že v dlouhodobém horizontu vyhraje…ale dlouhodobý horizont už nikdo neplánuje.
Nejvíc ironické ale je, že tahle show se netváří jako parodie. Ona jí totiž je sama o sobě. Ale ta nejchytřejší parodie je právě ta, která to o sobě neví. Královny Brna nejsou dokument o životě. Je to dokument o tom, co se stane, když lidé ztratí schopnost rozeznat autenticitu od fasády. Když se tělo stane projektem, který se dá zrenovovat levněji než panelák. Když zdravý duch znamená schopnost prodat své vlastní sebevědomí na splátky.
A kdo to celé sleduje z bezpečné vzdálenosti? Otylý muzik. Sedí u piva, možná trochu zadýchaný, břicho jako buben. Není model. Ale dýchá. A směje se. Protože zatímco on hraje na svou náladu, Královny hrají na život. A bohužel – jejich hra je jen velmi drahý, velmi smutný a velmi prázdný kabaret.
Tyrši, promiň. Tvoje zdravé tělo prohrálo na body se silikonem. A ten duch? Ten se někde ztratil ve scénáři. (Kdepak, on jen vybral ty správné typy). Možná nastoupil do špatné šaliny. Do té, která je celá polepená reklamou na liposukci a další produkty doby dnešní.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.