Zblbnuto v přepravě s vůní levandule ...
Byl to den jako každý jiný. Slunce svítilo, ptáci zpívali, a manželka si objednala zboží z drogistického eshopu. Nic zvláštního — pár čisticích prostředků, něco na praní, něco na vůni. Prostě klasika. Všechno šlo hladce i ve chvíli, kdy se před domem objevil vůz spediční firmy.
Řidička vystoupila s výrazem, jako by právě doručila vakcínu proti nudě. A měla naprostou pravdu. Manžel Milan v domnění, že platí za balíček z drogistického marketu, vytáhl kartu a virtuálně zaplatil. Terminál pípnul, řidička kývla, balíček byl doma.
A pak se to rozjelo.
Na výpisu z účtu se objevila platba pro jeden z prodejních portálů. Ano, ale proč? Ten portál neměl s objednávkou v supermarketu společné ani písmeno. Manžel znejistěl. Zboží přišlo, ale vlastně od koho? Platba prošla přes terminál spediční firmy. Zboží podle platby z portálu? Nepřišlo. Zboží z marketu? Přišlo. Logika celé operace? Odešla na dovolenou.
Banka potvrdila, že karta byla použita u spediční firmy. Takže spedice je teď nejen dopravce, ale i platební brána, e-shop, a možná i vesmírná stanice. A pak — jako třešnička na dortu z chaosu — přišlo potvrzení od ono zasilatelského portálu. Částka seděla, zboží taky, vlastně i ten prodejce; prostředník a dopravce však byli úplně jiní než na objednávce. Bravo. Supeeer.
Zřejmě se firmy musely dohodnout, že budou jezdit společně. Možná si řekli: „Hele, co kdybychom zákazníkům udělali takový menší logistický mumraj? Ať si trochu zahrají na detektiva.“
Výsledkem bylo, že manžel zablokoval všechny karty, manželka si šla očichat nový osvěžovač vzduchu, a Milan seděl u stolu a sčítal počet nevhodných slov.
Zblbnutý z reklamace
Milan, stále ještě otřesený z přepravního fiaska, se rozhodl jednat. Sedl si k počítači, otevřel e-mail a začal psát reklamaci. První verze byla slušná. Druhá už méně. Třetí obsahovala výrazy, které by i automatický filtr označil jako „emocionálně nestabilní“.
Odeslal ji na spediční firmu. Odpověď přišla za 3 minuty. Automatická. „Děkujeme za váš podnět. Vaše zpráva je pro nás důležitá. Odpovíme do 30 pracovních dní.“ Pořád chtěli nějaký firemní kod, ale ten neexistoval. Bodejť by ano, když to zboží měl dodat někdo jiný.
Zkusil tedy onen portál. Tam mu odpověděli, že o žádné transakci neví, ale že mu přejí hezký den. Milan si začal klást otázku, jestli náhodou nezaplatil za zboží v paralelním vesmíru, kde se provozuje společný cirkus.
Zavolal do banky. Operátorka mu potvrdila, že platba proběhla přes terminál spediční firmy „To se občas stává,“ řekla s tónem, jako by mluvila o počasí. Milan se zeptal, jestli se občas stává i to, že mu někdo zaplatí ty nervy. „To už méně,“ odpověděla.
Galymatyáš v portálech, dodejcích... ale vůně odpovídá
Milan si řekl, že když už přežil přepravu i reklamaci, zkusí štěstí ve formátu xls. Vzal si výpis z banky, fakturu od té supermarketové drogerie, potvrzení od portálu, a k tomu přidal terminálový výpis ze spediční firmy.
Sedl si ke stolu, otevřel Excel, a začal tvořit tabulku. Sloupce: datum, částka, dodavatel, dopravce, realita. Poslední sloupec zůstal prázdný. Realita se totiž nedostavila.
Faktura uváděla částku v Kč. Bankovní výpis ukazoval platbu pro portál. Spedice tvrdila, že nic neúčtovala, jen přes ně prošla platba. Zasilatelský portál tvrdil, že nic neposlal, jen reálně přijal platbu. Drogerie tvrdila, že všechno sedí. Milan začal mít pocit, že je jediný, kdo si myslí, že něco nesedí.
Zkusil to tedy znovu. „Přijatá faktura, platba, terminál, zboží – doma. Logika – v exilu.“ Pokusil se to sestavit dohromady. Program zahlásil chybu: „Nelze spárovat doklad s obchodním případem.“ Milan chvíli přemýšlel, jestli se mu účetní software právě nevysmívá.
Zavolal tedy renomované finanční poradkyni. Ta si vyslechla příběh, chvíli mlčela, a pak řekla: „Tohle je hotový Bermudský trojúhelník. Tady se ztrácí faktury, smysl i vůle žít.“ Prý je to „mimořádná událost“. Milan se zeptal, jestli tím myslí tragedii nebo logistický vtip. „Obojí,“ odpověděla.
A tak Milan uzavřel svou cestu. Zboží má, peníze jsou pryč a asi správně, finančnictví pláče, a systém se tváří, že všechno je v pořádku. Jen Milan ví, že tohle není jen o toku peněz. To je především epizoda ze života člověka, který si chtěl jen koupit čistič na vanu.
Milan Hausner
Golfový švih v minovém poli
V poslední době se opět roztrhl pytel s obsáhlými sadami rad Jak na... tentokrát konfliktní situace... tedy oblast, kterou zná každý kantor, ředitel a konec konců zaměstnanec či zaměstnavatel.
Milan Hausner
Kelímek od jogurtu, drobky na stole a ráno milované manželky
Je šest hodin ráno. Tělo, ještě zalité olověnou setrvačností spánku, se doplazí do koupelny. A tam na tebe čeká. Důkaz noční dehydratace, ranní lenosti nebo prostě jen života.
Milan Hausner
5 kritických dovedností a AI k tomu nebo mimo to...
Vznešené titulky z Harvard Business Review nám sdělují, že aby lídři přežili éru AI, musí se stát „průzkumníky organizačních hranic“, „architekty redesignu“ a „dirigenty týmové spolupráce“.
Milan Hausner
O omylech vnímání a naší skromné roli
Je velmi pravděpodobné, že nemám pravdu, ta je totiž relativní. Ale občas se zdá, že moderní komunikace nabývá jistých... řekněme zajímavých forem. Jednou z nich je fenomén, který se – zcela jistě mylně – označuje jako „gaslighting“
Milan Hausner
Lídr v petřínském zrcadlovém bludišti
Nemohlo to dopadnout jinak. Poslední dobou se objevilo několik článků a tři souhrnné zprávy, které ve zkratce píšou následující: pokud lídr ve firmě se učí skills prostřednictvím AI...tak je stokrát lepším manažerem.
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice je směrem na Německo uzavřená
Dálnice D8 je na 23. kilometru u Ledčic na Mělnicku ve směru na Německo po nehodě kamionu uzavřená....
Zařiďte nám mír jako pro Gazu, požádal Trumpa Zelenskyj po dalším ruském útoku
Ke zprostředkování míru vyzval v sobotu amerického prezidenta Donalda Trumpa jeho ukrajinský...
U hranic s Ruskem se pohybovali ozbrojenci, Estonsko raději Saatskou botu uzavřelo
Estonsko v pátek večer dočasně uzavřelo silnici, která vede přes výběžek ruského území zasahující...
Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí
Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který...
- Počet článků 121
- Celková karma 8,85
- Průměrná čtenost 214x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.