Zase jedna školská iluze = digitální očista: když zákaz znamená jen jiný typ displeje
Zákaz mobilních telefonů ve školách. Téma, které se vrací vždy po nějaké době. V současné době se tady na síti objevila opravdu zásadní statistika.
Jenže když se podíváme blíž, zjistíme, že tahle „revoluce“ má zkažené zuby stejně jako to digitální vzdělávání obecně. V diskuzích jsem zahlédl velmi chytrý názor a děkuji za něj, který jsme možná úplně přehlíželi. Platí takové zákazy i na obrazovky školy, tedy na tablety a notebooky?
Odpověď je v zásadě jasná, i když docela mění obsah školních proklamací... Co na to řeknou všechny ty firmy, firmičky, šejdíři zvenku...To nám IT průmysl zbankrotuje... to se v praxi moc líbit nebude. A škola ...v tomto ohledu společně s leckterou radnicí lže dál a dál...
Školy s pompou oznamují, že zakazují mobily. Bravo! Ale ouha — zákaz se vztahuje jen na cizí zařízení, tedy ta, která si žáci přinesou z domova. Školní tablety, interaktivní tabule, počítače? Ty zůstávají nedotčeny. Takže detox? Spíš digitální dieta se systematickým podváděním. A ještě tomu říkáme digitální wellbeing. Nepochybně důležité téma, ale jen pokud ho správně uchopíme.
Pokrytectví v přímém přenosu
Když škola stanoví, že mobilní telefon může být použit „pokynem učitele“, stejně jako tablet, co tím vlastně říká? Že mobil není problém, pokud ho drží žák s požehnáním pedagoga. Že obrazovka neškodí, pokud je školní. Že závislost na digitálním obsahu je v pořádku, pokud je to „edukační“. To je jako zakázat čokoládu, ale povolit dort, protože je na něm školní logo.
Digitální detox, nebo jen kontrola
Skutečný digitální detox by znamenal omezení obrazovek jako takových, ne jen těch, které nejsou pod kontrolou školy. Ale to by znamenalo vzdát se interaktivních tabulí, výukových aplikací, online testů… a to už se nikomu nechce. Takže místo detoxu dostáváme selektivní zákaz, který se tváří jako výchovný nástroj, ale ve skutečnosti je to jen snaha o kontrolu nad obsahem, nikoli o zdraví žáků. Je to zástupný nástroj, kterým svým způsobem snižujeme svou míru odpovědnosti vedoucí k efektivnímu využití digitálních technologií. Zvyšujeme na druhé straně obtížnost své práce, protože tím, že technologie do třídy musíme přinést, zvyšujeme potřebu lidské práce na jejich upgrade, instalaci, kontrolu, výběr. Přinesené tablety do první třídy představují dobrých deset až dvacet minut ostatních činností, které paní učitelka může a měla by věnovat dětem. Můj termín distributor digitálního chaosu je pak naprosto na místě. Metodika BYOD má pořád něco do sebe, i když z bezpečnostních důvodu v dnešním pokřiveném světě dostala základní limity.
Detox bez účinku
Výsledkem je, že žák, který si nemůže o přestávce zkontrolovat zprávy, se místo toho dívá na školní tablet, kde mu běží Kahoot, YouTube Edu nebo jiná aplikace. Mozek je stále bombardován obrazem, zvukem, interakcí. Rozdíl? Škola má kontrolu. Ale detox? Ten se nekoná. Škola však velmi často tento argument využívá. Co to tedy potom je? Obyčejná výmluva, propracovaná lež, vlastní pohodlnost?... Telefony ve skříňkách jsou zásahem do soukromého vlastnictví. Právní kancelář v některých institucích konstatovala, že jde o zásah do soukromí a konec konců takové je i vyznění české legislativy. Můžeme upravit pravidla používání, ale zásah do soukromí je nadbytečný. Zas a zas jde jen o alibismus školy.
Rozumná pravidla místo slepého zákazu
A teď k jádru věci: rozumná pravidla pro využití vnesených obrazovek nejsou zákazem. Jsou to mantinely, které umožňují oboje — chránit výuku a zároveň učit žáky odpovědnosti.
- Šetří čas učitele – místo nekonečných zákazů a konfiskací se nastaví jasná pravidla, kdy a jak lze zařízení použít.
- Učí odpovědnosti a smysluplnému využití – žák se učí, že technologie nejsou hračka na každou volnou minutu, ale nástroj, který má svůj čas a místo.
- Buduje společenskou odpovědnost – respektování dohodnutých pravidel je samo o sobě silnou lekcí občanského chování.
- Přináší ekonomickou úsporu – škola nemusí pořizovat tolik vlastních zařízení, pokud umí smysluplně zapojit ta, která žáci už mají.
Takový přístup není o „digitálním detoxu na oko“, ale o digitální gramotnosti v praxi. A ta, na rozdíl od plošného zákazu, má šanci přežít i za branami školy. A mimochodem, z té statistiky uvedené v úvodu článku při důslednějším přečtení nijak zákaz mobilů nevyplývá, ale právě potřeba pravidel. Evangelisté a (promiňte) novodobí inkvizitoři, čtěte pozorněji. Digitální gramotnost totiž předpokládá tu čtenářskou...
Milan Hausner
Když se učí AI od pana Lipského
Kdo by to byl řekl, že scénka z českého filmu docela hezky předznamenává zkušenost s jedním nástrojem umělé inteligence...
Milan Hausner
Polemika lehkým perem
Pan Martin Faltýn nahodil ve svém blogu celou řadu otázek, na které nemusíme mít my všichni shodné pohledy. Pokusím se tedy předložit ten svůj. Ne vždy je manažerské rozhodnutí špatným rozhodnutím i z dlouhodobého hlediska.
Milan Hausner
Digitální géniové s dvouminutovou pamětí
Tak si nastavme zrcadlo — digitální úsměv obrazovkového vzdělání má tolik zubních kazů, že byste už při pohledu na tu virtuální krásku odmítli s ní jít na rande. A přesto je pro mnohé z nás tou modlou...včetně mne...
Milan Hausner
Jednoho dne ve školní jídelně část třetí
Čas samozřejmě ukáže, jak se v realitě lidského hemžení, naplní některé teoretické postuláty a rady těch, kteří jídelnu viděli jen přes tabulky a BMI parametr. Pro běžnou školu z provozního hlediska však vzniká zajímavá groteska.
Milan Hausner
Čočka a pašeráci sendviče. Když realita předčí satiru.
Inkluze ve školní jídelně, díl druhý. Když jsem psal první esej o školní jídelně, nevěděl jsem, jak moc jsem se nemýlil s řádem školní jídelny podle edukačního materiálu k nové vyhlášce...Najdete na Facebooku
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Pobaltí musí podržet Evropa. USA sníží financování obrany sousedů Ruska
Spojené státy sníží vojenskou podporu evropských zemí sousedících s Ruskem v době, kdy Washington...
Na polní cestě našli mrtvého motorkáře. Neví se, jak dlouho byl bez pomoci
Nehodu motocyklisty s tragickými následky vyšetřují policisté ze Šumperska. Starší muž tam...
Ředitel vinohradské nemocnice rezignoval, kontrola odhalila pochybení u smluv
Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) Jan Votava končí ve funkci. Ministr...
Lov na vraky na silnici. Mobilní STK je odhalí v terénu, zabaví jim značky
Má náklaďák špatné brzdy? Závady v zavěšení náprav? Sjeté pneumatiky? Prasklý rám? Nebo příliš...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 72
- Celková karma 8,04
- Průměrná čtenost 217x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.