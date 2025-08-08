Zářné zítřky ve školách (někdy v blízké budoucnosti)
Po nekonečných měsících intenzivních (a často zmatených) diskusí, po stovkách hodin obrázků s létajícími automobily a roboty všude kolem nás, nespočetných konferencích s evangelisty AI od bůhví odkud, po pečlivém zvážení všech nejžhavějších technologických trendů, jsme dospěli k jedinému, absolutně pohlcujícímu a nade vší pochybnost správnému závěru: Ponecháme AI, aby řídila úplně, ale úplně všechno! Lidský faktor je prostě, pomalý, chybující a emocionální a pořád nadávající včetně všech možných kverulantů! Ti nestojí za řeč.
Naše organizace už dnes jsou na tento postup dobře připraveny, pravda uznávat elektronický podpis na smlouvách jim moc nejde, co kdyby tam byl nějaký šotek, a také novodobá vizuální identita některých organizací je natolik dokonalá, ukazující rozzářené oči mladé generace Z přes 3/4 slajdu, že ani AI, i když bude hoodně stručná, tak se do té vizuálně prezentační strategie nevejde. Být stručný je přece mottem dnešní doby. Směrnic k AI bude tolik, že i telefonní seznam Prahy zbledne závistí, vždyť vzhledem k počtu nástrojů je zde téměř pole neorané. Když se něco nepodaří, vznikne pedagogický deficit a kantor jej „zvaliduje.“ Vedle kantora jako dispečera digitálního chaosu tu máme další novou funkci - validátor. Inovace přichází pomalu, přesně tak, jak to mají ve školách rády: pilotní projekty trvají tak dlouho, že AI mezitím dvakrát zestárne. Ale nebojte se, zbyde spousta dat pro diplomky budoucích historiků...A to teprve bude čtení... jestli horor, drama nebo komedie, to dnes opravdu nevíme.
Absolutní nasazení AI změní školský systém: Nejlepší (a vlastně jediný správný) způsob, jak se vypořádat s nástupem umělé inteligence, je ji jednoduše integrovat do každého, sebemenšího aspektu vzdělávacího procesu. A když říkáme „každého“, myslíme tím skutečně každého! Zapomeňte na zastaralé koncepty jako je individuální přístup učitele, tvůrčí myšlení nebo dokonce diskuse ve třídě. Naši studenti budou komunikovat primárně, a v ideálním případě výhradně, s pokročilými AI chatboty, kteří budou k dispozici 24/7. Veškeré jejich domácí úkoly budou generovány AI, psány AI a především – hodnoceny AI. Proč by se žáci měli trápit přemýšlením a psaním, když umělá inteligence to zvládne lépe, rychleji a bez zbytečných gramatických chyb, které by snižovaly jejich skóre? A to platí i pro to vázání tkaniček na botách, jak už o tom jeden pisálek psal (ps: bude příště). Od první třídy a pořád víc... a víc.
AI se občas „utne“, vygeneruje nesmysl nebo se zasekne v nekonečné smyčce. Jen „dětské nemoci“ a drobné vedlejší efekty na cestě k dokonalosti! Budeme masivně investovat do nejnovějších a nejdražších AI systémů, které jsou mimochodem natolik sofistikované, že občas vyhodnotí slohovou práci o prázdninách u babičky jako detailní návod na výrobu chemických zbraní nebo esej o historii Říma jako nákupní seznam. Ale to je jen drobný „šum v datech“, který v budoucnu odstraníme, až AI bude ještě chytřejší. A hlavně, ušetříme na tisících učitelů! Pomocí Ai agentů definovaných na všechny předměty vzdělávací soustavy, dokonce naplníme i aprobovanost, na kterou si inspekce dnes tolik stěžuje. Vše vyřešíme jednou ranou a jednou provždy!
Memorování faktů, a dokonce i kritické myšlení ve své tradiční podobě zcela ztrácí smysl. K čemu si pamatovat něco, co AI najde a zpracuje za milisekundy? Proto se naše učební plány radikálně promění a zaměří se na rozvoj schopnosti efektivně interpretovat a analyzovat výstupy generované umělou inteligencí. Naši studenti se naučí, jak správně a s maximální efektivitou kopírovat výsledky z všech možných, ale předem schválených nástrojů. Žák je pak bude patřičnou vážností a předstíranou erudicí prezentovat. Když to dneska dělá kdejaký politik, proč bychom tuto evoluční výhodu nepřiblížili i prostým našincům.
Budeme také klást obrovský důraz na umění formulovat dotazy pro AI tak, aby z nich vylezlo přesně to, co od ní očekáváte (nebo přesněji: co se vám i chatbotu líbí a vypadá to jako pravda). Protože ten, kdo správně zadá pokyn, ten v budoucnu vládne světu (nebo alespoň dostane excelentní známku, ať už na tom pracoval či nikoliv). Ostatní dovednosti, jako je čtení s porozuměním nebo schopnost argumentovat, jsou již historický přežitek. Podle poslední studie už i mravenci zjistili, že nepotřebují tak velký mozek, aby si v něm vše ukládali. A chceme vlastně, aby lidské pokolení bylo něčím jiným než kolonií mravenců?
Radikální kurikulum: Programování a robotika dneska jsou již zpátečnickým pohledem na vzdělávání. Naši žáci se zaměří na ještě důležitější úkol: programování… samotné AI! Agenti AI budou žákům pomáhat od ranního probuzení až po večerní usínání. Obrovské datové sady plné optimalizovaných algoritmů povedou k tomu, aby žák jako budoucí občan působil chytřeji, autonomněji a… samozřejmě bude ovladatelnější. Vědomosti o fungování reálného světa? O historii lidstva? O filozofii? K čemu? AI to všechno ví a umí to shrnout do několika bodů. Zavedeme předměty jako „Algoritmická etika,“ protože o tomto tématu musíme hodně mluvit (nosí se to). A na to ani obyčejná Občanka nestačí. Naši absolventi budou připraveni kdykoli, kdekoli a jakkoli napsat vědecký článek či omluvenku do školy či práce. Prostě s AI udělat doslova cokoli.
Financování školství: Vzhledem k tomu, že umělá inteligence zvládne generovat optimální, bezchybné a naprosto transparentní rozpočty (alespoň na papíře), zaměříme se na algoritmické přidělování financí pro celé školství. Papírování, byrokracie a lidské rozhodování o tom, kam jdou peníze, je definitivně přežitek! Všechny dotační programy, investice do školství, platy učitelů a nákup pomůcek budou spravovány pomocí složitých neuronových sítí a blockchainových algoritmů, které zaručí, že peníze skončí tam, kde je jich podle AI nejvíce potřeba – tedy s největší pravděpodobností v datových centrech pro další trénink AI, na drahé licence softwaru a na údržbu našich superpočítačů. A samozřejmě tam, jak v parlamentu rozhodnou. Na digitální infrastrukturu ve školách samotných, nebo na opravu starých střech a výuku tělocviku, samozřejmě zbyde... virtuální“ položka. Prostě optimalizace se vším všudy I ty kuchařinky a školníci dostanou virtuální pomůcky, aby s nimi opravili tekoucí záchod nebo uvařili zdravou, sice ne moc jedlou polévku podle poslední výživových norem a AI receptury.
Učitelé jako dispečeři digitálního chaosu a monitorovací jednotky. Naši učitelé, tato poslední bašta lidskosti ve vzdělávání, projdou intenzivním a zcela nezbytným školením, jak rozpoznat, kdy AI udělala chybu a jak to „chytrými“ kroky opravit. Pokud to bude chyba i politická, dostanou učitelé odpovídající pokyny, jak tuto zásadní věc zase postaru okecat. Budou vybaveni sadou nejnovějších tabletů, monitorovacích aplikací a nekonečnou, téměř robotickou trpělivostí, aby dokázali vysvětlit žákům, že „Chatbot Karel“ sice někdy lže, někdy se chová jako narcistický megaloman a někdy vygeneruje naprostý nesmysl, přesto je naším spojencem v boji proti dezinformacím. Jejich hlavní rolí nebude už učit a cokoli vysvětlovat, ale zprostředkovat v tom celém digitálním chaosu snadný přístup k AI také žákům s mentálními handicapy. O elektronického chatbota je prostě v rámci inkluze nemůžeme připravit.
Jsme si jisti, že naše strategie zajistí, že české školství bude i v době umělé inteligence plně pod kontrolou nejmodernějších technologií, a že naši absolventi budou dokonale připraveni na budoucnost, ve které se lidé stanou pouhými přisluhovači a obsluhou kláves u chytrých strojů. A ministerstvo?... Pokud vás snad napadlo, že ministerstvo se zdigitalizovalo do naprosté nepotřebnosti, tak jste se spletli. Nikdo přece musí ten chaotický pokrok nějak řídit.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)