Zářné zítřky ve školách 2 = možná, že už zítra.
Vítejte v budoucnosti vzdělávání, kde umělá inteligence konečně vyřešila všechny problémy školství! Ředitelé a vedení škol se mohou konečně soustředit na to nejdůležitější – management managementu. Řízení a marketing, to je to správné ředitelské nastavení! Už žádné starosti s učiteli, žáky nebo vzděláváním. AI vše obstará s německou precizností a švýcarskou spolehlivostí, s čínskou technologií a prušáckým stylem.
Zpráva ČŠI z roku 2025 stěžuje na nízkou kvalifikovanost učitelů a koneckonců i ředitelů. Ten problém bude v blízké době vyřešen. „Kvalifikovaný promptovač“ sice dnes ještě neexistuje, ale co není, může být. Ráno provedeme kontrolu AI metrik -% optimalizovaných žáků, % patolízalského hodnocení (tato metrika je poněkud jiná: měří se objemem sponzorských darů) jako empatické skóre zákonného zástupce.
Tak neoblíbené pedagogické rady skončily, teď budeme mít konzultační snídaně nad verzemi vzdělávacího algoritmu (vegetariánské chlebíčky budou určitě) a spoustu projektů, třeba pro žáky ze čtvrťáků k využití gamifikovaných neurálních sítí pro výuku prostého sčítání. Dřív se to prostě v AI věku nestihne. (PS: V původním článku mi jeden respondent do diskuze dopsal, že tady nemám pravdu, protože schůze ty ve škole přežijí třetí světovou).
Každý žák má svůj jedinečný „učební profil“ generovaný AI na základě jeho digitálních stop. Systém ví, že Tomáš preferuje vizuální učení mezi 10:22 a 10:37, zatímco Anička má optimální soustředění při 70% vlhkosti vzduchu a přehrávání binaurálních frekvencí 40 Hz.
Učitelé jsou dnes v mnoha školách taky nazýváni průvodci, přece s novým pojetím, kterému říkají vědecké, (ale nijak ten rozdíl vidět není), to už nemohou být obyčejní kantoři. Musí být SAKRA o hodně víc. Ve věku AI holt budou taky jako průvodci, nikoli však žáků, ale těch plastových suplentů, co už suplenty nejsou. Nový učitel bude sledovat z velínu průběh toku dat a křivku očního kontaktu na personalizované obrazovce každého studenta. Otázkou zůstává, jak bude definováno dříve prosté, „paní učitelko, můžu jít na záchod?“ Vzhledem k pokroku to nejspíš bude „pětiminutová meditační přestávka pro optimalizaci kognitivních funkcí a upravení tělesné hydratace.“
Rodiče dostávají každý den detailní reporty: „vaše dítě dnes dosáhlo 80% efektivity v matematice, 92% v angličtině, ale pouze 34% v kreativitě. Doporučujeme dokoupení prémiových funkcí programu. Slovní hodnocení dostane kvantifikované základy a už nebude vypadat jako dnes: „Honzík skvělé zpívá, ale zlomky dosud nevypočítá.“
Konec subjektivního hodnocení! AI hodnotí spravedlivě, objektivně a bez emocí. Žáci už nedostávají známky, ale komplexní „skóre vzdělávací příležitosti“ s přesností na tři desetinná místa. „Tvoje výkonnost v literární interpretaci je 7.347/10, což tě řadí do 67. percentilu tvé kohortové skupiny,“ sděluje systém desetiletému žákovi. Nejlepší je ovšem automatické hodnocení kreativity. AI analyzuje všechna existující umělecká díla a přesně určí, do jaké míry je žákův výtvor originální. „Tvoje báseň o lásce je z 23% podobná dílu Nerudy, z 15% Halase a z 3% songu od Karla Gotta. Celková originalita: 59%. Tvá kreativita není vysoká, budeš se muset napravit a více využívat pokročilejší systémy. Známky už přece dávat nebudeme.
Administrativa je konečně automatizovaná! AI plánuje rozvrhy, objednává obědy, komunikuje s rodiči a dokonce vede třídní schůzky. Virtuální asistentka paní ředitelky, nazvaná přátelsky „Liduš“, zvládá vše od přijímacího řízení po vyřizování stížností.
„Vážený pane Nováku, AI analyzovala chování vašeho syna a předpovídá s 89% pravděpodobností, že se v příštím týdnu bude chovat nevhodně během přestávek. Doporučujeme preventivní opatření ve formě dodatečných online kurzů empatii,“ píše Liduš automaticky generovaný email. Na okamžitý problém s kouřením na záchodě ovšem Liduš už nestačí.
Nejkrásnější na tom je, že už není potřeba žádných učitelských sborů. AI optimalizuje vše – od teploty ve třídách po psychologické profily žáků. Učitelé dostávají každé ráno svůj „scénář výukového dne,“ s přesnými instrukcemi, co kdy říct, s jakým tónem hlasu a jak dlouho čekat na odpověď. Politický problém s možnými dezinformacemi je jednou provždy vyřešen.
Školství konečně dosáhlo své ultimátní podoby. Vzdělávání je efektivní, měřitelné a plně automatizované. Děti už nemusí myslet – AI myslí za ně. Učitelé už nemusí učit – AI učí za ně. A vedení školy už nemusí vést – AI vede za ně.
Jediné, co zbývá, je najít odpověď na otázku: Co budeme dělat s dětmi, které se naučily pouze komunikovat s AI, ale zapomněly, jak mluvit s lidmi? To už sem ale v budoucnosti nepatří.
Možná by vedení škol nemělo úplně zapomenout na to, že za každým žákem je skutečný člověk s jedinečnými potřebami, sny a obavami, které žádná AI nikdy plně nepochopí. Ale co já vím? Jsem jen starý mrzutý dědek, který si pořád myslí, že do, prkvančic,, školství je o něčem víc než o efektivitě a datech.
Milan Hausner
Skepse a racionalita = nejde to dohromady
Sociologické průzkumy dnes vládnou všem tiskovým plátkům. Sice ty volební, ale i k AI možná mají co říct...
Milan Hausner
Paradox tkaniček a super mozku světa
A přesto, uprostřed tohoto technologického AI orgasmu přichází... tkanička. Dva kusy textilu, které nás dokáží dostat do kolen rychleji než stav kreditky, co jsme ji půjčili manželce
Milan Hausner
AI gramotnost jen ve 4 heslech
V posledních dnech se tady na síti objevilo několik definic digitální gramotnosti z různých pohledů. Všechny zvolené koncepty mají něco do sebe, UNESCO, i ten poslední švýcarské provenience.
Milan Hausner
Na pískovišti, v hospodě a na radnici = RUD pro školy
Toto zdánlivě odtažité téma se týká všech rodičů školou povinných, proto si dovolím i zde uvést pár poznámek, které reagují na celou řadu diskuzních příspěvků a v zásadě považují převod RUD na zřizovatele málem za zločin.
Milan Hausner
Od vzhlížení k IT zpátky na zem aneb bez myšlení nejsou koláče (ani ty virtuální)
Celý život jsem měl před očima zářný digitální svět, plný interaktivních tabulí (ve škole jsme měli první na evropském kontinentu mimo Velkou Británii)...
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Dovolená se šváby, ale cestovka odmítá stížnost? Jak na náhradu za špatný zájezd
Premium Klienti cestovních kanceláří si často stěžují na kvalitu ubytování. Dovolenou jim může znepříjemnit...
Okupace? Spíš snaha vrátit Hamás k jednání. USA viní Macrona ze sabotáže rozhovorů
Premium „Není to poprvé, co Francouzi svým ,liberálním přístupem’ rozorali Blízký východ,“ říká mi...
Oblíbenou horu v Edinburghu zasáhl požár. Nejsou hlášeny oběti
Požár zachvátil oblíbený výletní cíl u skotského Edinburghu, horu Arthur’s Seat. Informuje o tom...
Západ Turecka zasáhlo zemětřesení o síle až 6,1 stupně. Poškodilo budovy
Západní Turecko v neděli kolem 19:00 SELČ zasáhlo zemětřesení o síle až 6,1 stupně. Uvádí to...
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...
- Počet článků 21
- Celková karma 7,41
- Průměrná čtenost 289x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.