Zápisky z mastného okraje dějin 6
Sekretářka Věra: „Před revolucí jsem seděla v rohu kanceláře okresního výboru, za psacím stolem, který voněl po leštěnce a cigaretách. Měla jsem přístup ke všemu — k šanonům, k telefonům, k lidem. Šéfové se měnili, ale já zůstávala. Věděla jsem, kdy má soudruh přijít, co se má říkat, co se má jen naznačit, komu déle pozdržet spis před očima. Uměla jsem psát na stroji rychleji než kdo jiný, ale moje skutečná síla byla v tom, že jsem věděla, co se děje za zavřenými dveřmi. A hlavně — komu se má nalít káva s cukrem navíc. I tím příslověčným...
Pak přišla revoluce. Transparenty, klíče, nové tváře. Všichni se báli. Já ne. Věděla jsem, že moc se nepřesouvá jen tak. Naučila jsem se pracovat s počítačem, přepsala si životopis, a místo šanonů jsem začala třídit e-maily. Ale pořád jsem věděla, kdo je kdo a co je kdo zač. Noví šéfové brzy pochopili, že bez Věry to nepůjde. Já jsem znala budovu, znala lidi, znala rytmus moci.
Dnes sedím v moderní kanceláři. Mám ergonomickou židli, digitální kalendář, a pořád ten stejný klidný pohled. Jsem tichá, ale všudypřítomná. Neviditelná, ale nepostradatelná. Revoluce mi nevzala postavení. Jen mi dala nový jazyk. Ale já jsem pořád Věra. A nikdy jsem nezmizela...však víte proč.“
Hlasatel Karel: „Každé ráno jsem usedal k mikrofonu s připraveným scénářem, který prošel několika kontrolami. Slova byla pečlivě volena, tón musel být klidný, bez emocí, a mezi řádky nesmělo zaznít nic, co by vybočilo z oficiální linie. Hudební přání posluchačů jsme četli jen ta, která prošla schválením. Věděl jsem, že poslouchají nejen lidé, ale i ti, kteří hlídají, co říkám. Běžel čas a najednou se studio změnilo v úl. Telefony zvonily, lidé chtěli mluvit, sdílet zprávy z ulic. Poprvé jsem mohl říct slova, která nebyla napsaná předem. Hlas se mi třásl, když jsem oznamoval, že se něco mění. V éteru byla cítit svoboda, ale i chaos a obrovská odpovědnost....a pak zase běžel čas... Mikrofon funguje pořád stejně, ale svět kolem se zase změnil. K lepšímu? K horšímu?Na to si už musíte odpovědět sami.“
Milan Hausner
Do dalších 25 let nadačního fondu Umbilicus
Náš nadační fond Umbilicus vznikl původně na podporu experimentálního využití pupečníkové krve v roce 2000. Od té doby prošel notný kus cesty.
Milan Hausner
„Nechceš zemřít, protože jsi slabý...
„Nechceš zemřít, protože jsi slabý. Chceš zemřít, protože jsi unavený z toho být silný v světě, který ti nevyšel vstříc...“
Milan Hausner
Stačí dnešní AI na politruka?
Dnešní noticka vznikla jako reakce na fotografii, kterou zveřejnil pan Růžička na LinkedIn. Vrací se k dobové fotografii třídy z padesátých let se skvěle se rýmující básničkou umně napsanou křídou na černé tabuli...
Milan Hausner
Zápisky z mastného okraje dějin - 5
Osoby a místa, to je svět okolo nás. Třeba i ten, který nechceme vidět. Ale on stejně existuje a dotváří kolorit.
Milan Hausner
Zápisky z mastného okraje dějin -4
Nejde přece jen o Václavák. Životy a osudy se také mohou tvořit v jiných částech města, které k metropoli prostě patří.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Největší sladkovodní jezero v Turecku rychle vysychá. Je mrtvé, truchlí rybář
Největší turecké sladkovodní jezero Beysehir, které leží v centrální části země, rychle vysychá,...
U Děčína se čelně srazila dvě auta. Řidička jednoho z nich zemřela
Řidička osobního vozu zemřela v pátek večer při čelním střetu s protijedoucím osobním autem na...
V noci udeřily bouřky a vydatné deště. Spadlo i přes 40 litrů na metr čtvereční
V noci na sobotu napršelo na některých místech v Česku přes 40 litrů vody na metr čtvereční. Srážky...
Náměstkovi hrozil kvůli bitcoinové kauze vyhazov. Nakonec jen přišel o odměny
Náměstek z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Daniel Přibyl za druhý kvartál...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 59
- Celková karma 7,62
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.