Zápisky z mastného okraje dějin - 5
Pouliční malíř René: „Maloval jsem portréty. U paty koně, vedle stánku s klobásami. Lidi si sedli, koukali, a já je zachytil tak, jak se sami neviděli. Měl jsem tušení, že Václavák je galerie bez zdí. Každý den jiný svět: Japonci, co chtěli Karla IV. na pozadí, zamilovaní, co si přáli dvojportrét, a jednou i bezdomovec, co mi zaplatil drobnými a řekl: ‚Chci, abys mi připomněl, že jsem byl člověk.‘ Pak přišly selfie. Filtry. Umění nahradila rychlost. A magistrát mi řekl, že kreslení na ulici je „nepovolená činnost“. Nepovolená? Vždyť jsem jen držel zrcadlo. Dnes už nemaluju. Jen se dívám. A občas si představuju, jak by vypadal portrét města, které zapomnělo, že má tvář.“
---
Hlídač veřejných záchodků Olda: „Hlídal jsem záchodky pod Můstkem. Ne, nebyla to práce snů. Ale byla to práce, kde člověk viděl všechno. Lidi přicházeli v různých stavech. Opilí, zoufalí, zamilovaní, ztracení. A já jim podával papír, někdy i slovo útěchy. Jednou mi jeden pán řekl: ‚Vy jste poslední člověk, co se mě dnes zeptal, jak se mám.‘ Měl jsem pravidla: čistota, klid, lidskost. A pak přišla modernizace. Turnikety. Automatické splachování. A já už nebyl potřeba. Ale víš co? Automat ti nepodá kapesník, když brečíš. Automat ti neřekne, že to bude dobrý. A já? Já už nehlídám. Jen sedím doma. A vzpomínám na město, které mělo i v podzemí srdce.“
Květinářka Růžena: „Měla jsem stánek u Domu módy. Prodávala jsem karafiáty, růže, tulipány. V zimě mi mrzly stonky, v létě vadly lístky, ale lidi kupovali. Květina byla gesto. Omluva, láska, vzpomínka. Pamatuju si, jak sem chodili muži s rozpačitým výrazem — kupovali růži pro ženu, kterou zklamali. Nebo karafiát pro maminku. A pak přišli studenti, co chtěli květinu pro profesorku, co je naučila myslet. Po revoluci se všechno změnilo. Květiny nahradily dárkové poukazy. Gesto nahradila transakce. A když mi řekli, že stánek musí pryč, protože „neodpovídá nové koncepci“, věděla jsem, že končí nejen stánek, ale i doba, kdy květina něco znamenala.“
---
Opravář bot František: „Měl jsem dílnu v pasáži Alfa. Malý prostor, vůně lepidla, zvuk kladívka. Lidi nosili boty, co prošly kus života. Roztrhané, sešlapané, ale milované. Opravit botu znamenalo zachránit vzpomínku. Jedna paní mi donesla lodičky, ve kterých jí manžel požádal o ruku. Jiný pán mi přinesl pohorky, co s nimi přešel Tatry. Pak přišly řetězce. Levné boty, co se nevyplatí opravovat. A pasáž se proměnila v showroom. Moje dílna byla prý „neestetická“. Ale co je estetické na prázdné vitríně? Když jsem zavíral, přišel starý zákazník. Dal mi svoje poslední boty. A řekl: ‚Ty jsi opravoval víc než podrážky. Opravoval jsi čas.‘ A já? Já už neopravuju. Jen si občas přivoním k lepidlu. A vzpomínám.
Sylva z Perlovky: „Nestávala jsem u koně. Stála jsem o pár ulic dál. Perlovka. Úzká, temná, ale živá. Město mě tam odložilo, ale nikdy nezapomnělo, že tam jsem. Neprodávala jsem klobásy, ani lístky na lanovku. Prodávala jsem chvíli, kdy se někdo cítil chtěný. A někdy i chvíli, kdy se cítil méně sám. Znala jsem různé typy. Muže v obleku, co se báli domů. Turisty, co chtěli „pražský zážitek“. A jednou i mladého kluka, co přišel jen proto, že potřeboval obejmout. Město se na nás dívalo skrz prsty. Ale zároveň nás potřebovalo. Byly jsme součástí rytmu. Jako tramvaje, jako bufety, jako šepot v pasáži. Pak přišla čistka. Magistrát chtěl „kulturní čtvrť“. Výlohy se leskly, ulice se bělily, a my jsme zmizely. Ale víš co? Lesklá výloha ti neřekne, že jsi krásný. Nezeptá se, jak se cítíš. A já? Já už nestojím v Perlovce. Jen občas projdu kolem. A dívám se, jak se město tváří, že nikdy nemělo stín.“
Milan Hausner
Zápisky z mastného okraje dějin -4
Nejde přece jen o Václavák. Životy a osudy se také mohou tvořit v jiných částech města, které k metropoli prostě patří.
Milan Hausner
Poslední záchvěvy zdravého rozumu - AI v první třídě
Bylo nebylo, v jedné klasické české škole, kde se ještě včera učilo podle slabikáře z roku 1990 a tělocvik probíhal na chodbě kvůli zamčené tělocvičně, se náhle objevil nový spolužák: Umělá inteligence
Milan Hausner
Zápisky z mastného okraje dějin 3
Místa a lidé, toto spojení nelze tak snadno přetnout... koho dalšího jsme mohli v tom historickém galimatyáši potkat...
Milan Hausner
Zápisky z mastného okraje dějin 2
Město se logicky v běhu času mění, mnohdy k lepšímu, někdy také ne, ale každopádně k nepoznání. Jen lidičky, bezejmenné figurky v běhu dějin si žijí své životy, které ty měnící se kulisy dotvářejí.
Milan Hausner
Zápisky z mastného okraje dějin - 1
Můj minulý příspěvek mne samotného zaskočil svým ohlasem. Ten mastný příběh ale doplňovaly okamžiky v životě bezejmenných lidiček, kteří si prošli historií... Třeba někoho dalšího pohladí tohle psaní po duši. Byť jsou fiktivní...
- Počet článků 55
- Celková karma 7,65
- Průměrná čtenost 210x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.