Zápisky z mastného okraje dějin -4

Nejde přece jen o Václavák. Životy a osudy se také mohou tvořit v jiných částech města, které k metropoli prostě patří.

Paní Marie z lanovky „Seděla jsem v pokladně u spodní stanice lanovky. Každý den, v dešti i ve sněhu. Prodávala jsem lístky, ale hlavně jsem sledovala lidi, jak se chystají na cestu vzhůru. Petřín nebyl jen kopec. Byl to únik. Z města, z hluku, z starostí. Mladí tam chodili na rande, staří na vzpomínky. Jednou mi jeden pán řekl: ‚Jedu nahoru, abych si připomněl, že svět má výhled.‘ Znala jsem pravidelné pasažéry. Paní, co jezdila každý čtvrtek s termoskou čaje. Kluka, co si zapisoval časy jízd do sešitu. A jednou i nevěstu, co jela nahoru v šatech, aby se tam vdala. Pak přišly automaty. Bezkontaktní platby. Turnikety. A já už nebyla potřeba. Ale víš co? Automat ti neřekne, že nahoře kvete jabloň. Automat ti nepopřeje hezký výhled. Dnes už nesedím v pokladně. A už se ani tou lanovkou nesvezu. Zub času nezastavíš. Nahoru se občas dobelhám a podívám se dolů na město. Nějak se tam zapomnělo, že cesta vzhůru začíná u člověka.“

Šatnářka Libuše z divadla Rokoko „Seděla jsem v šatně, kde se střídaly kabáty, deštníky a nervozita. Herci chodili kolem, diváci se smáli nebo plakali, a já byla tichým svědkem večerů, které měnily životy. Věděla jsem, kdo chodí pravidelně. Pán s kloboukem, co si vždy nechal lístek s číslem 17. Paní, co si nosila vlastní ramínko. A jednou mladík, co přišel s růží a odešel s prázdnou. Divadlo bylo chrám emocí. A šatna byla jeho předsíň. Pak přišla rekonstrukce. Automatizace. A já už nebyla potřeba. Ale víš co? Automat ti neřekne, že ti to sluší. Automat ti nepopřeje hezký večer. A já? Já už nesedím v šatně. Jen si občas pustím starou nahrávku. A slyším potlesk.
---
Paní z vývěsky kina Světozor „Každé ráno jsem měnila plakáty. Vylepovala program, přelepovala časy, psala poznámky: ‚Změna sálu‘, ‚Film s titulky‘, ‚Zrušeno‘. Lidi se zastavovali, četli, ptali se. Kino bylo chrám. Lidi chodili na Tarkovského, na Formana, na cokoliv, co jim otevřelo hlavu. A já byla jejich průvodce. Jednou mi jeden pán řekl: ‚Vy jste naše kulturní víla.‘ Pak přišly aplikace. QR kódy. Digitální tabule. A já už nebyla potřeba. Ale víš co? Digitál ti neřekne, že ten film tě změní. Že máš jít. Že to stojí za to.

Autor: Milan Hausner | středa 27.8.2025 18:30

Milan Hausner

  • Počet článků 54
  • Celková karma 7,57
  • Průměrná čtenost 209x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

