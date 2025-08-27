Zápisky z mastného okraje dějin -4
Paní Marie z lanovky „Seděla jsem v pokladně u spodní stanice lanovky. Každý den, v dešti i ve sněhu. Prodávala jsem lístky, ale hlavně jsem sledovala lidi, jak se chystají na cestu vzhůru. Petřín nebyl jen kopec. Byl to únik. Z města, z hluku, z starostí. Mladí tam chodili na rande, staří na vzpomínky. Jednou mi jeden pán řekl: ‚Jedu nahoru, abych si připomněl, že svět má výhled.‘ Znala jsem pravidelné pasažéry. Paní, co jezdila každý čtvrtek s termoskou čaje. Kluka, co si zapisoval časy jízd do sešitu. A jednou i nevěstu, co jela nahoru v šatech, aby se tam vdala. Pak přišly automaty. Bezkontaktní platby. Turnikety. A já už nebyla potřeba. Ale víš co? Automat ti neřekne, že nahoře kvete jabloň. Automat ti nepopřeje hezký výhled. Dnes už nesedím v pokladně. A už se ani tou lanovkou nesvezu. Zub času nezastavíš. Nahoru se občas dobelhám a podívám se dolů na město. Nějak se tam zapomnělo, že cesta vzhůru začíná u člověka.“
Šatnářka Libuše z divadla Rokoko „Seděla jsem v šatně, kde se střídaly kabáty, deštníky a nervozita. Herci chodili kolem, diváci se smáli nebo plakali, a já byla tichým svědkem večerů, které měnily životy. Věděla jsem, kdo chodí pravidelně. Pán s kloboukem, co si vždy nechal lístek s číslem 17. Paní, co si nosila vlastní ramínko. A jednou mladík, co přišel s růží a odešel s prázdnou. Divadlo bylo chrám emocí. A šatna byla jeho předsíň. Pak přišla rekonstrukce. Automatizace. A já už nebyla potřeba. Ale víš co? Automat ti neřekne, že ti to sluší. Automat ti nepopřeje hezký večer. A já? Já už nesedím v šatně. Jen si občas pustím starou nahrávku. A slyším potlesk.“
---
Paní z vývěsky kina Světozor „Každé ráno jsem měnila plakáty. Vylepovala program, přelepovala časy, psala poznámky: ‚Změna sálu‘, ‚Film s titulky‘, ‚Zrušeno‘. Lidi se zastavovali, četli, ptali se. Kino bylo chrám. Lidi chodili na Tarkovského, na Formana, na cokoliv, co jim otevřelo hlavu. A já byla jejich průvodce. Jednou mi jeden pán řekl: ‚Vy jste naše kulturní víla.‘ Pak přišly aplikace. QR kódy. Digitální tabule. A já už nebyla potřeba. Ale víš co? Digitál ti neřekne, že ten film tě změní. Že máš jít. Že to stojí za to.
Poslední záchvěvy zdravého rozumu - AI v první třídě
Bylo nebylo, v jedné klasické české škole, kde se ještě včera učilo podle slabikáře z roku 1990 a tělocvik probíhal na chodbě kvůli zamčené tělocvičně, se náhle objevil nový spolužák: Umělá inteligence
Zápisky z mastného okraje dějin 3
Místa a lidé, toto spojení nelze tak snadno přetnout... koho dalšího jsme mohli v tom historickém galimatyáši potkat...
Zápisky z mastného okraje dějin 2
Město se logicky v běhu času mění, mnohdy k lepšímu, někdy také ne, ale každopádně k nepoznání. Jen lidičky, bezejmenné figurky v běhu dějin si žijí své životy, které ty měnící se kulisy dotvářejí.
Zápisky z mastného okraje dějin - 1
Můj minulý příspěvek mne samotného zaskočil svým ohlasem. Ten mastný příběh ale doplňovaly okamžiky v životě bezejmenných lidiček, kteří si prošli historií... Třeba někoho dalšího pohladí tohle psaní po duši. Byť jsou fiktivní...
Buřt na Václaváku
Pan Kříž mne inspiroval. Ve svém blogu píše, jaká je ostuda, že nemáme pražskou street food. Nevidím to jako ostudu, je to holt daň doby. Ale v jednom s ním souhlasím: jak mi ten buřt na Václaváku chybí.
