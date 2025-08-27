Zápisky z mastného okraje dějin 3

Místa a lidé, toto spojení nelze tak snadno přetnout... koho dalšího jsme mohli v tom historickém galimatyáši potkat...

Poslanec Zdeněk „Seděl jsem v lavici, když se ještě říkalo ‚soudruhu‘. A sedím v ní i dnes, když se říká ‚pane poslanče‘. Slova se změnila, ale pohledy zůstaly stejné. V sedmdesátkách jsme hlasovali podle not. Všichni stejně, bez otázek. Ale i tehdy se šeptalo. V bufetu, na chodbě, u vrátného. Pravda se neříkala nahlas, ale žila mezi řádky. V listopadu 1989 jsem seděl a poslouchal, jak se mění tón. Najednou se mluvilo jinak. A já věděl, že město se nadechlo. V devadesátkách to bylo jako divoký západ. Nové strany, nové ideály, nové podrazy. Ale i naděje. Lidi věřili, že politika může být služba. A já jsem se snažil věřit s nimi.

Dnes? Dnes je to jiný druh ticha. Mikrofony všude, ale málo slov, co něco znamenají. Hlasování je rychlé, debaty jsou dlouhé, ale paměť je krátká. Vidím kolegy, co přišli po mně. Mladí, ambiciózní, digitální. A někdy se ptám: víte, kde sedíte? Víte, co tu zaznělo, když se ještě bálo mluvit? Já už nemám ambice. Jen paměť. A ta je někdy těžší než mandát.

Policista Jaroslav „Sloužil jsem na Václaváku. Uniforma, obušek, hlídka. Ne vždy jsem byl hrdý, ale vždy jsem byl přítomný. Viděl jsem město, jak se bojí, jak se bouří, jak se mění. V osmdesátkách jsme stáli na rozích. Dostávali jsme rozkazy, ale taky jsme schytávali pohledy. Lidi se na nás dívali s nedůvěrou, někdy se strachem. A my? My jsme taky byli jen součástí systému, který jsme nevybrali. Pamatuju si 17. listopad. Ne jako hrdina, ale jako svědek. Dav, světla, skandování. A pak ticho. A pak změna.

Po revoluci jsem dál sloužil. Už bez strachu, už s úsměvem. Lidi se ptali na cestu, ne na důvod kontroly. A já jsem poprvé cítil, že uniforma může být i symbolem důvěry. Pak přišla reorganizace. Nové vedení, nové metody. A já odešel. Ne z hořkosti, ale z únavy. Dnes už nestojím na rohu. Jen se občas procházím po náměstí. A dívám se, jak se město změnilo. A přemýšlím, jestli si pamatuje, že svoboda není samozřejmost.

Autor: Milan Hausner | středa 27.8.2025 6:45 | karma článku: 0 | přečteno: 6x

Další články autora

Milan Hausner

Zápisky z mastného okraje dějin 2

Město se logicky v běhu času mění, mnohdy k lepšímu, někdy také ne, ale každopádně k nepoznání. Jen lidičky, bezejmenné figurky v běhu dějin si žijí své životy, které ty měnící se kulisy dotvářejí.

26.8.2025 v 20:47 | Karma: 5,49 | Přečteno: 55x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Zápisky z mastného okraje dějin - 1

Můj minulý příspěvek mne samotného zaskočil svým ohlasem. Ten mastný příběh ale doplňovaly okamžiky v životě bezejmenných lidiček, kteří si prošli historií... Třeba někoho dalšího pohladí tohle psaní po duši. Byť jsou fiktivní...

26.8.2025 v 7:47 | Karma: 9,36 | Přečteno: 130x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Buřt na Václaváku

Pan Kříž mne inspiroval. Ve svém blogu píše, jaká je ostuda, že nemáme pražskou street food. Nevidím to jako ostudu, je to holt daň doby. Ale v jednom s ním souhlasím: jak mi ten buřt na Václaváku chybí.

25.8.2025 v 7:36 | Karma: 25,76 | Přečteno: 443x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

LSD - část 3 - „Když oči vidí pixel, ale srdce touží po pravdě, je třeba změnit vnímání.“

Silicon Valley se teprve učilo abecedu a počítače připomínaly přerostlé mikrovlnky, kdy doktor Hausner—lékař a psychoterapeut—prosazoval na svou dobu odvážné terapeutické využití LSD.

24.8.2025 v 17:42 | Karma: 6,18 | Přečteno: 72x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Co má vědec společného s politikem?

Věda – lidská činnost stojící na samotném piedestalu objektivity a pravdy, nosí bílé pláště, maluje grafy a snáší důkazy. Má snad něco společného s politikou?

24.8.2025 v 11:36 | Karma: 4,93 | Přečteno: 91x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

24. srpna 2025

Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

25. srpna 2025  16:07

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

22. srpna 2025  13:40

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

21. srpna 2025

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

19. srpna 2025  21:48

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky...

Trump má v Bílém domě vést jednání o Gaze. Kdo se jej zúčastní zatím není jasné

27. srpna 2025  6:49

V Bílém domě se má ve středu odehrát velké jednání o palestinském Pásmu Gazy a poválečným plánech...

Členka vedení Fedu Cooková odvolání ze strany Trumpa napadne u soudu

27. srpna 2025  6:19

Členka Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisa Cooková napadne u soudu rozhodnutí...

Firma chce přestavět hotel z Party hic. Její prohlášení protesty neutišilo

27. srpna 2025  6:12

Plníme vše, co legislativa nařizuje, a projekt bude regionu prospěšný. Tak zní ve zkratce očekávané...

Po letech bídy si ovocnáři chválí úrodu. Pálenice mají žně, lidé si ale připlatí

27. srpna 2025  5:43

Ačkoliv letošní počasí milovníky parných letních dnů příliš nepotěšilo, zemědělským plodinám...

Milan Hausner

  • Počet článků 52
  • Celková karma 7,50
  • Průměrná čtenost 212x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.