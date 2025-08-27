Zápisky z mastného okraje dějin 3
Poslanec Zdeněk „Seděl jsem v lavici, když se ještě říkalo ‚soudruhu‘. A sedím v ní i dnes, když se říká ‚pane poslanče‘. Slova se změnila, ale pohledy zůstaly stejné. V sedmdesátkách jsme hlasovali podle not. Všichni stejně, bez otázek. Ale i tehdy se šeptalo. V bufetu, na chodbě, u vrátného. Pravda se neříkala nahlas, ale žila mezi řádky. V listopadu 1989 jsem seděl a poslouchal, jak se mění tón. Najednou se mluvilo jinak. A já věděl, že město se nadechlo. V devadesátkách to bylo jako divoký západ. Nové strany, nové ideály, nové podrazy. Ale i naděje. Lidi věřili, že politika může být služba. A já jsem se snažil věřit s nimi.
Dnes? Dnes je to jiný druh ticha. Mikrofony všude, ale málo slov, co něco znamenají. Hlasování je rychlé, debaty jsou dlouhé, ale paměť je krátká. Vidím kolegy, co přišli po mně. Mladí, ambiciózní, digitální. A někdy se ptám: víte, kde sedíte? Víte, co tu zaznělo, když se ještě bálo mluvit? Já už nemám ambice. Jen paměť. A ta je někdy těžší než mandát.“
Policista Jaroslav „Sloužil jsem na Václaváku. Uniforma, obušek, hlídka. Ne vždy jsem byl hrdý, ale vždy jsem byl přítomný. Viděl jsem město, jak se bojí, jak se bouří, jak se mění. V osmdesátkách jsme stáli na rozích. Dostávali jsme rozkazy, ale taky jsme schytávali pohledy. Lidi se na nás dívali s nedůvěrou, někdy se strachem. A my? My jsme taky byli jen součástí systému, který jsme nevybrali. Pamatuju si 17. listopad. Ne jako hrdina, ale jako svědek. Dav, světla, skandování. A pak ticho. A pak změna.
Po revoluci jsem dál sloužil. Už bez strachu, už s úsměvem. Lidi se ptali na cestu, ne na důvod kontroly. A já jsem poprvé cítil, že uniforma může být i symbolem důvěry. Pak přišla reorganizace. Nové vedení, nové metody. A já odešel. Ne z hořkosti, ale z únavy. Dnes už nestojím na rohu. Jen se občas procházím po náměstí. A dívám se, jak se město změnilo. A přemýšlím, jestli si pamatuje, že svoboda není samozřejmost.“
Milan Hausner
Zápisky z mastného okraje dějin 2
Město se logicky v běhu času mění, mnohdy k lepšímu, někdy také ne, ale každopádně k nepoznání. Jen lidičky, bezejmenné figurky v běhu dějin si žijí své životy, které ty měnící se kulisy dotvářejí.
Zápisky z mastného okraje dějin - 1
Můj minulý příspěvek mne samotného zaskočil svým ohlasem. Ten mastný příběh ale doplňovaly okamžiky v životě bezejmenných lidiček, kteří si prošli historií... Třeba někoho dalšího pohladí tohle psaní po duši. Byť jsou fiktivní...
Buřt na Václaváku
Pan Kříž mne inspiroval. Ve svém blogu píše, jaká je ostuda, že nemáme pražskou street food. Nevidím to jako ostudu, je to holt daň doby. Ale v jednom s ním souhlasím: jak mi ten buřt na Václaváku chybí.
LSD - část 3 - „Když oči vidí pixel, ale srdce touží po pravdě, je třeba změnit vnímání.“
Silicon Valley se teprve učilo abecedu a počítače připomínaly přerostlé mikrovlnky, kdy doktor Hausner—lékař a psychoterapeut—prosazoval na svou dobu odvážné terapeutické využití LSD.
Co má vědec společného s politikem?
Věda – lidská činnost stojící na samotném piedestalu objektivity a pravdy, nosí bílé pláště, maluje grafy a snáší důkazy. Má snad něco společného s politikou?
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.