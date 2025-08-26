Zápisky z mastného okraje dějin 2
Klobásář Karel: „Stál jsem tu hezkých pár desítek let. Každý den od šesti ráno, v zimě i v létě. V osmdesátkách jsem si pronajal tenhle stánek od městských služeb. Tehdy se neřešilo, jestli je to estetické. Důležité bylo, že to vonělo a že to lidi svedlo dohromady.
Pamatuju si, jak sem chodili chlapi z Melantrichu, novináři, co psali do Svobodného slova. Dali si klobásu, zapálili si Startku, a debatovali o tom, co se smí napsat a co ne. Pak přišli studenti – hladoví, ale zvědaví. A pak turisté, co chtěli ochutnat „pravou českou klobásu“. A já jim ji dal, s hořčicí, chlebem a úsměvem. Po revoluci to bylo divoký. Každý chtěl mít stánek, každý chtěl prodávat. Ale já zůstal. Měl jsem svoje místo, svoje lidi. A pak přišli úředníci. Řekli, že to tu musí být hezčí. Že klobása kazí dojem. Že trdelník je víc... reprezentativní a bude v lepším stánku. Zdravější? to bych chápal. Jenže klobása je víc než jídlo. Je to paměť. Je to vůně dětství, chuť svobody, mastnota života. Trdelník je jen cukr a póza.
> Když jsem stánek zavíral, přišli tři štamgasti. Dali si poslední klobásu, mlčeli. A pak mi jeden řekl: ‚Díky, že jsi tu byl.‘“
Šumař Karel „Hrál jsem tu na foukací harmoniku. Každý den, dnes byste řekli skoro 24/7. Měl jsem svoje místo u výstupu z metra, kde se zvuk odrážel od stěn jako v koncertní síni. Lidi se zastavovali. Někteří hodili dvacku, jiní jen pokývli hlavou. Ale hrálo se pro všechny.
V devadesátkách to bylo zlatý. Turisti byli zvědaví, Češi vděční. Hrál jsem písničky od Nohavici, od Kryla, někdy i Beatles. Jednou mi jeden pán řekl, že jsem mu zachránil den. Jen tím, že jsem hrál.
Pak přišla sluchátka. Telefony. Sítě, TikTok. Lidi přestali poslouchat, myslím tu živou, i když přiznávám, dost falešnou muziku.. Začali jen procházet kolem. A pak přišla vyhláška. Prý hluk. Prý rušení. Prý estetika. Estetika? Co je estetického na tichu, kde dřív zněla hudba? Dneska tu hraje jen algoritmus. Jen si občas doma fouknu do harmoniky. A vzpomínám.“
Zápisky z mastného okraje dějin - 1
Můj minulý příspěvek mne samotného zaskočil svým ohlasem. Ten mastný příběh ale doplňovaly okamžiky v životě bezejmenných lidiček, kteří si prošli historií... Třeba někoho dalšího pohladí tohle psaní po duši. Byť jsou fiktivní...
Buřt na Václaváku
Pan Kříž mne inspiroval. Ve svém blogu píše, jaká je ostuda, že nemáme pražskou street food. Nevidím to jako ostudu, je to holt daň doby. Ale v jednom s ním souhlasím: jak mi ten buřt na Václaváku chybí.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.