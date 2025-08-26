Zápisky z mastného okraje dějin - 1
A hned na počátku podotýkám, ne nejde mi o návrat k časům minulým, žiji dnešní dobou a mám ji rád. Čas však vzal spoustu lidských rolí, které se ztratily v duchu tempa a technologií. A trocha toho člověčenství by ani dnes nevadila ... třeba tady v diskuzích... ale hlavě VŠUDE KOLEM
- Trafikantka Božena „Prodávala jsem noviny, cigarety a žvýkačky. V zimě mi mrzly prsty, v létě se mi roztékaly bombony. Ale lidi chodili. Každý den. Dělníci, studenti, policajti. Věděla jsem, kdo čte Rudé právo a kdo si tajně shání samizdat. A když přišla revoluce, noviny se měnily, spíš mizely, ale lidi zůstali. Jen dnes už nikdo nečte a kupují jen cigarety. To je stejný jako tenkrát. Dnes ale každý kouká jen do mobilu. A já? Já už nemám komu podat noviny... s úsměvem.“
- Taxikář Luděk „Stával jsem na štaflu hned vedle koně. Znám Václavák líp než vlastní kuchyň. Vozil jsem opilce, zamilované, ztracené turisty i politiky, co nechtěli být vidět. V devadesátkách to bylo divoký — dolary, šmelina, noční jízdy bez taxametru. Ale taky svoboda. Dneska? Uber. Liftago, Bolt... prostě aplikace. Ve městě, i v tom digitálním se neztratíš. Prostě bezkontaktní svět. A já? Já už neřídím. Jen vzpomínám.“
- Holub č. 47 „Sedím na hlavě svatého Václava. Vidím všechno a někdy se k tomu symbolu vašich dějin chovám dost neuctivě. Viděl jsem tanky, demonstrace, milence i turisty s klobásou, teď trdelníkem. Ty klobásy teda voněly líp. Trdelník, odkud to přivezli, nevím... A lidi se taky víc smáli. Dneska se místo toho fotí. Všude s každým a se vším, co jen vidí. Vzpomínky jsou digitálně iluzorní. A já pořád čekám, až se město zase nadechne k prostému lidskému slovu.“
Milan Hausner
Buřt na Václaváku
Pan Kříž mne inspiroval. Ve svém blogu píše, jaká je ostuda, že nemáme pražskou street food. Nevidím to jako ostudu, je to holt daň doby. Ale v jednom s ním souhlasím: jak mi ten buřt na Václaváku chybí.
Milan Hausner
LSD - část 3 - „Když oči vidí pixel, ale srdce touží po pravdě, je třeba změnit vnímání.“
Silicon Valley se teprve učilo abecedu a počítače připomínaly přerostlé mikrovlnky, kdy doktor Hausner—lékař a psychoterapeut—prosazoval na svou dobu odvážné terapeutické využití LSD.
Milan Hausner
Co má vědec společného s politikem?
Věda – lidská činnost stojící na samotném piedestalu objektivity a pravdy, nosí bílé pláště, maluje grafy a snáší důkazy. Má snad něco společného s politikou?
Milan Hausner
Když AI bude hodnotit žáky
O nespravedlnosti, subjektivním hodnocení, dětských slzách toho byl už toho napsáno mnoho, na pergamen, papír, neviditelným inkoustem i na ten digitální. Tak nechme tuhle roli umělé inteligenci...
Milan Hausner
Stávající školskou politikou sem a tam...
Pan Petr Every ve svých článcích nastiňuje celou řadu palčivých problémů, které trápí současnost a snaží se najít jejich příčiny. Před průnikem oblastí, spoustou faktů a předložených faktů mi nezbývá než smeknout.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....
OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech
Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky...
Stát nestíhá vyřizovat žádosti o občanství. Cizinců přibývá, úředníků je málo
Počet cizinců žádajících o české občanství roste. Podle kanceláře ombudsmana ministerstvo vnitra...
Trump odvolal členku Rady guvernérů americké centrální banky. Ta odstoupit nehodlá
Americký prezident Donald Trump s okamžitou platností odvolal z funkce členku Rady guvernérů...
Poprali se s revizory, žena použila pepřák. Černé pasažéry z Ostravy čeká obvinění
Až u soudu zřejmě skončí případ konfliktu v jednom z ostravských trolejbusů. V červenci tam muž se...
Už se zase kýve. Metronom na Letné je po dvouleté renovaci opět funkční
Na pražské Letné se po více než dvouleté generální opravě rozhýbal metronom. Rozsáhlá renovace...
- Počet článků 50
- Celková karma 7,48
- Průměrná čtenost 216x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.