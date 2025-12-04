Zákazem do zářné budoucnosti vzdělávání v době AI
K četbě dnešní noticky doporučuji na základě doporučení jednoho diskutéra tuto zvukovou kulisu.
Otevřený seznam situací, které mohou následovat po zákazu mobilů (prosím o jeho rozšíření v disuzních příspěvcích).
Všechny hodinky a časomíry
Vedou k nezdravému sledování času, netrpělivosti a úvahám, kdy už bude přestávka = jediným platným časem je školní zvonek. Čas je relativní pojem.
Barevné a vonné školní potřeby
Gumy vonící po jahodě, třpytková pera a fixy s 50 barvami odvádějí pozornost k estetice místo k obsahu.=povolena je pouze jednotná modrá/černá školní propiska a guma bez zápachu.
Lahve na pití a svačiny s „charakterem“
Cvakání zavírání, šustění obalů a aroma domácího oběda vytvářejí akustický a čichový chaos.=povinné standardizované, průhledné a bezzvučné nádoby. Svačiny pouze v neutrálním papíru.
Zívání a pohled z okna
Zívání je viditelný projev nedostatku fascinace výkladem. Okno láká k úvahám o svobodě a přírodě.= potlačení těchto projevů a místo oken umístění digitálních ploch s promítáním té správné ideologické problematiky, v lepším případě alespoň ekologické.
Spontánní sociální interakce
Půjčování pomůcek, výměna pohledů a tiché šeptání budují vztahy, které konkurují vztahu žák-učitel.= přepážky mezi lavicemi. Komunikace pouze přes oficiální lístky s povolenými symboly (otazník, vykřičník), případně pro modernizaci QR kod. Ovšem jak ho předáme, že?
Vyjádření individuality přes oblečení
Kapuce, výrazné slogany na tričkách nebo originální styl dávají najevo osobnost, což je v kolektivním procesu zbytečné.= Školní stejnokroj v odstínu „institucionální šedi“. Boty bez tkaniček, aby se předešlo neautorizovanému stahování.
Fyziologické potřeby na vyžádání
Chození na toaletu „když to přijde“ narušuje plynulý tok hodiny a upřednostňuje biologii před vzděláním. = Harmonogram skupinových toaletních přestávek. Žádosti mimo čas se posuzují podle naléhavosti na pětibodové škále.
Neverbální projevy reakcí
Tleskání, povzbuzující pokývnutí nebo zvednuté obočí po odpovědi spolužáka vytvářejí neřízené emoční vlny= Schvalovací rituál sjednotit. Po každém výkonu následuje povinné ticho nebo jednotná fráze (“Bylo to slyšet“).
Soukromé poznámky a kresby
Osobní zápisky, vzkazy na papírcích a kresby v sešitech jsou formou neautorizované komunikace a tvorby.= Povolit pouze oficiální sešity s předtištěnými osnovami. Kontrola okrajů na „parazitní grafiku“.
Výrazné emoce
Hlasitý smích, přehnané zděšení nebo viditelná radost z něčeho mimo učivo vytvářejí nepředvídatelnou atmosféru= Kurz „Emoční stabilita ve třídě“. Emoce jsou povoleny pouze na pokyn učitele a v přiměřené míře.
Extrémní snaha o eliminaci jednoho „rušivého“ elementu (mobilu) by se touto logikou dala nekonečně rozšiřovat na jakýkoli projev života, individuality nebo lidské nepohodlnosti. Cílem je ukázat absurditu dokonalé kontroly ve jménu zdánlivého „klidu na práci“. Skutečné vzdělávání potřebuje určitou míru chaosu, interakce a humanity, ne sterilní laboratoř.
PS: Předem se omlouvám všem, které jsem svým postem naštval. Cílem je opravdu vyvolat diskuzi o hranicích kontroly a potřebě lidskosti ve vzdělávání. A chápu, ono to zas až tak vtipné není...
- Počet článků 209
- Celková karma 8,93
- Průměrná čtenost 208x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.