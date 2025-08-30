Zakázat mobily...už je to tu zas...
Nepochybně zajímavou zprávou z konce prázdnin je oznámení madridské regionální vlády k používání digitálních zařízení ve školách jen pro určité případy. Není to ale tak, že by se zařízení nesměla používat. Rozhoduje o tom učitel. Články, které toto rozhodnutí komentují, si z něj, ostatně jako vždycky, vezmou to, co se tomu kterému autorovi hodí.
Téměř ve stejné době vyšel na LinkedIn článek popisující „výmluvy“, proč nezakázat mobily“ jako hloupé. ... No vidíte, a já to vidím úplně obráceně... Milé čtenářky a čtenáři, těším se na vaše názory v diskuzi.
1. „Ať si zvykají na technologie, stejně je to budoucnost versus digitální gramotnost vzniká i používáním běžných nástrojů. Telefon a sociální sítě sice nejsou jedinou formou digitální gramotnosti, ale jsou prostředím, kde se velká část budoucí komunikace a spolupráce už dnes odehrává. Oddalování reálného kontaktu s těmito platformami může vést k tomu, že dítě do prostředí vstoupí později — bez postupného tréninku a podpory. A navíc, a to považuji za zcela zásadní: nástup AI dnes nikdo nezastaví. Jak už jsem psal, a v této souvislosti podtrhuji, AI není o digitální gramotnosti, ale té čtenářské. To dětem zakážeme i číst, když i knihy jsou brak a mají svůj bulvár? Uznávám, že je to přihlouplé přirovnání, tak typické pro prapodivná média. Ale má v sobě hodně pravdy.
2. Když ho nemají, budou vyčleněné z kolektivu versus sociální interakce dnes probíhá hybridně. Online část skupinového života (třídní chaty, herní komunity, skupinové projekty) je pro děti stejně důležitá jako hřiště nebo klubovna. Úplné vynechání může vést k sociální izolaci a pocitu, že „nejsem součástí“, což má dopad i na vlastní sebevědomí. Vytvořit z dítěte outsidera je mnohem snazší, než si myslíte. Zákazy jsou k tomu tou nejlepší cestou.
3. Aspoň se naučí odpovědnosti versus odpovědnost se učí nejlépe v řízených podmínkách, ne v izolaci. Pod dohledem rodičů lze nastavovat limity, řešit chyby a vést rozhovory o dopadech chování online. Pokud dítě dostane první telefon až ve chvíli, kdy už má plnou svobodu pohybu (např. střední škola), může být adaptační křivka prudší a rizikovější. A o tom, jak „omezovat“ puberťáka či mu dávat limity není asi nutné nic psát. Když si uvědomíme, že 80% populace věří všemu na internetu, není právě tato okolnost tím důvodem, abychom s dětmi pracovali o to víc a snažili se kritickým myšlením tyto jejich schopnosti rozvinout? Pan Every v blogu píše, že téměř 45% žáků nerozpozná dezinformace a hrozí se této situace. Pokud je však toto číslo skutečností, vidím to přesně naopak, úžasný úspěch školy a rodičů, když jsme snížili celkovou míru věřit dezinformacím o dobrou polovinu. Uznávám ale, že to, co píšu, je argument pro argument. Odpovědnost vzniká aktivním partnerstvím, nikoli zákazem. Zákaz je sice snazší cestou jednou pro vždy, ale bohužel ne do nekonečna.
4.„Budou mít přístup k informacím versus přístup k informacím je víc než Wikipedie. Zprávy, vzdělávací videa, jazykové aplikace, diskuzní fóra — to vše jsou zdroje, se kterými lze děti učit zacházet kriticky. Filtrace a vysvětlování obsahu jsou úkolem dospělých; zákaz není jediná forma ochrany před dezinformacemi. Zákaz je tím nejprimitivnějším obuškem, nefungoval nikdy dokonale - prohibice, samizdat... příkladů bychom v dějinách našli víc než dost...
5. Když jim to zakážeme, stejně si cestu najdou versus pravidla a dohoda fungují lépe než absolutní zákaz. Děti, které mají s rodiči jasně nastavená pravidla používání, se učí sebeovládání v reálném prostředí. Úplný zákaz může vést k tajnému a nekontrolovanému používání, mimo dosah dohledové a výchovné role rodiče. A tam jsou pak dopady o to horší. Mimochodem, dalším důvodem k zákazu tabletů ve školách na prvním stupni, jsou vši. Ty mrchy mají zkrácenou vzdálenost mezi hlavami dětí, a tak si při práci s digitální technikou přeskakují o sto šest. Ne, to není vtip, ale reálný požadavek rodičů...
Chytrý telefon a sociální sítě jsou mocné nástroje — ale i příležitost k výchově k digitální gramotnosti, komunikaci a odpovědnosti. Ale především k té GRAMOTNOSTI ČTENÁŘSKÉ. Namísto odkládání prvního kontaktu až do 14 let lze volit postupné zavádění, omezený režim, rodičovský dohled a průběžnou reflexi. Tak se z nich může stát spíš trenažér pro život v digitálním světě než ohrožení. Připouštím, že mne mnozí rodiče proklejí, vlastně mne proklejí i zapřisáhlí obdivovatelé technologií.
Celý ten proces je jen o zdravém rozumu, jako ostatně ve všem. Lopata může být také smrtícím nástrojem.
Milan Hausner
