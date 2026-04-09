Záhada ztraceného ešusu
V našem domě se díky skoro vetchému stáří obědy řeší jednoduše: dodavatel je položí na parapet, my je sebereme, až se probudíme, sníme, vrátíme prázdné ešusy zpět na parapet druhý den ráno... a svět se točí dál. Takový malý gastronomický koloběh života.
Jenže pak přišel nový dodavatel. A s ním i chaos, který by se dal zapsat do kroniky obce jako „Den, kdy se zhroutila logistika“.
Den první: Zmizel řízek
Byl to obyčejný den. Slunce svítilo, ptáci zpívali, sousedův pes se tvářil, že by klidně sežral i betonový patník. A pak to přišlo.
Ešusy zmizely. Ty prázdné, to bylo v pořádku, ale ty plné... těch nebylo..
Zmizely ty plné, s řízečkem, bramborovým salátem a trochou naděje na lepší žroutovo odpoledne. Nezastíráme, že vegetariánský salát nikdy na našem parapetu neskončil.
Manželka okamžitě spustila poplach.„Někdo nám to ukradl!“ Říkám ti to furt tady se krade. Ty nikdy nezamykáš?“ „A teď dokonce z okna! Normálně z okna! To je vrchol!“
Já, jakožto člověk mírné povahy a slabé odvahy, jsem jen tiše namítl, že možná… třeba… hypoteticky… je to jinak. „Jak jsem mohl ten parapet zamknout?“ dovolil jsem si namítnout... A... už to jelo...
A tak následovalo odpledne nikoli gurmánského charakteru, ale spíše hororová hodinka nad ztracenou flaksou. Jsou sitace, kdy se nesmí reagovat. Hasičům se taky nesmí říkat, že ten dým může být jen pára z polévky.
Dodavatel jako možné vysvětlení? Telefon vypnutý celý den.
Což je v gastronomii signál, že buď spí, nebo utíká před hygienou.
Den druhý: Návrat ztracených ešusů
Druhý den přijel, jako by se nic nestalo. A pak to přišlo.
Včerejší ešusy s řízečkem stály na okně. Jenže ne na našem okně.
Stály na parpetu o pět baráků dál, jako by se vydaly na malou rekreační procházku po havlíčkobrodské ulici.
Nikdo neví, jak se tam dostaly.
Nikdo neví, kdo je tam odložil.
Nikdo neví, proč je pes nesežral, i když měl příležitost století.
A dodavatel? Ten jen pokrčil rameny ve stylu: „To se stává.“
Závěr vyšetřování
A tak tu záhadu nechávám pro Colomba, Poirota a možná i Scullyovou s Mouldrem, či pana Vacátka. Tedy na vás, a prosím o vaše vysvětlení této hrůzou překypující gastronomické historie. Třeba přidá nějakou historku do mlýna i pan Filip.
- zloděj řízků se neobjevil,
- ešusy se teleportovaly,
- pes selhal jako svědek,
- a dodavatel mlčí, jako by byl v programu na ochranu svědků.
My?
My si jen tiše sedíme u oběda a díváme se na parapet, jestli se tam náhodou neobjeví další putovní ešus, který si spletl adresu. Chápeme ale, že když dneska máme koprovku, tak se tenhle případ nejspíš stát nemůže.
Milan Hausner
- Počet článků 445
- Celková karma 9,27
- Průměrná čtenost 203x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.