Záchvat v supermarketu
Ne kvůli počasí, ale kvůli tomu malému řvounovi, který se válel po zemi mezi jogurty a ječel tak, že se mi v uších ozývalo ještě pět minut potom. Máma nad ním stála s výrazem člověka, co právě zjistil, že jeho životní plán byl totální omyl. Košík v jedné ruce, dítě v druhé, taška na rameni a v očích ta klasická směs zoufalství, studu a „proč musím tohle zažívat“.
Snažila se domlouvat. Tichým, zlomeným hlasem, který už dávno ztratil jakoukoli váhu: „Prosím, stačí…“„Ne, to neber…“ „Já vím, že jsi unavený…“
Unavený. To dítě vypadalo, jako by právě doběhlo maraton. Ona vypadala, jako by ho běžela bosá přes sklo a ještě k tomu s nákupem. A kolem dokola se tiše točil ten známý cirkus. Někteří se tvářili soucitně. Jiní se dívali stranou. A pak byli ti, co měli ten výraz „já bych to zvládla líp“. Já jsem byl z té čtvrté kategorie. A netvářil jsem se.
Stáhl jsem obočí. Ten pohled. Ten klasický, generálský, dědkovský pohled, co umí říct víc než celá věta. Ten pohled, co říká: „V mojí době by dostal přes držku a bylo by po problému.“ „A proč to dítě nenecháš doma, když se neumí chovat?“
Nic víc. Nepadlo ani slovo, a ta scénka trvala dvě sekundy. Máma to viděla. Zvedla oči, na vteřinu se naše pohledy potkaly… a já jsem jen pomalu zavrtěl hlavou. Jako bych tímto jednoduchým gestem zachránil celou civilizaci před úpadkem. Pak jsem si vzal svůj chleba, otočil se a odešel k pokladně.
Protože i já jsem kdysi taky stál u jogurtů s křičícím dítětem. Vím, jaké to je být v pozici středu pozornosti. Jenomže tehdy ještě neexistovaly tyhle moderní „empatické“ blbosti a výchovné hovadiny. Tehdy se to řešilo jinak. A vyřešilo se to raz dva.
Ohlédl jsem se, naše oči se setkaly podruhé. Teď už to bylo oboustranné gesto pochopení. Ona se dokonce usmála a omluvně kývla. Já přikývnutí opětoval.
Ten chleba měl doma docela propečenou kůrku.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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