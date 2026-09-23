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Záchvat v supermarketu

Milan Hausner
Jo. Jsem ten naštvaný, občas nerudný dědek. Stál jsem u chleba a jen jsem tu scénku zaregistroval. Realita se holt dost od pohádek liší. V obchodě (Lídl, Albert, nevím) bylo dusno.

Ne kvůli počasí, ale kvůli tomu malému řvounovi, který se válel po zemi mezi jogurty a ječel tak, že se mi v uších ozývalo ještě pět minut potom. Máma nad ním stála s výrazem člověka, co právě zjistil, že jeho životní plán byl totální omyl. Košík v jedné ruce, dítě v druhé, taška na rameni a v očích ta klasická směs zoufalství, studu a „proč musím tohle zažívat“.

Snažila se domlouvat. Tichým, zlomeným hlasem, který už dávno ztratil jakoukoli váhu: „Prosím, stačí…“„Ne, to neber…“ „Já vím, že jsi unavený…“

Unavený. To dítě vypadalo, jako by právě doběhlo maraton. Ona vypadala, jako by ho běžela bosá přes sklo a ještě k tomu s nákupem. A kolem dokola se tiše točil ten známý cirkus. Někteří se tvářili soucitně. Jiní se dívali stranou. A pak byli ti, co měli ten výraz „já bych to zvládla líp“. Já jsem byl z té čtvrté kategorie. A netvářil jsem se.

Stáhl jsem obočí. Ten pohled. Ten klasický, generálský, dědkovský pohled, co umí říct víc než celá věta. Ten pohled, co říká: „V mojí době by dostal přes držku a bylo by po problému.“ „A proč to dítě nenecháš doma, když se neumí chovat?“

Nic víc. Nepadlo ani slovo, a ta scénka trvala dvě sekundy. Máma to viděla. Zvedla oči, na vteřinu se naše pohledy potkaly… a já jsem jen pomalu zavrtěl hlavou. Jako bych tímto jednoduchým gestem zachránil celou civilizaci před úpadkem. Pak jsem si vzal svůj chleba, otočil se a odešel k pokladně.

Protože i já jsem kdysi taky stál u jogurtů s křičícím dítětem. Vím, jaké to je být v pozici středu pozornosti. Jenomže tehdy ještě neexistovaly tyhle moderní „empatické“ blbosti a výchovné hovadiny. Tehdy se to řešilo jinak. A vyřešilo se to raz dva.

Ohlédl jsem se, naše oči se setkaly podruhé. Teď už to bylo oboustranné gesto pochopení. Ona se dokonce usmála a omluvně kývla. Já přikývnutí opětoval.

Ten chleba měl doma docela propečenou kůrku.

Autor: Milan Hausner | středa 23.9.2026 10:06 | karma článku: 0 | přečteno: 9x
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Milan Hausner

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