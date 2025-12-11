Z vánočního stromku rovnou na internet
Začneme nejdříve odkazem na videoklip, o kterém dnes bude řeč.
Videoklip McDonald’s (Nizozemí) z letošního prosince se na youtube moc neohřál. Vzhledem k ohlasu sítí se provozovatel rozhodl, že jej oficiálně stáhne. Co může být na videoklipu tak strašného, aby se stalo přesně tohle? Následující řádky jsou pouze mojí úvahou.
- Byla to panika, protože AI ten klip prostě zpráskala, a lidé to nevydrželi a zadavatel to pochopil? Ach, jak upřímné.
- Byly to emoce diváků, kteří si prostě nenechají na Vánoce sahat: Ah, jak možná naivní.
- Byl to promyšlený marketingový tah do nejmenšího detailu? Nevím, ale mám tendenci tomu docela věřit.
Hudbu tvoří dnes už vlastně vánoční koleda „It’s the Most Wonderful Time of the Year,“ jen dostává ve světle doby moderní nová slova „The Most Terrible Time of the Year. Kdepak, to není omyl algoritmu, ro je vědomá provokace... a podle mne docela prima.
Mikroklipy pod 1 sekundu ukazovaly přesně ty trapné okamžiky, které vánoce a mumraj přinášejí: pády dekorací (symbol marného úsilí), přecpané auto dárky (komerční tlak), unavené, vyčerpané, nebo dokonce se hádající tváře (psychologický maglajz). Všichni jsme ty chvilky zažili. Stroboskopický záblesk pravdy.
Technicky to za moc nestálo, ale podobných chyb najdete na všech možných klipech dost. Však to lidé taky tvůrcům nandali. Příprava editace klipů nepochybně sebrala nějaký čas, a tak je jasné, že použité nástroje mají proti době tvorby tohoto klipu nový upgrade.
Co ale když tato „reklama“ měla ukázat „Vánoce takové, jaké doopravdy jsou?*
Lidé neodmítli „AI“. Odmítli nejspíše poselství.
Odmítli, protože reklama rozbila iluzi a místo ní postavila zrcadlo. Řekla nahlas:
- Tyhle svátky štěstí jsou ve skutečnosti šlágrem stresu, dluhů a přetvářky.
- Tvoje dokonalá rodinná pohádka je statisticky blíž k hádce nebo tichému zoufalství.“
- A my jsme ti, co z tohoto komerčního šílenství také profitujeme, ti to teď s nadsázkou ukážeme.“
Problém nebyl v technické nedokonalosti, ale v emocionální dokonalosti útoku.
„Technicky blbě“ vygenerované ruce a strnulé úsměvy AI jen dokonaly metaforu. Byly to dokonalé symboly toho rozporu: snažíme se tvořit dokonalé Vánoce (jako AI se snaží tvořit dokonalý obraz), ale výsledek je poněkud jiný. Naše nucené „vánoční úsměvy“ jsou stejně strnulé a nevěrohodné jako ty AI. AI jen zhmotnila pocit, který mnozí znají: že Vánoce jsou už jen prázdný, mechanicky opakovaný rituál, který se rozpadá. Lidé si nedají sáhnout na Vánoce, protože tvůrce nepřišel s hloupou pohádkou, ale s hororem.
Možná se tvůrci pokusili být chytrří a „in“ tím, že se vysmívali vlastnímu oboru i zákazníkům. Jenže zapomněli na základní pravidlo: Lidé chtějí, aby jim jejich brak prodával s vážnou tváří. Chtějí iluzi, ne pitvu. A když jim ji seberete, i když máte pravdu, vynadají vám a koupí si raději Coca-Colu, která pořád tvrdí, že Vánoce jsou o tajemství, rodině a srdečních záležitostech. Takže to možná nebyla chyba v komunikaci. Byla to chyba v načasování a dávkování. To nebyl útěk z reality, ale její koncentrovaný výtažek. A to je zboží, které si v čase oficiálního „štěstí“ nekoupíme. Ironie je, že jako kulturní pitvu – tu diagnózu, kterou jsme tak zuřivě odmítli – si ji stahujeme a analyzujeme.
Jenže já to spíš vidím docela jinak
Byla to zoufalá chyba?
Nebo brilantní kalkul? Za mne to druhé...
Na první pohled to vypadá jako klasické korporátní panikaření: společnost vypustí reklamu, zjistí, že je oheň na střeše, a v hysterii ji stáhne. Jenže... v digitálním věku stáhnout něco neznamená „zmizet“. Znamená to přetavit kontroverzi v kulturní artefakt.
Reklama útočila na emoce s takovou přesností, že reakce byla okamžitá a hysterická. Z reklamy se stal zakázaný samoizdat. Tohle je čistý
Streisand efekt
Streisand efekt je situace, kdy se někdo pokusí něco potlačit, skrýt nebo stáhnout, a tím nechtěně způsobí pravý opak: obsah se začne šířit mnohem rychleji a dál, než kdyby ho nechali být.
Název vznikl podle Barbry Streisand, která se v roce 2003 pokusila právně zastavit šíření fotografie svého domu. Výsledek? Fotografie, o které nikdo nevěděl, se stala virální.
Streisand efekt, jeden z nejsilnějších sil internetu. Těžko uvěřit, že by to v roce 2025 nějaký marketingový tým neuměl předvídat. Jakmile bylo video staženo z oficiálních kanálů, stalo se palivem pro nekontrolovatelný oheň. TikTok, X, Reddit, soukromé skupiny – lidé ho stahovali, rozebírali, upravovali, dělali z něj memy. Dostal se tam, kam by se oficiální placená reklama nikdy nedostala do organických, komunitních prostorů, kde má obsah úplně jinou, autentičtější váhu. McDonald’s to měl zadarmo... Za mne někdo moudrý pochopil, že v tu chvíli je nejlepší strategií přestat ovládat obsah a nechat ho žít vlastním životem.
Teorie (a je to jen teorie): Co když celá tato kaskáda byla cílem? Vypustit extrémně konfrontační, „umělecky“ nectilivou reklamu, která svou upřímností šokuje. Nechat ji pár dní bublat, získat prvotní vlnu pozornosti plnou znechucení a morálního pohoršení. Pak ji „ustrašeně“ stáhnout a přenechat ji lidem. Lidé už nejsou pasivními konzumenty reklamy, ale aktivními archeology, kteří rozebírají její význam, šíří ji a debatují o ní. Konec konců tak činím dnes i já.
Nebylo to náhodou takhle:
Prostě tu jde o ukázku, jak v digitálním věku už neexistuje špatná publicita. Existuje jen publicita, která se musí správně „zkvasit“. Ať už úmyslně, nebo ne, McDonald’s dokázal, že i největší faux pas se dá přetavit v něco cennějšího: v trvalý zářez v kulturní paměti. A o to vlastně v marketingu jde především. Ale jestli to tak opravdu plánovali, nebo jen šťastně přežili vlastní pád – to se asi nedozvíme. A to tajemství je na tom možná to nejgeniálnější.
Gemini AI
Milan Hausner
