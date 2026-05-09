Z sedla motorky k psychoanalytické sondě volajícího
hlavní motto, které by mělo být vytesáno
Marketing někdy vážně nabývá zajímavých forem.
do kamene a postaveno před sídlo Hospodářské komory:
Hovor relaxované krásné blondýnky z motorky ve stokilometrové rychlosti s ředitelem firmy, ano to je stěžejní téma.“
Zastavme se tady, prosím. Nadechněme se prosím. A teď to pusťme pomalu ven, aby nás ta absurdita pořádně kopla do solaru. Paní Andulka, lektorka telefonování, autorka knihy, matka ročního dítěte a hlavně motorkářka vám s neochvějnou vážností sděluje, že nejlépe se jí komunikuje na motorce, když je relaxovaná. Ne v kanclu. Ne v klidné ložnici. Ne v autě, kde můžete zastavit. Ale na té bestii, kde vám vítr češe vlasy, helma tlačí na uši a vy v doporučené rychlosti řešíte, jestli je pan ředitel rázný, nebo plachý.
Mám před očima obrázek (či spíše klip), jak volá ze sedla motorové bestie; pardon, ona jen přijímá hovory, protože řídí a vytáčet by bylo přece jen nebezpečné, ale přijímat, to je v pohodě. Volající ředitel nějaké firmy, řekněme pan Josef z Prahy po přijetí hovoru slyší: „️
FŮŮŮ...VRRRR...ŠŠŠŠ...
„Haló, tady Anna. Ano, jedu na motorce. Ano, křičím. Ne, nezpomalím, protože kdybych zpomalila, tak mě ta plechová nádhera za mnou sežere i s výfukem.. Podívejte se na čas. Za deset devět. V Praze se v tuhle dobu volat nesmí, jinak vás společnost vyhostí do Modřan. Ale já jsem z Moravy, tam se volá kdykoli, dokonce i ve chvíli, kdy člověk drží v jedné ruce telefon a v druhé ranní kafe. A hlavně mi neříkejte Andulko. To je jako polít mě vařícím olejem. To slovo má v sobě genetický kód ponížení...“
NÁÁ—NÓNÓ NÁNÓ ( POLICEJNÍ ALARM)„...To nic, jen mě předjíždí zásahovka, asi jedou někoho uklidnit. Já jedu taky, ale jiným směrem.
Potřebuju vědět jednu věc: jste typ, co mluví nahlas, nebo typ, co se rozpadne, když zvýším hlas o decibel? Já se přizpůsobím, já jsem tvárná jak plastelína, jsem totiž úplně relaxovaná. Takže to zkrátím, protože teď jedu mezi dvěma kamiony a nechci mezi nimi skončit jako sardinka. Chcete se sejít? Řekněte to rychle. Dřív než mě sejme realita nebo dopravní značka.“
Pan ředitel si mezitím sundá brýle, pomalu, jako by odšroubovával vlastní trpělivost. Protře si oči, podívá se do stropu a v duchu si položí otázku, která by se měla vytesat do mramoru všech kanceláří:
„Měl jsem si sakra dát toho druhého panáka ke kafi… nebo se mi tohle fakt děje? Volám si se ženou, která řídí motorku, telefonuje, vyhýbá se kamionům, řeší Moravu, Prahu, zakázané negace, a ještě mi chce prodat školení telefonování?“
„To už není hovor,“ pomyslí si, „tohle je audit mého duševního zdraví. „Nemám radši zavolat na policii? Ať to mám oficiálně podložené, až se zítra v Blesku objeví titulky:
A pak tu máme milí přátelé, další perlu. Regionální rozdíly. Ta by měla být vyučována na geografických seminářích jako příklad čisté esence českého bizarního folklóru. Paní lektorka totiž s naprosto vědeckou vážností prohlásí: „V Praze je skoro sprosté volat před devátou hodinou ráno. Naopak ve výrobních firmách na Moravě vám to málokdo zvedne po třetí hodině odpoledne.“
Ta celá úvaha o regionálních časech je na stejné úrovni jako tvrdit, že v Čechách se jí svíčková jinak než na Moravě, a proto když voláte do Plzně, musíte mluvit pomaleji, protože pivo zpomaluje reflexy. Je to absolutní zhůvěřilost, ale paní odbornice to prezentuje jako hlubokou znalost terénu. Protože přece každý úspěšný obchodník ví, že klíčem k zisku není kvalita služby, ale to, jestli zavoláte v 8:55, nebo v 9:05. A když se spletete, můžete to svést na to, že jste z Moravy, a oni to tam mají jinak. Ne, to by bylo moc jednoduché. Musí v tom být hluboká regionální psychologie a etiketa. Přiznávám ale, že jsem ji nepochopil.
Ze studie vyplývá, že právě v tom je ten geniální obchodní model: žádný čas není správný, žádný region není ideální, a jediná, která to zvládá, je ona; na motorce, ve stovce, s mobilem v helmě. Protože ona je nad tím. Jen pořád neví, kdo volal. Přes bluetooth se kouknout to už bude dost složité...nebo už ho má v helmě jako virtuální displej?
FŮŮŮ—VRRRR—ŠŠŠŠ
„…a víte co? Morava, Čechy, to je úplně fuk. Tenhle telefonát má stejný osud všude. V Čechách může skončit sekanou, na Moravě fašírkou. Což v samotném důsledku pro obchodní případ máte skoro jedno.
PS: předem se omlouvám za nepatřičné propojení některých myšlenek do jednoho fiktivního hovoru...
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.