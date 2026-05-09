Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Z sedla motorky k psychoanalytické sondě volajícího

Tak jsem si včera opět přečetl podnětný článek. Dovolím si na něj reagovat, ale odkaz dávat nebudu, protože…

hlavní motto, které by mělo být vytesáno

Marketing někdy vážně nabývá zajímavých forem.
Někdy je to kampaň, jindy newsletter… a občas hovoříte s dámou na motorce, která právě míjí kamion a nabízí školení komunikace.
V jednu chvíli slyšíte vítr, v druhé policejní sirénu a v třetí vlastní pochybnosti o duševním zdraví.
Ředitel si sundá brýle, protře si oči a přemýšlí, zda ten druhý panák k snídani byl nakonec dobrý nápad.
Marketing totiž umí být jemný jako hedvábí, ale i brutální jako mlýnek na maso. A když se to povede, vznikne něco mezi sekanou a fašírkou – záleží jen na regionální interpretaci.
Hranice mezi kreativitou a šílenstvím se v takových chvílích rozpouští rychleji než firemní rozpočet na Q4.
Člověk si uvědomí, že forma sdělení je někdy silnější než samotný obsah.
A že i absurdní hovor může být lekcí, kterou si zapamatujete víc než tři prezentace v PowerPointu.
Marketing prostě občas přijede na motorce, zařve do telefonu a nechá vás přemýšlet, jestli jste svědkem inovace nebo dopravního přestupku.

do kamene a postaveno před sídlo Hospodářské komory:

Hovor relaxované krásné blondýnky z motorky ve stokilometrové rychlosti s ředitelem firmy, ano to je stěžejní téma.“

Zastavme se tady, prosím. Nadechněme se prosím. A teď to pusťme pomalu ven, aby nás ta absurdita pořádně kopla do solaru. Paní Andulka, lektorka telefonování, autorka knihy, matka ročního dítěte a hlavně motorkářka vám s neochvějnou vážností sděluje, že nejlépe se jí komunikuje na motorce, když je relaxovaná. Ne v kanclu. Ne v klidné ložnici. Ne v autě, kde můžete zastavit. Ale na té bestii, kde vám vítr češe vlasy, helma tlačí na uši a vy v doporučené rychlosti řešíte, jestli je pan ředitel rázný, nebo plachý.

Mám před očima obrázek (či spíše klip), jak volá ze sedla motorové bestie; pardon, ona jen přijímá hovory, protože řídí a vytáčet by bylo přece jen nebezpečné, ale přijímat, to je v pohodě. Volající ředitel nějaké firmy, řekněme pan Josef z Prahy po přijetí hovoru slyší: „️

FŮŮŮ...VRRRR...ŠŠŠŠ...

Haló, tady Anna. Ano, jedu na motorce. Ano, křičím. Ne, nezpomalím, protože kdybych zpomalila, tak mě ta plechová nádhera za mnou sežere i s výfukem.. Podívejte se na čas. Za deset devět. V Praze se v tuhle dobu volat nesmí, jinak vás společnost vyhostí do Modřan. Ale já jsem z Moravy, tam se volá kdykoli, dokonce i ve chvíli, kdy člověk drží v jedné ruce telefon a v druhé ranní kafe. A hlavně mi neříkejte Andulko. To je jako polít mě vařícím olejem. To slovo má v sobě genetický kód ponížení...“

NÁÁ—NÓNÓ NÁNÓ ( POLICEJNÍ ALARM)„...To nic, jen mě předjíždí zásahovka, asi jedou někoho uklidnit. Já jedu taky, ale jiným směrem.

Potřebuju vědět jednu věc: jste typ, co mluví nahlas, nebo typ, co se rozpadne, když zvýším hlas o decibel? Já se přizpůsobím, já jsem tvárná jak plastelína, jsem totiž úplně relaxovaná. Takže to zkrátím, protože teď jedu mezi dvěma kamiony a nechci mezi nimi skončit jako sardinka. Chcete se sejít? Řekněte to rychle. Dřív než mě sejme realita nebo dopravní značka.“

Pan ředitel si mezitím sundá brýle, pomalu, jako by odšroubovával vlastní trpělivost. Protře si oči, podívá se do stropu a v duchu si položí otázku, která by se měla vytesat do mramoru všech kanceláří:

Měl jsem si sakra dát toho druhého panáka ke kafi… nebo se mi tohle fakt děje? Volám si se ženou, která řídí motorku, telefonuje, vyhýbá se kamionům, řeší Moravu, Prahu, zakázané negace, a ještě mi chce prodat školení telefonování?“

„To už není hovor,“ pomyslí si, „tohle je audit mého duševního zdraví. „Nemám radši zavolat na policii? Ať to mám oficiálně podložené, až se zítra v Blesku objeví titulky:

A pak tu máme milí přátelé, další perlu. Regionální rozdíly. Ta by měla být vyučována na geografických seminářích jako příklad čisté esence českého bizarního folklóru. Paní lektorka totiž s naprosto vědeckou vážností prohlásí: „V Praze je skoro sprosté volat před devátou hodinou ráno. Naopak ve výrobních firmách na Moravě vám to málokdo zvedne po třetí hodině odpoledne.“

Ta celá úvaha o regionálních časech je na stejné úrovni jako tvrdit, že v Čechách se jí svíčková jinak než na Moravě, a proto když voláte do Plzně, musíte mluvit pomaleji, protože pivo zpomaluje reflexy. Je to absolutní zhůvěřilost, ale paní odbornice to prezentuje jako hlubokou znalost terénu. Protože přece každý úspěšný obchodník ví, že klíčem k zisku není kvalita služby, ale to, jestli zavoláte v 8:55, nebo v 9:05. A když se spletete, můžete to svést na to, že jste z Moravy, a oni to tam mají jinak. Ne, to by bylo moc jednoduché. Musí v tom být hluboká regionální psychologie a etiketa. Přiznávám ale, že jsem ji nepochopil.

Ze studie vyplývá, že právě v tom je ten geniální obchodní model: žádný čas není správný, žádný region není ideální, a jediná, která to zvládá, je ona; na motorce, ve stovce, s mobilem v helmě. Protože ona je nad tím. Jen pořád neví, kdo volal. Přes bluetooth se kouknout to už bude dost složité...nebo už ho má v helmě jako virtuální displej?

FŮŮŮ—VRRRR—ŠŠŠŠ

„…a víte co? Morava, Čechy, to je úplně fuk. Tenhle telefonát má stejný osud všude. V Čechách může skončit sekanou, na Moravě fašírkou. Což v samotném důsledku pro obchodní případ máte skoro jedno.

PS: předem se omlouvám za nepatřičné propojení některých myšlenek do jednoho fiktivního hovoru...

Autor: Milan Hausner | sobota 9.5.2026 10:19 | karma článku: 0 | přečteno: 44x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Milan Hausner

Když politik dýchá na holo...

Psychiatři tvrdí, že to, co v sobě nevidíme, nevědomky promítáme ven. Tedy taky do občanů. Do novinářů. Celá politika je vlastně jedno velké projekční plátno, na které každý politik promítá své neopracované vnitřní já...

8.5.2026 v 9:57 | Karma: 3,98 | Přečteno: 82x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Zdraví v ceně operace aneb Tyrš prohrává se silikonem

Kdysi dávno, v dobách, kdy muži ještě chodili do sokola a ženy věřily, že krása bolí jen v podobě těsných korzetů, žil si jeden pan Tyrš. Vymyslel hezkou myšlenku. Ve zdravém těle přebývá zdravý duch.

8.5.2026 v 8:54 | Karma: 6,82 | Přečteno: 120x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Nevědomí rodiče: rákoska, kterou držíme v hlavě, i když ji nemáme v ruce

K této úvaze mne vede celá řada reakcí na můj článek na zdánlivou banalitu – líheň kuřat v mateřince. Jenže skutečné problémy se líhnou docela někde jinde. A zas tak moc to nemůžeme ovlivnit.

7.5.2026 v 10:02 | Karma: 8,49 | Přečteno: 145x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Když vám to AI osolí...

Žijeme v nádherné době. Můžeme mít v kuchyni AI dávkovač koření, který za tři a půl tisíce korun rozhodne, že máte na řízek dát trochu více římského kmínu. A můžeme mít na záchodě inteligentní toaletu za čtvrt milionu...

7.5.2026 v 8:46 | Karma: 7,83 | Přečteno: 113x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

O zemi, kde zítra znamená...

Když se řekne „konzistentní politika“, většina lidí si představí něco předvídatelného. V Trumpově Americe to ale znamená, že včera /před časem vydal dekret o nulové regulaci AJEJE, jenže JEJDA...

6.5.2026 v 9:55 | Karma: 7,44 | Přečteno: 147x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
8. května 2026  5:15,  aktualizováno  14:10

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
7. května 2026  6:58

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.
3. května 2026

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....
6. května 2026  7:30

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...
8. května 2026  17:43

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti....

Milan Hausner

  • Počet článků 503
  • Celková karma 8,63
  • Průměrná čtenost 202x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.