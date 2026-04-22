Z mezinárodního expresu rovnou za katedru (2)
A nejen nakoukl, on doslova do něj vypadl z mezinárodního rychlíku a to tak prudce, že se skutálel přes půl zeměkoule a zpátky přinesl takový jazykový pelmel, že by z toho i mistr Jan Hus dostal osypky.
Trávníček totiž strávil dvacet let v zahraničí. Učil češtinu v Londýně, v New Yorku, a jak s oblibou zdůrazňoval „jeden semestr dokonce v Reykjavíku, kde mají pro sníh čtyřicet výrazů, ale pro promiňte žádný“. Když se vrátil zpět do vlasti a nastoupil na naše gymnázium, přinesl s sebou něco, co ředitel nazval „čerstvý vítr“. Studenti to nazývali „chaos s přízvukem BBC“.
Ten muž nemluvil česky. On češtinu překládal. Každá jeho věta byla jako exponát dovezený z ciziny, zabalený do bublinkové fólie zbytečných anglicismů a převázaný mašlí francouzské intonace.
„Drazí studenti,“ začínal hodinu, přičemž slovo studenti vyslovoval s tak tvrdým a nepřirozeným důrazem na poslední slabiku, že to znělo jako výhrůžka italské mafie. „Dneska budeme explorovat krásy české syntaxe. Věřte mi, je to absolutně fascinující journey.“
Zatímco Sykora by za slovo explorovat tasil kudlu vyřezanou z rohu Pravidel českého pravopisu, Trávníček jím házel jako konfety. Jeho jazyk byl jako česká bramboračka, do které někdo omylem nalil plechovku koly a přidal kari. Pro puristu to byl zločin proti lidskosti. Pro studenty to byla osvěžující změna oproti Sykorově vzduchu z roku 1982. Ale byla to změna, která přinášela své vlastní specifické dusno.
Učil totiž češtinu tak, jako by byla mrtvým jazykem, který on osobně objevil při vykopávkách v Mezopotámii. Přístupoval k ní s úžasem a respektem, ale z vnější perspektivy.
„Podívejte se na tohle!“ jásal, když ukazoval na slovo prokrastinovat. „To slovo má úplně stejný kořen jako v angličtině, ale vy jste mu dali českou koncovku! To je geniální! To je jako když dáte motor z Fordu do Škody 120. Funguje to! Většinou.“
Jeho posedlostí se stal slovesný vid. Po letech strávených s angličtinou, kde I went a I was going řešíte v klidu pomocným slovesem, pro něj bylo české šel jsem a chodíval jsem zjevením hodným starozákonního proroka. Hodiny trávil tím, že na tabuli kreslil časové osy, šipky a výbuchy, aby vysvětlil rozdíl mezi přečíst a číst si. „To je jako present perfect continuous,“ křičel nadšeně na zcela ztracenou třídu, „ale v jednom slově! To je ekonomické! To je krása!“
Jeho nejoblíbenější hrou bylo srovnávání. „Všimněte si,“ říkával s rozzářenýma očima, „že české ř je v podstatě jazyková verze alpského průsmyku. Neproniknutelné. Když jsem v New Yorku učil managery říkat přepište si to na čtyři sta čtyřicet čtyři, jeden z nich se z toho psychicky zhroutil a musel na roční sabatikl na Bali.“
Zatímco Sykora studenty dusil tím, že je přesvědčoval o jejich jazykové méněcennosti, Trávníček je dusil tím, že je přesvědčoval o jejich jazykové výjimečnosti. Jenže to činil tak, že jim vnucoval pohled cizince. „Vy jste tak exotičtí!“ říkával, když někdo použil předminulý čas. „To je jako vidět ptáka dodo! Myslel jsem, že už je to extinct!“
Jeho domácí úkoly byly legendární. Nechtěl po studentech rozbor Máchy. Chtěl po nich, aby mu vysvětlili, proč se říká jdu do kina a ne jdu na kino. „To je genitiv!“ křičel pak na další hodině, když mu nikdo neodpověděl. „To je slovanský genitiv! To je pozůstatek z doby bronzové! To nemáte v žádném germánském jazyce! Buďte na to hrdí!“
Vtip byl v tom, že za těch dvacet let v zahraničí se jeho vlastní čeština stala jakýmsi muzeálním exponátem, zakonzervovaným v podobě, která byla spisovná a dokonalá, ale zcela odtržená od živé řeči ulice. Když mu student řekl: „Pane učiteli, to je hustý,“ podíval se na něj a odpověděl: „Hustý? Dense? Myslíte jako beton? Nebo jako polévka? Prosím o upřesnění kontextu.“ Zatímco Sykora by na hustý reagoval infarktem, Trávníček reagoval lingvistickou zvědavostí, která byla ve výsledku pro studenty stejně smrtelná.
Nakonec to dopadlo tak, že generace studentů, která prošla rukama obou těchto učitelů, toho, co nikdy nevykoukl, a toho, co vykoukl až příliš, byla jazykově zcela zmatená. Jedna půlka mozku jim našeptávala Sykorovým hlasem: „Nepiš ‚bysme‘, ty barbare!“ a druhá půlka Trávníčkovým hlasem s americkým „r“ dodávala: „Ale je to fascinující ukázka jazykového driftu! Buď na to PROUD.“ Nejspíš myslel hrdý, nikoli to nové pivo.
Takže zatímco jeden skleník byl hermeticky uzavřený před světem, druhý byl otevřený všem větrům světa natolik, že v něm český jazyk prochladl a chytil rýmičku s exotickým přízvukem. Výsledek byl stejný: student sedí, zírá na prázdný papír a neví, jestli má napsat bychom nebo bysme, a hlavně – jestli na tom vlastně záleží, když je to celé jen fascinující journey.
Pokračování do terénu příště
Milan Hausner
Velká depka 21. století a my v čele...
Když se podíváme na světová data o duševním zdraví, je to jako sledovat globální soutěž v tom, kdo se psychicky zhroutí s největší elegancí. A světe div se... nejsme v tom sice sami, ale nejsme v houfu, držíme totiž primát.
Milan Hausner
Zkamenělina v jazykovém skleníku(1)
Pan Pokorný nadhodil ve svém blogu téma, zda je pro učitele dobré mít ještě jiné zkušenosti než ty za katedrou. Koukněme se na tento moment trochu s nadsázkou. Posuďte sami, kam pak takové směry vedou...
Milan Hausner
Kdo je větší... Mimoň?
Jeden vysoce nadaný a bohatý nadšenec do umělé inteligence svěřil svému agentovi, kterému říká Mimoň, tolik oprávnění, až se to zdá neuvěřitelné. Posuďte sami...
Milan Hausner
Megera z kostí a megera z plastu (2)
Včera jsem si dovolil představit člověka jako vítěze nad plastovou inteligencí z první sádky důvodů. Dnes přidávám další...
Milan Hausner
Proč megera z masa a kostí vždy porazí tu plastovou (1)
„Člověk AI neporazí rychlostí ani logikou, ale svou ohromující schopností se ztrapnit se, urazit se, zhroutit se kvůli šamponu a zopakovat chybu s ještě větší jistotou. Chaos je naše výhoda. A na ten prostě megera nemá.
|Další články autora
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části
Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
Má rád rychlou jízdu. Strážníkům ulicemi Brna zběsile ujížděl patnáctiletý motorkář
Jako splašený ujížděl motorkář ulicemi Brna před houkajícími strážníky. Riskantně kličkoval mezi...
Na střeše kancelářské budovy v Praze hořela izolace, evakuovali 500 lidí
U požáru střechy kancelářské budovy v Praze na Rohanském nábřeží zasahují hasiči ve druhém...
Praha sází nové „klimastromy“. V Cibulkách jich bude bojovat s horkem a suchem celkem 23
Technická správa komunikací (TSK) rozšiřuje stromořadí v ulici V Cibulkách v Praze 5. K původní...
Nejlidnatější ostravský městský obvod Jih nabídne mladým lidem startovací byty
Nejlidnatější ostravský městský obvod Jih nabídne mladým lidem startovací byty. Žádat o ně budou...
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.