Z banky rovnou do Indie

Ne, cestovat nikam nebudeme. Tahle historka mne stála jen trochu nervů a halekání. Podtitulek by mohl znít, jak nás dokáže AI dokonale zblbnout!!

Při kontrole účtu na mobilu se objevila na obrazovce nová hláška v oranžovém poli Zachraňování . Inu, zbystřili jsme... Člověk nikdy neví. Kyberšmejdi všude kolem nás... Jedna zpráva střídá druhou. Panečku, to máme skvělou banku, co nám už dopředu říká, že se právě zachraňují finanční prostředky, co si našinec našetřil na rakev...Třeba to má banka vymyšlené, fakt nás chrání...



Po zavolání do banky nastalo to pravé technorodeo, robot, pauza, tklivá hudba do ouška, robot, ověření, odeslání otisků obrazovek... na straně banky ale pořád naprosté nepochopení, co rozrušený klient žádá. Vlastně se ani nedivím. Rada žádná... strach převeliký, už aby našinec ty peníze převáděl někam jinam :)) Ještě že nám to neradil jejich bankéř...

Přešel jsem k stolnímu počítači... přece jen je to přehlednější. Heureka! Místo hlášky Zachraňování se nad účtem objevilo Savings . Ani ty živé dvounohé kočky, a že byly aspoň čtyři, nevěděly, co jim aplikace píše za hlášky ... Vysvětlení jsem už vlastně z banky ani nepotřeboval a ty slečny zas mohly se nerušeně věnovat jiným méně protivným zákazníkům. Přitom to bylo tak docela prosté: Jen ta plastová holka, moje inteligentní v mém mobilu, si prostě pro překlad obrazovky prostě vybrala ten dynamičtější termín. Úspory jsou nudné a fádní, zato zachraňování má v sobě sílu rozrušit klienta a zcela určitě i choť...

Stejně jsem tomu překladači vděčný, času mi tedy moc nezachránil, k zvýšení tlaku mi pomohl, ba i neurozu vyvolal, ale.... peníze mi zachránil. Ještě pořád dobrý, pořád mi nenabízí na jídelním lístku, jako jedna soukmenovkyně v Indii, ... plané neštovice (chicken pops). Věru, čekají nás dynamické časy :)