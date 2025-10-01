„Workshop: Jak být jedinečný, i když chceš jen sporťák“
Je to dokonalá bouře. Na jedné straně páťáci, jejichž hlavní existenciální krize se týká toho, jestli mají ve Fortnite lepší skin než spolužák. Na druhé straně neziskový sektor, hladový po nových duších k záchraně. A mezi tím učitelka, která by dala cokoliv, kdyby děti uměly vyjmenovaná slova po B s takovou vervou, s jakou teď skloňují slovo „genderfluidita“.
První akt: Aktivista vstupuje na scénu
Do třídy vstoupí člověk,jehož sebevědomí je tak velké, že by se za něj nemusel stydět ani průměrný instagramový influencer. Řekněme, že se mladá sličná dívka jmenuje Jasmína a nosí dredy.
„Děti,jsem tu, abych vám pomohla objevit vaše pravé já,“ začne hlasem, který zní jako když se mísí med s jedovatou propagandou.
„Dobře,“říká Pepa, „a pomůžete mi taky s tím, že jsem zapomněl doma svačinu?“
Jasmína tuhle veskrze gurmánskou poznámku ignoruje.Svačiny jsou příliš pozemské. Ona letí v vyšších sférách.
Druhý akt: Kreativita na pokraji nervového zhroucení
Následuje workshop s názvem“Namaluj svůj gender“. Děti, které při výtvarné výchově kreslí hlavně to, co vidí z okna, jsou najednou vyzvány, aby ztvárnily svou duši.
· Honza namaluje žlutý sportovní vůz. „To je pro mne symbol,“ vysvětluje. „Rychlý a hodně hlasitý.“
· Jasmína jásá: „Výborně, Honzo! Dekonstruuješ stereotypy spojené s mužstvím!“
· „Ale kdepak,“ s klidem opáčí Honza. „Prostě ten žlutej auťák chci.“ “
Anička namaluje duhu a jednorožce. „Já jsem dneska duhová,“ prohlásí.
„To je nádherné, Aničko! Celebruješ svou jedinečnost!“
· „Hm,“odfrkne Anička. „Když už jsi tady, tak mi toho jednorožce sežeň.““
Jasmína si zapíše do notýsku: „Úspěch. Děti přijímají moderní sociologické koncepty.“ Skutečnost, že přijímají hlavně koncept dostat jedničku a být středem pozornosti, jí poněkud uniká.
Třetí akt: Když se z dětí stanou malí tyrani
Nejhorší na celém tom cirkusu není teorie,ale praxe. Děti jsou géniové v přivlastňování si slovních obratů a jejich použití jako zbraní.
„Paní učitelko, vy na mě kladete nepřiměřené nároky. Cítím se mikroagresivně utlačován.“
„Ty nejseš dost inkluzivní, když se se mnou nechceš dělit o svačinu.“
„Můžu jít na záchod? Zažívám úzkost z cisnormativního prostoru této třídy.“
Učitelka, která už tak bojovala s tím, aby děti nepily kolu, teď musí čelit malým filozofům, kteří ovládají slovník, jehož smyslu samy nerozumí. Je to jako bojovat s armádou papoušků vyzbrojených slovníkem sociologie.
Čtvrtý akt: Rodiče v pasti
Na třídních schůzkách vypukne peklo.
„Můj syn mi řekl,že jsem heteronormativní utlačovatel, protože jsem mu nedovolil jít ven v šatech po sestře,“ stěžuje si otec.
„To je přirozený vývoj,pane Nováku,“ snaží se ho uklidnit učitelka. „Děti si osvojují nové koncepty.“ „Já nechci,aby můj syn osvojoval koncepty! Já chci, aby uměl násobilku!“
V rohu místnosti stojí pár, který celou věc schvaluje. „My jsme rádi, že je škola tak otevřená. Domluvili jsme se s naším dítětem, že je transrodinná bytost a že mu nebudeme říkat jménem, dokud si nevybere nové.“
Ve třídě nastane čilý ruch, všichni ostatní se od nich odsunou.
A pak přijde puberta... a všechno smaže
Největší ironií celého toho divadla je,že za dva roky na tyhle děti dopadne puberta jako beranidlo. Hormony, pupínky, strach z opačného pohlaví (nebo jakéhokoli pohlaví) – to všechno tyhle vykonstruované identity smete jako povodeň hrad z písku.
A možná je to tak dobře.Možná je přirozené, že se děti v páté třídě starají hlavně o to, kdo vyhraje vybíjenou, a ne o to, jestli jsou genderqueer. Neziskovky si mezitím najdou novou cílovou skupinu. Třeba batolata, která by se mohla cítit utlačována svými plenkami. A koloběh záchrany světa pokračuje dál. Škola zůstane stát na místě, trochu otřesená, ale neporažená. Stejně jako vždycky.
Milan Hausner
Desetero rad jak naložit s budoucími důchodci?
Jasně, pojďme se s (velkou) nadsázkou podívat na „skvělé“ a „geniální“ způsoby, jakými svět „řeší“ důchodce. Připravte si žaludek na perly lidské vynalézavosti, ale i na takové, které třeba někoho brzo napadnou...
Milan Hausner
Genderová revoluce u dvanáctiletých: Když zdravý rozum volá o pomoc
Když stát přebírá roli učitele přírodopisu... Kam jsme se to dostali? Do bodu, kdy se počet pohlaví musí ústavně pojistit (Slovensko), jako by hrozilo, že se přes noc rozmnoží. Chromozomy jsou dnes... překonané tmářství.
Milan Hausner
Arest na radnici - a to doslova...
(absurdní groteska o pátečním úředním exodu, starostově transcendentálním klidu a západních žertech buržoazní mládeže... Až na to, že to byl opravdový zážitek...
Milan Hausner
Lucifer upgradoval metody...jde to i bez kapky krve
Mluv. Vydělávej. Zmiz v databázi. 30 dolarů denně jen za to, že telefonuješ. Tvůj hlas se stane palivem pro umělou inteligenci. Už nikdy nebudeš muset říkat „Nikdo mě neposlouchá“ – Neon tě poslouchá pořád.
Milan Hausner
Blogerova duše na horské dráze
Bloger je moderní donkichot. Místo větrných mlýnů bojuje s mnohem fantasknějšími příšerami: čtenáři s přístupem k internetu.
- Počet článků 104
- Celková karma 9,05
- Průměrná čtenost 219x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.