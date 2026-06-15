Wellbeing jako produkt: jak se starat o duševní zdraví, aniž by se cokoliv změnilo
mělo prostor na sociálná sítě.
Dítě šikanované přímo pod nádherným plakátem k wellbeingu? Nereálné, říkáte? Ale kdepak. Docela častý syndrom. Je to jen neuvěřitelně silný, mrazivý a bohužel až děsivě realistický obraz. Dokonale vystihuje fenomén, kterému se v moderní korporátní a institucionální sféře říká „grafomanie zdí“ nebo čistý institucionální alibismus.
A tak jsme se i po katastrofálním duševním zdraví dětí o ně začali starat. Po česku a po našem.
Kdysi se školám vytýkalo, že se nestarají o duševní zdraví žáků. Dnes už se školství skutečně stará; má to dokonce napsané v koncepci, na nástěnce a v úvodním slově ředitele na konci školního roku. Problém je jen v tom, že mezi nástěnkou a školním záchodem zůstává prostor, do kterého se vejde celá kvalita vzdělávacího systému.
Wellbeing jako checkbox
Wellbeing se stal něčím, co instituce má, podobně jako má evakuační plán nebo etický kodex. Existuje
- wellbeing týden, wellbeing koordinátor, případně wellbeing nástěnka s citátem o tom, že „i malé krůčky se počítají“.
- Pak máme dokonce relaxační chvilky propojené málem s holotropním dýcháním, jogou a všemi možnými meditačními technikami. Ty verifikované , ale jak jsem viděl nedávno, tak i ty šamanské, a to je už co říci.
- Po splnění tohoto formálního rituálu instituce může s klidným svědomím pokračovat v provozu, který lidi (žáky i učitele) spolehlivě vyčerpává – velké třídy, přetížené osnovy, kultura výkonu a srovnávání, žádný nebo téměř žádný školní psycholog.
Wellbeing je elegantní verbální řešení: stojí to málo, vypadá to dobře v výroční zprávě a hlavně; nikdo nemusí měnit nic, co by stálo peníze nebo politickou vůli. Jak krásně o tom ty metodičky a občas nějaký metodik umí proklamovat, jak krásně se o tom diskutuje na evropských fórech a v radách mudrlantů.
Slovník místo podmínek
Druhý oblíbený trik je naučit děti mluvit o pocitech, aniž by se změnilo to, co tyto pocity způsobuje. Žáci se dozvědí, že je v pořádku být smutný, že existuje „bezpečné prostředí“ a že o stresu se má mluvit. To vše je jistě hezké. Jen se to děje paralelně s realitou, kde přetrvávají šikana, kterou nikdo neřeší, učitel, který dlouhodobě ničí třídu, a tlak na výsledky, který se nikam nepoztrácel.
Výsledkem je generace, která umí pojmenovat svůj úzkostný stav relativně přesně; a zároveň žije v podmínkách, které ho dál produkují.
Resilience: stejná mince, druhá strana
Jako protiváha se nabízí koncept resilience: děti potřebují umět zvládat neúspěch, frustraci a nepříjemnosti, jinak z nich vyrostou skleníkové rostlinky. Na tom samo o sobě něco je: přiměřená výzva a zvládnutelný neúspěch jsou skutečně součástí učení.
Jenže i tady hrozí stejná past v obráceném gardu. „Naučte se to snášet“ se snadno stane elegantní omluvou, proč neřešit to, co skutečně nelze snášet: chronické přetížení, toxické vztahy ve třídě, systémovou nejistotu.
- Wellbeing program vám řekne, že vaše pocity jsou validní.
- Resilience program vám řekne, že byste měli být silnější.
- Ani jeden vám nezmění rozvrh.
Co by reálná podpora vlastně znamenala
Skutečná podpora má tu nepříjemnou vlastnost, že je nákladná, neviditelná a politicky nepohodlná. Znamenala by například dostatek školních psychologů s reálnou kapacitou, ne 0,2 úvazku na osm set dětí. Znamenala by ochotu řešit konkrétní problém: konkrétního šikanujícího spolužáka, konkrétního vyhořelého učitele místo obecné proklamace o důležitosti duševního zdraví. Znamenala by přehodnocení, kolik zátěže systém na děti i dospělé klade, nejen nabídku, jak ji „lépe zvládat“.
Nic z toho se nevejde na plakát a nic z toho nelze oznámit na tiskové konferenci jako úspěch tohoto pololetí.
Wellbeing agenda ve školství tak funguje jako skvělý alibismus: umožňuje institucím tvářit se, že problém řeší, aniž by musely sáhnout do toho, co problém skutečně způsobuje. Není to argument proti zájmu o duševní zdraví jako takovému; je to argument proti tomu, aby se zájem o duševní zdraví spotřeboval na úrovni slovníku, plakátů a jednorázových akcí, zatímco struktura, která lidi vyčerpává, zůstává nedotčená.
Dokud se „péče o wellbeing“ měří frekvencí workshopů a ne změnou podmínek, je v podstatě jen další formou administrativy. Jen s hezčí grafikou a sladšími slovy.
Co s tím tedy konkrétně
Nejjednodušší krok by byl zrušit slovo „wellbeing“ jako samostatnou kolonku v rozpočtu i v rétorice a místo toho ho rozpustit do položek, které by tam měly být tak jako tak:
- počet psychologů na žáka,
- maximální velikost třídy,
- mechanismus, jak se řeší konkrétní hlášená šikana a v jaké lhůtě,
- kolik hodin týdně má učitel na přípravu místo na další „rozvojový“ formulář.
- Pokud instituce dokáže vykázat tato čísla, wellbeing se děje, aniž by to musela kamkoliv napsat. Pokud taková čísla nemá, žádný plakát s motivačním citátem to nezachrání.
Druhý krok je nepříjemnější:
- Přestat traktovat wellbeing a resilience jako dvě filozofie, mezi kterými si škola vybírá podle toho, co se zrovna hodí do grantové žádosti, a začít je posuzovat případ od případu: tedy přiznat, že některé potíže žáků jsou skutečně příležitostí naučit se zvládat neúspěch, a jiné jsou signálem, že je něco ve struktuře rozbité a má se to opravit, ne „zvládat“.
- To vyžaduje, aby se vedení škol (a ministerstva a pseudometodické ústavy) přestalo schovávat za obecná hesla a začalo dělat to nejnepohodlnější ze všeho: rozlišovat jednotlivé případy a nést za rozhodnutí odpovědnost.
- Žádná nálepka to za ně neudělá. Ale to už jsme skoro v politice, že?
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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