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Wellbeing jako produkt: jak se starat o duševní zdraví, aniž by se cokoliv změnilo

Tu a tam, ale přeci jen se začínají objevovat texty, které upozorňují, že to s wellbeingem a edutainmentem možná přeháníme. Že v honbě za šťastným dítětem mu nejen zrušíme úkoly, matematiku a já nevím co ještě, aby holátko...

mělo prostor na sociálná sítě.

Dítě šikanované přímo pod nádherným plakátem k wellbeingu? Nereálné, říkáte? Ale kdepak. Docela častý syndrom. Je to jen neuvěřitelně silný, mrazivý a bohužel až děsivě realistický obraz. Dokonale vystihuje fenomén, kterému se v moderní korporátní a institucionální sféře říká „grafomanie zdí“ nebo čistý institucionální alibismus.
Když se reálná lidská empatie a akce nahradí barevnými plakáty, směrnicemi a certifikáty, vzniká přesně toto absurdní vakuum. Škola si „odškrtne“, že splnila projekt na wellbeing, na chodbě visí krásná infografika s usměvavými dětmi, ale realita o metr níž, na podlaze té samé chodby, je úplně jiná.
Tento kontrast ukazuje na několik zásadních selhání:
Forma zvítězila nad obsahem: deklarovat hodnoty navenek je snadné a levné. Žít jimi v každodenní praxi, hlídat skryté kouty chodeb a reálně naslouchat dětem je těžká, nekončící práce.
Falešný pocit bezpečí: Papírové a vizuální kampaně často ukolébají vedení nebo učitele do stavu: „Vždyť pro to děláme maximum, podívejte se na ty nástěnky.“ Tím se paradoxně snižuje ostražitost vůči skutečným projevům agresivity.
Ztráta důvěry: Pro šikanované dítě je takový plakát krutým výsměchem. Vidí, že instituce se pyšní něčím, co nedokáže zajistit, a ztrácí jakoukoli naději, že by mu dospělí v této budově mohli nebo chtěli pomoci.
Wellbeing se nedá „vyprojektovat“ ani vytisknout na lesklý papír. Wellbeing buď v té škole fyzicky žijí konkrétní učitelé, kteří mají oči otevřené, nebo je to jen prázdná skořápka, za kterou se realita maskuje.

A tak jsme se i po katastrofálním duševním zdraví dětí o ně začali starat. Po česku a po našem.

Kdysi se školám vytýkalo, že se nestarají o duševní zdraví žáků. Dnes už se školství skutečně stará; má to dokonce napsané v koncepci, na nástěnce a v úvodním slově ředitele na konci školního roku. Problém je jen v tom, že mezi nástěnkou a školním záchodem zůstává prostor, do kterého se vejde celá kvalita vzdělávacího systému.

Wellbeing jako checkbox

Wellbeing se stal něčím, co instituce , podobně jako má evakuační plán nebo etický kodex. Existuje

  • wellbeing týden, wellbeing koordinátor, případně wellbeing nástěnka s citátem o tom, že „i malé krůčky se počítají“.
  • Pak máme dokonce relaxační chvilky propojené málem s holotropním dýcháním, jogou a všemi možnými meditačními technikami. Ty verifikované , ale jak jsem viděl nedávno, tak i ty šamanské, a to je už co říci.
  • Po splnění tohoto formálního rituálu instituce může s klidným svědomím pokračovat v provozu, který lidi (žáky i učitele) spolehlivě vyčerpává – velké třídy, přetížené osnovy, kultura výkonu a srovnávání, žádný nebo téměř žádný školní psycholog.

Wellbeing je elegantní verbální řešení: stojí to málo, vypadá to dobře v výroční zprávě a hlavně; nikdo nemusí měnit nic, co by stálo peníze nebo politickou vůli. Jak krásně o tom ty metodičky a občas nějaký metodik umí proklamovat, jak krásně se o tom diskutuje na evropských fórech a v radách mudrlantů.

Slovník místo podmínek

Druhý oblíbený trik je naučit děti mluvit o pocitech, aniž by se změnilo to, co tyto pocity způsobuje. Žáci se dozvědí, že je v pořádku být smutný, že existuje „bezpečné prostředí“ a že o stresu se má mluvit. To vše je jistě hezké. Jen se to děje paralelně s realitou, kde přetrvávají šikana, kterou nikdo neřeší, učitel, který dlouhodobě ničí třídu, a tlak na výsledky, který se nikam nepoztrácel.

Výsledkem je generace, která umí pojmenovat svůj úzkostný stav relativně přesně; a zároveň žije v podmínkách, které ho dál produkují.

Resilience: stejná mince, druhá strana

Jako protiváha se nabízí koncept resilience: děti potřebují umět zvládat neúspěch, frustraci a nepříjemnosti, jinak z nich vyrostou skleníkové rostlinky. Na tom samo o sobě něco je: přiměřená výzva a zvládnutelný neúspěch jsou skutečně součástí učení.

Jenže i tady hrozí stejná past v obráceném gardu. „Naučte se to snášet“ se snadno stane elegantní omluvou, proč neřešit to, co skutečně nelze snášet: chronické přetížení, toxické vztahy ve třídě, systémovou nejistotu.

  • Wellbeing program vám řekne, že vaše pocity jsou validní.
  • Resilience program vám řekne, že byste měli být silnější.
  • Ani jeden vám nezmění rozvrh.

Co by reálná podpora vlastně znamenala

Skutečná podpora má tu nepříjemnou vlastnost, že je nákladná, neviditelná a politicky nepohodlná. Znamenala by například dostatek školních psychologů s reálnou kapacitou, ne 0,2 úvazku na osm set dětí. Znamenala by ochotu řešit konkrétní problém: konkrétního šikanujícího spolužáka, konkrétního vyhořelého učitele místo obecné proklamace o důležitosti duševního zdraví. Znamenala by přehodnocení, kolik zátěže systém na děti i dospělé klade, nejen nabídku, jak ji „lépe zvládat“.

Nic z toho se nevejde na plakát a nic z toho nelze oznámit na tiskové konferenci jako úspěch tohoto pololetí.

Wellbeing agenda ve školství tak funguje jako skvělý alibismus: umožňuje institucím tvářit se, že problém řeší, aniž by musely sáhnout do toho, co problém skutečně způsobuje. Není to argument proti zájmu o duševní zdraví jako takovému; je to argument proti tomu, aby se zájem o duševní zdraví spotřeboval na úrovni slovníku, plakátů a jednorázových akcí, zatímco struktura, která lidi vyčerpává, zůstává nedotčená.

Dokud se „péče o wellbeing“ měří frekvencí workshopů a ne změnou podmínek, je v podstatě jen další formou administrativy. Jen s hezčí grafikou a sladšími slovy.

Co s tím tedy konkrétně

Nejjednodušší krok by byl zrušit slovo „wellbeing“ jako samostatnou kolonku v rozpočtu i v rétorice a místo toho ho rozpustit do položek, které by tam měly být tak jako tak:

  • počet psychologů na žáka,
  • maximální velikost třídy,
  • mechanismus, jak se řeší konkrétní hlášená šikana a v jaké lhůtě,
  • kolik hodin týdně má učitel na přípravu místo na další „rozvojový“ formulář.
  • Pokud instituce dokáže vykázat tato čísla, wellbeing se děje, aniž by to musela kamkoliv napsat. Pokud taková čísla nemá, žádný plakát s motivačním citátem to nezachrání.

Druhý krok je nepříjemnější:

  • Přestat traktovat wellbeing a resilience jako dvě filozofie, mezi kterými si škola vybírá podle toho, co se zrovna hodí do grantové žádosti, a začít je posuzovat případ od případu: tedy přiznat, že některé potíže žáků jsou skutečně příležitostí naučit se zvládat neúspěch, a jiné jsou signálem, že je něco ve struktuře rozbité a má se to opravit, ne „zvládat“.
  • To vyžaduje, aby se vedení škol (a ministerstva a pseudometodické ústavy) přestalo schovávat za obecná hesla a začalo dělat to nejnepohodlnější ze všeho: rozlišovat jednotlivé případy a nést za rozhodnutí odpovědnost.
  • Žádná nálepka to za ně neudělá. Ale to už jsme skoro v politice, že?
Autor: Milan Hausner | pondělí 15.6.2026 11:00 | karma článku: 8,15 | přečteno: 110x

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Milan Hausner

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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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