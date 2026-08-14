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Vztahový manuál pro pocit morální vítězky

Nekonečná řada dámských článků ve stylu mydlinkové operety. Chápu, že my muži jsme hluboce vadným polotovarem, kdy se žena marně snaží dopéct troubu v troubě k základním projevům lidskosti.

Zatímco moderní internetové příručky pro vztahové expertky chrrlí jeden osvícený „red flag“ za druhým, chudák chlap v nich funguje jen jako jakýsi pokusný králík v laboratoři toxiticity. Stačí zběžně prolistovat Novinky a hned je jasné, kudy vedou hranice mezi zdravým partnerstvím a okamžitým důvodem k rozvodu:

  • Když chlap zapomene poznámku o bezmasé dietě, nejde o prostou lidskou roztržitost. Je to promyšlený atentát na vaši osobní identitu a tiché vyjádření, že vás vlastně nenávidí.
  • Když po zběsilém dvanáctihodinovém dni v práci nepadne na kolena s pugétem růží, hned to znamená, že se za vás na veřejnosti stydí.
  • Když se po třech měsících zdráhá plánovat hypotéku na společný hrad, znamená to jediné: nemá vás v plánech a podvědomě nikoli nevědomě už balí kufry.
  • A finále? Klasické probuzení po intimní chvilce. Pokud okamžitě nezaujme anatomicky nemožnou polohu křečovitého objetí a nezačne šeptat litanie o vaši božskosti, jste pro něj pouhý spotřební materiál.

Dvojí metr jako vrchol emancipace a dámského sebeuvědomění

Kouzlo celé této moderní disciplíny spočívá v naprosté imunitě vůči jakékoliv sebereflexi. Zatímco mužské selhání je rovnou vyhodnoceno jako strukturální projev toxické maskulinity, ženské ekvivalenty téhož chování po zásluze obklopuje hluboké pochopení.

Pokud chlap zapomene na výročí, je to emocionální ignorant. Pokud totéž zazdí žena, prostě má jen „náročný týden, potřebuje prostor a hluboce se v ní zrcadlí její vnitřní bohyně“. Jestliže on počítá koruny, je to lakomec. Když totéž dělá ona, je to konečně „finančně zodpovědná a nezávislá bytost, která ví, co chce“.

V téhle rovnici totiž existuje železné pravidlo: Ona je vždy ta, kolem které se otáčí vesmír, zatímco jeho úkolem je neustále skládat reparát z bezvýhradné oddanosti.

Konec pohádek

Výsledkem téhle vztahové osvěty není harmonie, ale paranoidní peklo. Žijeme v době, kdy se z každé normální komunikační šarvátky stává minové pole psychologického týrání. Muži se pomalu stávají chodícími paragrafy vlastní nedokonalosti a ženy neúnavnými auditorkami jejich morálního kreditu.

Možná by ale stačilo sundat ty růžovo křišťálové brýle a přiznat si trapnou pravdu: lidé bez ohledu na pohlaví bývají občas unavení, sobečtí, nevšímaví a zapomnětliví. A svádět každou běžnou komunikační škvíru na patriarchální útlak je sice nesmírně pohodlné, ale k udržení funkčního vztahu to vede asi tak spolehlivě jako navigace naslepo do minového pole.

Autorky těchto rudých vlaječek nejspíše samy žijí v chaochotických vztazích plných tvůrčích dramat, protože dokonale splnit jejich vlastní seznam padesáti nepřekročitelných varovných signálů by dokázal snad jen tibetský mnich po deseti tripech holotropního dýchání.

Zatímco cizím ženám neustále radí, aby při sebemenším náznaku lidské nedokonalosti pálily mosty, samy od nich vyžadují bezpodmínečnou empatii pro vlastní rozmary. Rovnost a spravedlnost v jejich pojetí funguje jako jednosměrka: laťka je nastavená tak brutálně vysoko, že přes ni nikdo cizí neproleze, ale ony pod ní samy pohodlně podlézají, kdykoliv se jim to zrovna hodí do krámu.

Autor: Milan Hausner | pátek 14.8.2026 11:15 | karma článku: 0 | přečteno: 49x

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Milan Hausner

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Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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