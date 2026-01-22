Vzorně nevzoroví
Děkuji panu Turnerovi za inspiraci.
V zemi, kde i hory vypadají, že přestaly už kdysi dávno růst, protože „vertikální ambice jsou přece jenom taková rakouská úchylka“, se psycholové a mediální mágové rozhodli uspořádat anketu, ve které si národ zvolí své vzory. A národ na to reagoval s energií člověka, který právě zjistil, že dotazník má dvě strany: „Já? a vzor?“
Téměř 42 % lidí odpovědělo způsobem, který by se dal shrnout jako: „Nikdo. Nevím. Já sám. Tohle je nějaká past.“ Kdopak to chce vědět?
Česká republika se tak stala prvním státem, kde je nejpopulárnějším životním vzorem vlastně prázdno. Takové ta hezké, uklizené, české....
Pro srovnání: když se Američané ptají na vzory, jmenují Lincolna, Einsteina, nebo prostě „moji mámu, protože je bojovnice“. Britové jmenují Churchilla, Shakespeara, nebo „babičku, protože přežila válku a ještě pekla koláče“. Francouzi jmenují de Gaulla, Piaf, nebo „stávkujícího železničáře, protože měl odvahu“.
A Češi? „No… asi nikoho.“
Je v tom jistá poetická konzistence. Národ, který má v hymně řádek „kde domov můj“ , ještě s otazníkem, nejspíš logicky nebude mít jasno ani v tom, koho obdivovat. Ne, neberte mne prosím doslova...vůbec nechci naší hymnu zpochybňovat.
Maminka byla „maminka“ – měkká, laskavá, voňavá. Otec byl „otec“ – pevný, úřední, jako kolonka v rodném listě. Maminka je cit. Otec je instituce. A oba dohromady tvoří nejspolehlivější morální infrastrukturu země, která funguje i bez evropských dotací.
V tom jsou si Češi podobní s ostatními zeměmi: rodiče vedou všude. Ale zatímco Němci svým rodičům děkují za „pořádek a disciplínu“, Poláci za „víru a odvahu“, Češi děkují rodičům hlavně za to, že „nás nechali na pokoji a nenutili nás do ničeho“. Je to láskyplný nihilismus. Velmi lokální variace na rodinu..
A pak přišla kategorie, která by v jiné zemi vyvolala paniku: politici jako životní vzory. V Česku?
Respondenti jmenovali všechny od Karla IV. po Zelenského, od Marie Terezie po Reagana. A samozřejmě se našel i jeden člověk, který tam napsal Hitlera, protože „ať mají v tom ústavu o čem přemýšlet“.
Jenže tady začíná ten opravdu mezinárodní cirkus. Protože když se ve světě dělají podobné ankety, politici se tam objevují taky — ale vždycky jinak. V USA lidé jmenují prezidenty jako superhrdiny: Washington osvobodil národ, Lincoln ho sjednotil, Kennedy inspiroval, Obama symbolizoval naději. Tam politik se rovná mýtus. Každý prezident má svůj monument, svůj citát, svůj film. Politici jsou tam ikony jako rockové hvězdy jen s menším počtem drog a větším počtem dronů.
V Británii se ctí Churchill, Thatcherová, možná i Blair (ale jen v dobře nasvětlené místnosti). Britové obdivují politiky, kteří „zachránili národ v temných časech“. Nebo aspoň výrazně promluvili. Nejlépe v plášti. S doutníkem. Zatímco bombardovali. Ve Francii je de Gaulle vzor, protože „vrátil Francii důstojnost“. Macron se snaží dostat do stejné kategorie, ale zatím je spíš v kategorii „politik, který vypadá dobře na obálce, ale zevnitř to páchne slzným plynem. V Německu se politici moc nectí, protože „to se nám jednou už nepovedlo“. Tam vzorem bývá spíš „soused, co třídí odpad správně“ nebo „automechanik, co opraví motor podle manuálu“.
A pak je tu Česko.
Prezident se stal nejčastějším vzorem. Češi mají zvláštní slabost pro představu, že existuje tatínek národa, který má klíče od Hradu, ví, kde se vypíná inflace, a umí uklidnit národ jen tím, že se postaví k mikrofonu a řekne „Dobrý den“.
Je to takový český Marvel hrdina, jen s menším rozpočtem a větším množstvím tiskových konferencí.
V žebříčku se objevili i další političtí „hrdinové“, kteří by v normální zemi skončili maximálně jako postavy v loutkovém divadle:
- Ministr řečník, který dokáže mluvit hodiny a nic neříct. *(V Británii by dostal ocenění. V Česku je vzor.)
- Ministr excel, který věří, že svět lze zachránit tabulkou. (V Německu běžný standard. V Česku mystik.)*
- Ministryně selfie, který má víc fotek než rozhodnutí.(Ve Francii normální. V Česku progresivní.)
- Ministr historický, který se narodil o 200 let později, než by mu slušelo. (V Polsku by vedl stranu. V Česku je kuriozita.)
- Ministr permanentní opozice, který nesouhlasí i s věcmi, které sám navrhl.(To je univerzální. Existuje ve všech zemích. Je to politické perpetuum mobile.)
Celé to působí jako kabinet politických figurín, kde vosk teče, světla blikají a průvodce říká: „Nebojte, to je normální, to je interaktivní expozice.“
A pak je tu zvláštní fenomén: politik, kterého lidé obdivují, i když ho nikdy nevolili. To je čistá česká magie. Něco mezi folklorem a placebo efektem. Ve Francii takový politik neexistuje — tam se obdivuje jen ten, kdo vyhrál. V Americe taky ne — tam se obdivuje jen ten, kdo má svou hvězdu na Hollywood Boulevard.
- Ale v Česku? Tam můžete být vzorem, i když jste v opozici, v penzi, nebo v base.
Mezitím v panteonu národního pocitu vede Karel Gott, protože samozřejmě; Zdeněk Svěrák těsně za ním, protože taky samozřejmě mluví tiše a bez agresí v každém věku i směru;Arnold Schwarzenegger nebo Keanu Reeves. Keanu Reeves je totiž vzorem i pro lidi, kteří žádné vzory nemají.To je další rozdíl.
V USA lidé jmenují Oprah, Beyoncé, nebo Toma Hankse. Živoucí symboly úspěchu, empatie a šarmu. V Británii jmenují Davida Attenborougha, Stephena Fryho, nebo královnu (už méně, ale stále). Ve Francii jmenují Brigitte Bardot, Zinédina Zidana, nebo „toho pekaře, co má tu nejlepší bagetu v arrondissementu“. V Japonsku jmenují Mijazakiho, slavné olympioniky a... nikoho dalšího, protože ctít jednotlivce příliš nahlas je neslušné.
A v Česku? Gott. Svěrák. Schwarzenegger. Reeves. Tedy: zpěvák, který zpíval všem režimům. Scenárista, co napsal pohádky všem režimům. Kulturista, co se stal guvernérem. A herec, co je hodný na internetu.
Je v tom zvláštní, mírně melancholická logika.
Ježíš dostal sedm hlasů. To je méně než Gott. To je groteska, kterou by nevymyslel ani Lábus. Pro kontext: V USA by Ježíš dostal minimálně 25 % v každém jižním státě. V Polsku by byl automaticky v top 3. V Itálii by byl mezi vzory, i kdyby anketa byla jen o fotbalistech. Ale v Česku? Sedm hlasů.
Sportovci dostali dvě procenta. Z toho většinu Jágr. Zbytek sportovců se pravděpodobně ztratil někde mezi reklamou na pivo a charitativním kalendářem. Opět srovnání: V USA by sportovci vedli žebříček. Michael Jordan, Serena Williams, LeBron — to jsou národní ikony. V Brazílii by Pelé a Neymar dostali víc hlasů než politici, herci i svatí dohromady. V Argentině by Maradona vyhrál i posmrtně. Ve Španělsku by Rafael Nadal byl prezidentem, kdyby chtěl.
V Česku? Jágr. Protože hrál hokej dlouho. A má rád mladé modelky. A má vlasy jako z osmdesátek. To je v podstatě český ideál: nevzdávat se. Ani Vegas. Ani účesu.
A tak průzkum ukázal, že Češi vzory nemají. A když mají, jsou to rodiče. A když nejsou rodiče, tak prezident. A když není prezident, tak Gott. A když není Gott, tak nikdo.
Ale ve světě to není o moc lepší — jen jinak absurdní.
Američané mají příliš mnoho vzorů, takže se jim všichni rozpustili do brandů. Britové mají vzory, ale jen mrtvé, protože živí jsou „kontroverzní“. Francouzi mají vzory, ale nesouhlasí s nimi, protože nesouhlasit je francouzské. Němci raději vzory vůbec nemají, ať se neopakuje minulost. A Češi?
Češi mají vzory, ale nechtějí to přiznat nahlas. Protože přiznat obdiv = ukázat slabost. A ukázat slabost = pozvat osud, aby vám vzal i to poslední.
Je to groteskně krásné. Národ, který se tváří, že nikoho nepotřebuje, ale zároveň se nechá dojmout písní o motýlích křídlech. A který mezinárodně patří do rodiny národů, jež své hrdiny buď zbožňují, nebo popírají — ale nikdy je prostě jen... nemají.
Možná právě proto je ten český přístup tak zvláštní. Není to cynismus. Není to ani skromnost. Je to prostě nechci se spálit . A to je taky druh moudrosti. Trochu smutné. Ale funkční. A velmi, velmi naše.
Milan Hausner
Dvě ženy a jeden loknopis
Kadeřnictví je místo, kde se vlasy stříhají a informace ukládají. Navždy. Bez šancí na smazání. Odborník žasne, praktik je hned doma...
Milan Hausner
2026! Identita na prodej II.
... a jak bychom mohli zapomenout na naše přátele nejbližší. Google, vaše nejlepší (a nejzvědavější) přítelkyně, samozřejmě nezůstává pozadu v této snaze o váš lepší, propojenější život.
Milan Hausner
2026! skvělé novinky, o kterých nevíte, natož abyste je chtěli I.
Rád bych vám, vděčným a pozorně čtoucím uživatelům, oznámil několik pozitivních změn ve vašem digitálním životě. Vše je samozřejmě navrženo s jediným cílem: váš komfort a blaho. A jejich akcionářů. Pochopitelně.
Milan Hausner
Jak se krade Malý Bobeš
Až doposud se tvrdilo, že AIčko sice přepíše jakýkoli román slovutného autora, ale možnost, že půjde originální dílo extrahovat v téměř nezměněné podobě byla tak trochu utopií. Však toho firmy také náležitě využívaly. Ejhle!
Milan Hausner
Smrtelně vážná krize se nekoná! Tak to tedy ne!!!
Smrtelně vážná krize se nekonala. A my jsme na to připraveni nebyli. Kdo by to byl řekl, že to dopadne takto... hrozivě obyčejně?
|Další články autora
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
Řítila se obcí rychlostí 105 km/h a přišla o řidičák. Zkoušela jsem brzdy, bránila se
V Lípě na Zlínsku zaznamenali policisté ve středu neobvyklé překročení povolené rychlosti. U...
Centrum pro závislé ve Staré ulici ústecký úřad nepovolil kvůli územnímu plánu
Změnu užívání vily ve Staré ulici v Ústí nad Labem pro potřeby centra pro závislé stavební úřad...
Pelhřimov zrušil únorové referendum o větrných elektrárnách
Zastupitelé Pelhřimova dnes zrušili místní referendum o stavbě větrných elektráren vyhlášené na 27....
Barcelona hraje v Edenu. Kde živě sledovat vyprodaný zápas Slavie v Lize mistrů
Do pražských Vršovic dorazil jeden z nejslavnějších klubů fotbalové historie. Slavia Praha hostí v...
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč
Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 301
- Celková karma 8,64
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.