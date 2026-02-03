Vzdělávání rozpuštěné v algoritmech
A my jsme – s obdivuhodnou rozhodností – vyrazili tou druhou cestou.
1. AI jako nový kyslík: všudypřítomná, neviditelná a samozřejmě nepostradatelná
92 % studentů používá AI. Ne proto, že by chtěli být chytřejší, ale protože chtějí být rychle hotoví. AI se stala novým školním náčiním:
- tužka,
- sešit,
- AI,
- a svačina, pokud ji někdo doma nezapomněl.
Studenti ji vnímají jako klíč k úspěchu. Což je zajímavé, protože klíč k úspěchu býval kdysi spojený s prací, úsilím a učením. Dnes stačí napsat „napiš mi to líp“.
2. Čtení: aktivita, kterou děti znají z vyprávění starších
Denní čtení kleslo na 18,7 %. To je méně než procento lidí, kteří si dobrovolně přečtou podmínky užívání služby.
A pak tu máme „Decline by Nine“. Mezi 8. a 9. rokem se stane cosi magického:
- dítě ještě včera četlo,
- dnes už jen čeká, až mu AI přečte shrnutí.
Je to přirozený vývoj. Stejně jako housenka se mění v motýla, dítě se mění v uživatele.
3. Augmentace vs. Atrofie: pedagogická ruská ruleta
AI může být lešením. Ale kdo by stavěl lešení, když může rovnou skočit do výtahu?
Pedagogové stojí před volbou:
- buď AI využít k rozvoji myšlení,
- nebo se smířit s tím, že studenti budou psát eseje, které vypadají chytře, ale při ústním zkoušení se zhroutí jako chatovací server v pátek večer.
Kognitivní atrofie je nenápadná. Začne to tím, že student nechá AI vysvětlit pojem. Pokračuje to tím, že nechá AI napsat úkol. A končí to tím, že nechá AI myslet za sebe.
4. Kritické myšlení: luxusní zboží, které si málokdo kupuje
AI může být sokratovský partner. Ale většina studentů ji používá jako automat na odpovědi.
Je to jako mít doma klavír Steinway a používat ho jako stojan na květiny.
Nekritické přijímání halucinací je nový sport. Studenti se učí věřit textu, který vypadá sebevědomě. A sebevědomí je dnes důležitější než pravda.
5. Řešení problémů: simulace vs. instantní výsledky
Simulace a mikrosvěty otevírají nové možnosti učení. Ale proč experimentovat, když AI rovnou řekne, co by se stalo?
„Iluze kompetence“ se stala novým vzdělávacím standardem. Student rozumí, ale neumí. Což je mimochodem definice většiny powerpointových prezentací.
6. Sociální dynamika: chlapci klikají, dívky se bojí, učitelé tápou
Chlapci používají AI víc. Dívky se cítí zahlcené. A 53 % studentů se bojí, že budou obviněni z podvádění.
To je fascinující:
- studenti se bojí, že je někdo obviní z toho, co skutečně dělají,
- učitelé se bojí, že studenti dělají něco, co neumí odhalit,
- a AI se nebojí ničeho, protože nemá nervový systém.
7. Globální závody: kdo nejrychleji vychová digitálního občana
Čína zavádí povinný předmět AI. Finsko nabízí AI gramotnost zdarma. Korea dává každému žákovi osobního AI tutora.
USA a Evropa? Tam se sice školí o sto šest, výsledky se dají měřit počtem júúúú, a jen občas nějakým tím kyselejším emotikonem a už vůbec ne kritickou připomínkou.
8. Trh práce 2030: prompt engineer jako nový právník
70 % dovedností se změní. 60 % studentů uvádí ChatGPT jako dovednost.
Je to jako kdyby si v roce 2005 někdo napsal do CV „umím googlit“. Ale trh to bere vážně. Prompt engineering je nová alchymie. A kdo neumí napsat dobrý prompt, ten jako by nebyl.
9. Co s tím?
Pedagogové mají doporučení:
- hodnotit proces, ne produkt,
- vyžadovat AI usage reports,
- učit limity a halucinace.
Instituce mají doporučení:
- jasná pravidla,
- školení učitelů,
- digitální spravedlnost.
A společnost má doporučení:
- doufat, že to nějak dopadne.
Závěr: IA jako poslední naděje, kterou ještě můžeme nezpackat
Cílem není AI, která nás nahradí. Cílem je AI, která nás posílí.
Ale aby nás posílila, musíme ji přestat používat jako instantní polévku na myšlení.
Nepotřebujeme studenty, kteří umí získat odpověď. Potřebujeme studenty, kteří umí klást otázky. A ideálně takové, kteří si občas přečtou i něco delšího než tři odstavce.
Milan Hausner
Je středeční ráno. Marta připravuje exkurzi do Národního muzea. 15 sáčků na zvracení, 47 kapesníčků, lékárničku, náhradní trička, powerbanku, čkokoládu, seznam telefonních čísel. A pronáší modlitbu k Bohům vzdělávání.
Milan Hausner
Evropská unie je možná jediný projekt v dějinách, který se dá vysvětlit pomocí jednoho jediného obrazu: pes, který chce odběhnout, ale je na vodítku, a někdy na řetězu a jen občas si vodítko drží sám.
Milan Hausner
Je pondělní ráno a tentokrát do třídy vstupuje paní ředitelka Eva. Usmívá se. Marta ztuhne, to nevěstí nic dobrého. "Marto, představte se, získali jsme grant pro AI. Jsme pilotní školou a já na vás tak spoléhám..."
Milan Hausner
Milan Hausner
Marta zvládla vysvětlit demokracii i politický systém státu. A tak nemůže samozřejmě zapomenout na zřizovatele. Pana starostu...jak by k tomu příšel, kdyby na něj škola zapomněla..a on pak zapomněl na ni.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.