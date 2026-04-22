Vymývání mozku v rozpuku
Vymývání mozku jako fráze dne
Tak pozor, dámy a pánové, máme tu nový hit sezóny. Fráze, která vás zbaví nutnosti přemýšlet, argumentovat nebo se vůbec snažit: “vymývání mozku“. Stačí ji hodit na stůl a jste za chytráka. Ten druhý vám přece něco vymývá. Co přesně? To už je jedno. Hlavně že to dělá.
Kdo to vlastně používá?
Levice? Jasně. Ti zprava jí akorát tak cpou dezinformace z Facebooku a Telegramu, mozečky jim tečou ušima.
Pravice? Samozřejmě. Leví aktivisté a ČT vám perou hlavu genderem a zeleným šílenstvím, už ani nevíte, jestli jste muž nebo žárovka.
Centristi? Ti vám s přehledem vysvětlí, že všichni ostatní mají vymyté mozky, jen oni vidí pravdu, tu skutečnou a neměnnou, protože jim to řekl jasnozřivý chlapík z mediálního podcastu, kterému věří jako bibli.
Pointa je totiž jednoduchá: „vymývání mozku“ je dneska tak otřepaná fráze, že by ji nepoužil ani nejlacinější bulvár. Ale používají ji všichni. Protože je to dokonalá zbraň. Nemusíte nic dokazovat. Stačí mávnout rukou: „Tobě už vymyli mozek.“
A víte co? Vyhovuje to každému. Levému, pravému, zrzavému, blond’atému, plešatému i tomu s dredy. Všichni mají pocit, že jen oni unikli té strašné manipulaci. Všichni ostatní jsou ovce.
Jenže pozor: fráze dne zrovna prokvetla v nádherném aktuálním kvítku: stávka televize, která údajně hájí svou nezávislost.
Sešli se redaktoři, zpravodajci a šéfové v kravatách, odvysílali vážný vzkaz, možná i se slzou v oku, a prohlásili: Stávkujeme za nezávislost. A všichni hned přikyvují. Jenže ...od čeho vlastně?
Od majitele? Ten ve veřejnoprávním médiu přece není? Od politické moci? Od reklamních zadavatelů ? Nebo snad od platících diváků, kteří si dovolili mít jiný názor?
Tady se dostáváme k jádru toho vymývání mozku, milí soudruzi a soudružky z levé i pravé strany barikády. Televize vám s vážnou tváří tvrdí, že chrání vaše svobodné myšlení. A vy jí to žerete i s reproduktory. Ve skutečnosti chrání hlavně svůj vlastní výklad pravdy, tedy přesně tu formu každodenního, voňavého, dokonale uhlazeného vymývání mozku, které se tváří jako služba veřejnosti.
A kdo si to nechá líbit? Všichni. Leví si říkají: konečně vzdor pravicové moci. Praví zase: oni vzdorují levicovému davu. Zrzaví i blondatí tleskají každý z jiného břehu. A nikdo se nezeptá: co když ta jejich nezávislost znamená jen to, že nezávisle na vás, divácích, budou vymývat dál, jen pod jiným veletokem z jiného pramene, který ovšem stejně sytíme sice po kapkách, ale přeci jen my?
Takže ať se stávkuje. Ať se to pere. Ať levý nadává na pravého, pravý na levého, zrzavý na blondatého a všichni na všechny. Mozky se zatím roztékají proudem a fráze dne „vymývání mozku“ slaví fascinující triumf.
Platí na všechny. I na ty, co zrovna drží transparent s nápisem Nezávislost.
A až příště uslyšíte „vymývání mozku“..., zrovna vám ho právě někdo vymývá. A vy mu to žerete i s navijákem. To máte jedno – levý, pravý, zrzavý či blondatý.
Milan Hausner
- Počet článků 471
- Celková karma 9,36
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.