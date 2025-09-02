Výkladový slovník bez AI
Milan Hausner
„Děti nadšeně přivítaly inovativní oběd podle nové metodiky“
„Děkuji škole, že moje dcera dnes poznala, jaké to je být celý den jen oduševnělá. Škoda, že to nebylo dobrovolné.“ „Dcera řekla, že omáčka z řepy chutná, jako když olízneš pastelku. Nechci vědět, jak na to přišla.“ ---
Milan Hausner
Vědomí a svědomí v průsečíku historie
Ne, dnešní fejeton se mi nepíše lehce. Říkám si, zda vůbec stojí za to se k některým situacím před katedrou vracet, protože rozum nad nimi zůstává stát a s tím, jak se dál nad celou situací zamýšlíte, je to čím dál horší...
Milan Hausner
Digiřouti dat a koordinátoři digitálního chaosu
Vítejte v digitálním ráji, kde učitel už není jen průvodcem vzděláním, ale také nadšeným distributorem dat, ale nejen svých. Svými kroky přispívá i k sdílení dat svých nezletilých žáků.
Milan Hausner
Petržel nebo mrkev? Fotosyntéza či rovnou zemědělská reforma?
Kdysi dávno, v temných dobách před nástupem umělé inteligence, se od žáka očekávalo, že si zapamatuje, co je to chlorofyl, a že si nebude plést fotosyntézu s fermentací. Jednoduché časy...
Milan Hausner
Zakázat mobily...už je to tu zas...
Zákaz mobilů – tak to jsem si dal. Vím, že mnozí mi dnes v diskuzi naloží. To je ale dobře, protože jen vyšším povědomím o rizicích můžeme dosáhnout ...o něco lepší vnímání tohoto problému...
|Další články autora
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit
V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus...
Útok na Babiše i plivanec na Fialu. Mítinky monitorujeme dostatečně, reaguje policie
Expremiér Andrej Babiš (ANO) dostal v pondělí na předvolebních mítinku ránu berlí do hlavy, na...
Rok 2030 je ten, kdy bychom euro mohli mít, říká šéf STAN Rakušan
Do tří měsíců po volbách do Sněmovny chce hnutí Starostové a nezávislí prosadit jmenování vládního...
Kdo útočil na Babiše? Na Facebooku tepal šéfa ANO a psal o znárodnění Agrofertu
Andreje Babiše na pondělním předvolebním mítinku podle zjištění iDNES.cz napadl Vladislav N. z...
Opilý teenager chtěl někoho zmlátit, bezdomovce rovnou ubil. Dostal 15 let
Krajský soud v Ostravě dnes vynesl rozsudek nad devatenáctiletým Pavlem Sigmundem z Krnova, který...
Prodej rodinného domu 4+1 ve Štětí
Štětí - Radouň, okres Litoměřice
4 380 000 Kč
- Počet článků 65
- Celková karma 7,82
- Průměrná čtenost 210x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.