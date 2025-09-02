Výkladový slovník bez AI

Terminologie v pedagogice a politice se v mnohém překrývá. Známe ale význam všech slov opravdu dokonale? A mnohdy nám ani AI, když zrovna nehalucinuje, nepomůže. (vlastní koláž)
Autor: Milan Hausner | úterý 2.9.2025 9:41 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

Milan Hausner

„Děti nadšeně přivítaly inovativní oběd podle nové metodiky“

„Děkuji škole, že moje dcera dnes poznala, jaké to je být celý den jen oduševnělá. Škoda, že to nebylo dobrovolné.“ „Dcera řekla, že omáčka z řepy chutná, jako když olízneš pastelku. Nechci vědět, jak na to přišla.“ ---

2.9.2025 v 0:00 | Karma: 22,07 | Přečteno: 659x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Vědomí a svědomí v průsečíku historie

Ne, dnešní fejeton se mi nepíše lehce. Říkám si, zda vůbec stojí za to se k některým situacím před katedrou vracet, protože rozum nad nimi zůstává stát a s tím, jak se dál nad celou situací zamýšlíte, je to čím dál horší...

1.9.2025 v 10:56 | Karma: 5,91 | Přečteno: 206x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Digiřouti dat a koordinátoři digitálního chaosu

Vítejte v digitálním ráji, kde učitel už není jen průvodcem vzděláním, ale také nadšeným distributorem dat, ale nejen svých. Svými kroky přispívá i k sdílení dat svých nezletilých žáků.

31.8.2025 v 9:11 | Karma: 3,94 | Přečteno: 56x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Petržel nebo mrkev? Fotosyntéza či rovnou zemědělská reforma?

Kdysi dávno, v temných dobách před nástupem umělé inteligence, se od žáka očekávalo, že si zapamatuje, co je to chlorofyl, a že si nebude plést fotosyntézu s fermentací. Jednoduché časy...

30.8.2025 v 17:19 | Karma: 8,16 | Přečteno: 148x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Zakázat mobily...už je to tu zas...

Zákaz mobilů – tak to jsem si dal. Vím, že mnozí mi dnes v diskuzi naloží. To je ale dobře, protože jen vyšším povědomím o rizicích můžeme dosáhnout ...o něco lepší vnímání tohoto problému...

30.8.2025 v 11:16 | Karma: 7,84 | Přečteno: 300x | Diskuse | Společnost
Milan Hausner

  • Počet článků 65
  • Celková karma 7,82
  • Průměrná čtenost 210x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

