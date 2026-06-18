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Vše pro blaho dítěte =odolnost na baterky

Zatímco dřív se duševní zdraví dětí drtilo rákoskou a heslem „Dokud dýcháš pod mou střechou, budeš poslouchat“, dnešní uvědomělí rodiče na to jdou sofistikovaněji. Likvidují ho totálním skleníkovým servisem.

„Rodič jako pevnost.
Zeď z lásky, cement z výčitek. Zvenku hromy, uvnitř plyšák.
Každá cihla má jméno: vina, strach, terapie. Tatínek drží parapet, maminka drží slzy. A dítě? To si kreslí duhu na beton.
Psycholog klepe, ale zed neodpovídá. Trauma se odráží jak míček – zpět do dětství. Rodina jako bunkr, kde se místo míru pěstuje ticho.
A nad vchodem visí nápis: „Vstup zakázán – citlivý spratek.“

Tady je recept na to, jak z dítěte pomocí moderní výchovy spolehlivě vychovat psychickou ...doplňte si sami.

1. Výroba emočních invalidů (Zn. Spěchá)

Dřív dostal fracek kuli ze čtvrtletky, doma schytal zaracha, týden trucoval a mozek si zapsal převratný objev: Aha, dostal jsem čočku, přežil jsem to, svět se netočí kolem mě.“ Tomu se říká odolnost.

Dnes? Jakmile učitelka dovolí dát uvědomělému Kevinovi trojku, matka startuje notebook rychlostí blesku. Než Kevin stihne dojít domů, visí na škole stížnost pro šikanu a diskriminaci.

  • Výsledek: Kevin se nenaučí zvládat ani blbou náladu. Když mu pak ve dvaceti v mekáči řeknou, že došly nugetky, nebo ho partner pošle k šípku, sesype se jako domeček z karet. Proč? Protože maminka s tátou zapomněli do jeho psychické výbavy nainstalovat položku „Frustrace“.

2. Syndrom „Můj potomek je polobůh“

Dnešní rodič investoval do bio příkrmů, kurzů plavání kojenců a kroužku mindfulness pro tříleté příliš mnoho peněz na to, aby jeho dítě bylo průměrné. Selhání dítěte je nepřípustné, protože by to znamenalo, že selhal rodič.

  • Když Kevin přinese poznámku, že rozbil okno, rodič nespustí na Kevina, ale zahájí křížovou výpravu proti škole: „Proč to okno nebylo z bezpečnostního skla? Proč tam nebyl dozor? Vyvolali jste v něm trauma!“
  • Výsledek: Kevin celou dobu sedí v koutě a kouká na to divadlo. Nasává zprávu, že za každý jeho průšvih může matrix, zlí lidé kolem nebo blbá konstelace hvězd. Vyrůstá z něj ukázkový sebestředný neurotik, který sice neumí zatlouct hřebík, ale má stoprocentní pocit, že mu svět dluží červený koberec.

3. Digitální vodítko a totální ztráta soukromí

V minulé éře mohl žák špatnou známku aspoň den nebo dva tajit, psychicky se na to připravit, prožít si to klasické před popravní napětí v autobuse cestou domů a pak se k tomu postavit čelem (nebo s brekem).

  • Dnes učitel klikne v Bakalářích na „5“ a rodiči na mobilu pípne notifikace dřív, než se v té zkoušené dětské hlavě usadí prach. Máma okamžitě píše zhrzenou SMS: „Co ta pětka?!“
  • Výsledek: Dítě žije v permanentním digitálním panoptiku. Nemá ani pět minut na to, aby si ten průšvih samo v hlavě zpracovalo, připravilo reakci si nebo vymyslelo plán nápravy. Je pod neustálým dohledem Velkého bratra v podobě milujících rodičů. Permanentní stres zaručen.

4. „Já nic, já jsem jen oběť“

Tím, že rodiče fungují jako elitní právní tým, který vyseká mladého z každé trojky a každého konfliktu na hřišti, mu vlastně posílají roztomilý vzkaz: „Jsi totálně neschopný. Beze mě nepřežiješ ani velkou přestávku.“

Paradox doby: Děti sice netrpí autoritářským strachem, zato trpí pocitem absolutní bezmoci. Jsou jako luxusní autíčka na dálkové ovládání – sice nablýskaná, ale bez řidiče uvnitř.

Takže gratulujeme. Odstranili jsme sice z výchovy facky a křik, ale nahradili jsme je tak dusivou péčí, že z těch dětí vychováváme generaci, která sice zná svá práva nazpaměť, ale dostane panický záchvat, když má zvednout telefon a objednat se k doktorovi.


Autor: Milan Hausner | čtvrtek 18.6.2026 7:47 | karma článku: 18,10 | přečteno: 194x

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