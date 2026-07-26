Voodoo kolem nás
Každou hodinu, každou minutu, každou vteřinu padá na politiky neviditelný déšť slov. Facebook, Twitter (pardon, X), Instagram, komentáře pod články, pod videi, pod fotkami, pod prázdnými statusy. Digitální voodoo, které nepotřebuje krev ani černé slepice. Stačí klávesnice, frustrace a ironická jehla.
Písmák, ještě neotevřel ráno oči, zato telefon ano: a první bodnutí je tu: „Zase lže!“ Jehla do levého kolene.
Další: „A hele, jaké má koule!“ Jehla do pravého ucha. (Chvála bolí skoro stejně jako nadávka, jen z opačné strany.)
Pak přichází identitární šíp: „Typický levičák/pravičák/zelený/hnědý/růžový idiot!“ Přímý zásah do srdce.
A nakonec majetková poprava: „Podívejte se, co všechno vlastní, to všechno ukradl!“ A nám lidem, tedy mně osobně, nic nedal.
A tak to jde celý den. Politici už nevládnou. Oni tančí. Tančí podle rytmu komentářů, podle algoritmu, který nezná slitování. Jeden den hrdinové, druhý den zrádci, třetí den zase hrdinové, protože někdo napsal „aspoň to zkusil“. Jejich páteř se ohýbá rychleji než počasí nad Evropou. Jejich sebevědomí je přímo úměrné počtu lajků a nepřímo úměrné počtu vzteklých emotikonů.
Občas jsou ti slošamani vyhranění, občas bodají sem a tam, to podle toho, jak se vyspí a co se zrovna děje.
Komentátoři mezitím míchají své digitální lektvary. Někteří jsou samozvaní šamani, kteří nikdy neviděli skutečný oheň, ale přesto se tváří, že ho ovládají. A dav jim tleská, protože každý chce být chvíli kněžíčkem, chvíli bohem, chvíli katem. Občas je ten lektvar nestravitelný, občas naopak, podstatné je, že má v sobě víc chilli než papriky.
Nejkrásnější na tom je, že komentátoři si myslí, že dělají demokracii. Že „kontrolují moc“. Ve skutečnosti jen drží figurku a píchají. A politik, ten ubohý voskový mužíček (tedy dneska i ženuška), se svíjí, omlouvá, slibuje, odvolává, znovu slibuje. Všechno proto, aby další jehla nezajela o milimetr hlouběji.
Někdy to komentátor přežene. Pak schová svou figurku do „zákazu diskuze“. Vypne komentáře. Udělá si bezpečný prostor. Ale to je jako schovat se před voodoo pod peřinu. Duchové komentářů si cestu najdou přes jiné účty, anonymní profily, přes „jen se ptám“ a „není to útok, ale…“.
A tak politik i slovošaman žijí v permanentní excitaci. Ráno se podívají do zrcadla a místo sebe vidí tisíce drobných jehel, které musí někam zabodnout. Večer usínají s pocitem, že je právě teď někdo nazval trotlem, užitečným idiotem ale že karma byla rozdána spravedlivě. Podle nich určitě. Podle ostatních často vznikají pochybnosti. To ale u kouzelníků často bývá. Je to trik nebo čistý podvod?
A my? My, kteří pícháme (nikoli v pejorativním duchu), jsme přesvědčeni, že jsme ti nejlepší, nejchytřejší, ti povolaní. My jen „říkáme pravdu“. My je jen „držíme je v šachu“. My jen „nesnášíme lež“. Jsme ti praví společenští šamani, moulové a šašci rodových kmenů.
Ve skutečnosti jsme jen dav malých digitálních hounganů, kteří si každý den hrají na bohy a mění politiku v divadlo bolesti a zmaru.
Takže příště, až budete psát komentář, vzpomeňte si:
nejste občan. Ani občánek. Jste slovošané. V ruce držíte jehlu. A masíčko se vždycky najde.
Politici čekají, tak neváhejte a vzhůru do světa magie a fejků /kouzla by byla na tenhle trip moc slušná/.
Milan Hausner
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Milan Hausner
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Milan Hausner
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Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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