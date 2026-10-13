Voličova óda na...
To je opravdu nádherná myšlenka a citát jednoho zdejšího kolegy. Tak nádherná, až člověk neví, jestli čte politickou filozofii, dětskou pohádku nebo reklamní leták cestovní kanceláře nabízející týdenní pobyt na Měsíci.
Především je třeba ocenit hlubokou intelektuální odvahu autora. Ne každý si troufne proniknout tak hluboko do podstaty věcí a odhalit zákonitost, která dosud unikala generacím myslitelů. Voliči jsou vítězi, když si vyberou dobré politiky. To je objev srovnatelný s tvrzením, že pacient přežije, pokud ho léčí schopný lékař, nebo že padák funguje nejlépe, když se otevře.
Je fascinující sledovat, jak elegantně se zde obchází ten drobný technický detail, totiž jak mezi několika tisícovkami profesionálních marketérů vlastního charakteru rozpoznat, kdo je skutečně čestný a kdo pouze investoval více peněz do grafiky předvolebních billboardů.
Každý politik je totiž před volbami laskavý. Dokonce tak laskavý, že miluje úplně všechny. Miluje děti, seniory, podnikatele, zaměstnance, zemědělce, studenty, důchodce, životní prostředí, hospodářský růst, kulturu, tradice i modernizaci zároveň. Někteří dokážou během jediné televizní debaty milovat i své politické protivníky. Takové množství lásky by rozplakalo i buddhistického mnicha.
Pravdomluvnost je rovněž běžným jevem. Nikdy neuslyšíte kandidáta říci: „Vážení občané, značnou část kampaně si vymýšlím, protože průzkumy ukázaly, že na fakta reagujete podezřele vlažně.“ Naopak. Každý je ztělesněním pravdy samotné. Kdyby se Pinocchio účastnil voleb, po prvním volebním klání by už díky zkrácenému frňáku už nebyl tou slavnou loutkou.
Moudrost je pak kapitola sama pro sebe. Politika je totiž jediné povolání na světě, kde se člověk může neúspěšně vyjadřovat ke všemu po dobu třiceti let, a přesto být označován za zkušeného státníka. Kdyby pilot dopravního letadla létal jako někteří politici vládnou, cestující by po přistání nejspíš líbali asfalt.
Ale nejkrásnější na celém citátu je jeho kruhová dokonalost. Voliči budou vítězem, pokud si vyberou správné politiky.Výborně.
A jak poznají správné politiky?
No přece podle toho, že jsou solidní, pravdomluvní, laskaví, čestní a moudří. A jak poznají, že jsou solidní, pravdomluvní, laskaví, čestní a moudří? To zjistí až poté, co jim svěří moc.
Je to podobné, jako kdybyste někomu doporučili: „Nechcete být podveden? Stačí obchodovat pouze s poctivými lidmi.“ „Nechcete se rozvést? Stačí si vzít ideálního partnera.“„Nechcete narazit na podvodníka? Stačí důvěřovat pouze důvěryhodným osobám.“
Děkujeme. Civilizace byla zachráněna.
Ve skutečnosti je demokracie mnohem méně romantická záležitost. Není to soutěž dobrých lidí proti špatným lidem. Je to nekonečný pokus zabránit tomu, aby lidé se všemi svými chybami, ambicemi, ješitností a chutí po moci způsobili příliš velké škody. Demokracie není založena na víře v anděly. Je založena na nedůvěře k tomu, co z lidí udělá moc.
Proto působí podobné citáty tak ideálně. Svět je v nich čistý, přehledný a morálně uspořádaný. Hrdinové nosí bílé klobouky, padouši černé a občan má pouze správně zakroužkovat ctnost. Realita je bohužel méně fotogenická.
Realita je tržiště, kde se ctnost prodává po kilogramech, charakter se pronajímá na volební období a pravda pravidelně prohrává s dobře zacílenou reklamou.
Takže ano. „Voliči jsou vítězem, pokud volí solidní, pravdomluvné, laskavé, čestné a moudré politiky.“
Návod je zcela bezchybný. Jen ta realizace nějak kazí dojem.
Teorie sociálního výběru k tomu dodává ještě jednu, poněkud sušší, ale o to krutější kapitolu.
I kdyby všichni voliči byli dokonale informovaní, čestní a moudrí, i kdyby každý z nich pečlivě seřadil kandidáty podle skutečných kvalit a i kdyby žádný z politiků nelhal, výsledek by stále nemusel dávat smysl.
Condorcetův paradox ukazuje, že preference většiny mohou být cyklické: A je lepší než B, B je lepší než C, C je lepší než A. Žádný vítěz. Arrowova věta o nemožnosti jde ještě dál: dokazuje, že neexistuje žádný spravedlivý způsob, jak z individuálních preferencí sestavit společenské rozhodnutí, aniž by se porušila alespoň jedna z elementárních podmínek rozumnosti. Buď bude výsledek diktátorský, nebo nesmyslný, nebo závislý na tom, v jakém pořadí se o alternativách hlasuje.
Jinými slovy: i v ideálním světě, kde by všichni volili pouze solidní, pravdomluvné, laskavé, čestné a moudré politiky, by samotný mechanismus agregace preferencí dokázal ten výsledek znehodnotit.
Citát tedy netrpí jen naivitou vůči lidem. Trpí naivitou i vůči matematice.
Demokracie není jen nedůvěrou k moci. Je také permanentním kompromisem s nemožností.
Milan Hausner
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