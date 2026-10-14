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Volby podle Darwina

Milan Hausner
Co kdyby se na demokracii podíval Charles Darwin? Nepřesvědčoval by nás o vítězství nejchytřejších. Evoluce se prostě nedá popřít i v těchto procesech.

Spíš by si s pobaveným údivem zapisoval, jak úspěšně se v politickém ekosystému množí druhy vybavené jednoduchými hesly, silnými emocemi a pozoruhodnou odolností vůči faktům.

Volební kampaně totiž nepřipomínají univerzitní seminář. Jsou bližší evolučnímu experimentu, kde o přežití nerozhoduje pravda, ale schopnost zaujmout, rozčílit, uklidnit nebo vyděsit dostatečný počet voličů. Programy mutují, sliby se přizpůsobují prostředí a některé politické organismy přežívají navzdory všem předpovědím odborníků.

Jsou moderní volby triumfem rozumu, nebo mistrovstvím adaptace? A vybíráme si skutečně nejlepší zástupce, nebo jen nejlépe přizpůsobené jedince pro současné informační klima?

Satirický pohled na demokracii jako na přírodní proces, ve kterém občas vítězí ten, kdo by v učebnici biologie působil jako velmi nepravděpodobný evoluční úspěch.

Volby jsou rituálem sezónního páření v ekosystému, kde se fitness neměří silou, inteligencí ani charakterem, ale schopností přežít v prostředí maximálně nasyceném signály, lží a selektivní slepotou.

Kandidát je organismus, který se po čtyři roky připravuje na jediné: rozmnožit se v mysli voliče. Jeho peří nejsou pera, ale billboardy. Jeho tokání není zpěv, ale slogan o „změně“, „stabilitě“ a „budoucnosti pro naše děti“.

Čím pestřejší a nesmyslnější peří, tím větší šance, že přiláká pozornost.

Přírodní výběr zde totiž nepreferuje pravdu. Preferuje viditelnost.

Volič je predátor s extrémně krátkou pamětí a ještě kratší pozorností. Loví očima, ne mozkem.

Proto přežívají ti, kteří umí nejlépe předstírat, že jsou součástí jeho smečky.

„Jsem jeden z vás,“ říká kandidát v montérkách, zatímco jeho skutečné teritorium leží o tři sociální vrstvy výš.

A volič přikývne. Protože v této džungli se důvěra uděluje podle podobnosti, ne podle kompetence.

Předvolební debata je rituální souboj samců. Nikdo tam nehledá řešení. Hledá se dominance.

Kdo hlasitěji štěká, kdo lépe ukáže zuby, kdo dokáže soupeře označit za slabšího, nemocného nebo „cizího“. Vítězí ten, kdo dokáže vyvolat silnější emocionální reakci.

Argument je jen vedlejší produkt – jako peří, které už dávno slouží spíš k signalizaci než k letu.

A pak přijde den voleb.

Volič vstoupí do kabiny jako zvíře, které si má vybrat, kterému predátorovi se dobrovolně vydá. Zakroužkuje.

Odchází s pocitem, že právě vykonal svobodnou vůli.

Ve skutečnosti jen dokončil akt, který byl geneticky i kulturně naprogramován dávno předtím: vybrat si nejsilnější signál v daném okamžiku.

Po volbách nastává klid.

Vítězný organismus se stáhne do svého teritoria, shodí předvolební peří a začne se chovat podle skutečných selekčních tlaků: udržet moc, rozšířit vliv, eliminovat konkurenci.

Prohraní se stáhnou do stínu a čekají na další sezónu.

Někteří zahynou politicky. Jiní mutují.

A celý ekosystém se připravuje na další cyklus.

Protože v Darwinově džungli demokracie není cílem spravedlnost, moudrost ani ctnost.

Cílem je jen jedno: přežít do příštích voleb.

Autor: Milan Hausner | středa 14.10.2026 0:00 | karma článku: 0 | přečteno: 5x
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