Voláme"patříme na Západ", ale z čeho ta věta vzniká, nezačíná na g
... s tím nemá nic společného.
Když se na tu generickou větu „Patříme na Západ“ podíváme analytickou optikou, zjistíme, že genetika v ní hraje roli pouhého „provozního ředitele“, zatímco skutečným autorem scénáře je geopolitický strach a touha po komfortu.
Analytická dekonstrukce toho, proč tato věta nemá s genetikou nic společného, i když se tak tváří:
Dekonstrukce mýtu: Když si pleteme nukleotidy s geopolitikou
Genom neurčuje světové strany (Biologický fackovací panák)
V naší DNA neexistuje žádný chromozom s kompasem, který by byl fixovaný na Brusel nebo Washington. Pokud by ten samý „typ mozku“ (úzkostný, milující pořádek a kávu) vyrostl v 11. století, jeho biologická touha po bezpečí by nevolala po „Západu“, ale pravděpodobně po pevnějších hradbách a lepším uskladnění obilí na zimu.
- Verdikt: Genom dodává pouze intenzitu touhy po stabilitě. To, že se tato stabilita zrovna v jednadvacátém století jmenuje „Západ“, je čistá historická náhoda a marketing.
Neuroplasticita vs. ideologický beton
Říkat, že věta „Patříme na Západ“ je produktem genomu, je jako tvrdit, že hardware vašeho telefonu vás nutí instalovat si zrovna TikTok.
- Moje amygdala (centrum strachu) sice může být geneticky hyperaktivní, což ze mě dělá ideálního kandidáta na paniku.
- Ale je to až kultura a historická zkušenost, co té panice dodá konkrétní směr (útěk před tanky z Východu).
Sociologický paradox: Kdybychom lidi s úplně stejným „genem pro kulturní hygienu a pořádek“ přesadili do Singapuru, jejich dopaminový systém by vrněl blahem tam a na evropský Západ by se dívali jako na špinavý, chaotický skanzen.
Anatomie pěti „genů“ z textu (Co to je doopravdy?)
|Satirický „Gen“
|Biologická realita
|Sociologický překlad
|1. Výjezd z dějin
|Vyšší reaktivita na stres
|„Mám strach, že nás zase někdo obsadí, tak se chci schovat za nejsilnějšího kluka na hřišti.“
|2. Kulturní hygiena
|Potřeba nízké kognitivní entropie
|„Chci žít tam, kde fungují instituce a nemusím u každého úředníka dumat, jestli potřebuje úplatek.“
|3. Memetická loajalita
|Zrcadlové neurony / Konformita
|„Říkají to v televizi a na Twitteru, tak to budu říkat taky, abych na večírku nevypadal jako idiot.“
|4. Emoční geografie
|Tribální (kmenový) pud
|„Chci patřit do elitního klubu s dobrou pověstí, ne do té pochybné party vedle.“
|5. Civilizační úlevy
|Epigenetická paměť na trauma
|„Moje rodina má z minulého režimu takový žaludeční vřed, že radši podepíšu cokoliv, co voní po svobodě.“
Kavárenský genom v praxi
Závěr je nekompromisní. Genom za nic nemůže. Genom je jako kuchař, který vám dal do vínku chuťové pohárky citlivé na sladké. Ale to, jestli si dáte větrník v pražské kavárně, nebo jablečný koláč v Paříži, už určuje vaše peněženka, vaše poloha a to, kam zrovna vedou koleje.
Věta „Patříme na Západ“ je v českém kontextu v podstatě biologicky kódovaný povzdych úlevy, převlečený za politický názor. Je to racionální nadstavba nad iracionálním strachem, že by nám někdo mohl vzít teplou vodu, fungující soudy a možnost nadávat na vládu u dobrého filtru.
A s tím genotypem je to úplně stejně. Podle nejnovějších studií není v genotypu Čecha a Slováka žádný rozdíl, aby se dali poznat. Větší je dokonce rozdíl mezi Moravákem a Čechem, než přes hranice. Je to ale stejné jako s tím názorem.
Genom za nic nemůže a žádné „národní geny“ neexistují. Genom dodá jenom ten slepý, univerzální lidský hardware (úzkost, touhu po pořádku, stádnost), ale to, jak se ten hardware naprogramuje, závisí čistě na tom, kde zrovna stojíš v dějinách.
Stejný genom, jiný operační systém: Češi a Slováci
Kdybychom vedle sebe posadili Čecha a Slováka, ten nevinný úředník v podzemí biologie, genom by jim oběma přidělil naprosto identickou startovní sadu kognitivních reflexů: gen pro strach z neznáma, gen pro touhu někam patřit a gen pro hledání viníka, když se nedaří. Jenže pak do téhle biologické laboratoře vtrhly dějiny a geografie a nahrály do stejného hardwaru úplně jiný program.
- Česká verze (Software „Kotlina pod střechou“):
- Když česká amygdala (gen pro strach) zjistila, že žije v ploché kotlině obklopené výkonnými germánskými sousedy, naprogramovala se na suchý, defenzivní cynismus. Ten samý gen pro konformitu, který jinde staví chrámy, se v Čechách projevuje jako tichá dohoda, že se budeme všichni tvářit, že uklízíme chodníky, abychom měli klid na nadávání v hospodě. Gen pro hledání bezpečí tu zkrátka vyústil v software, který věří, že nejlepším výjezdem z dějin je schovat se pod stůl a počkat, až se to přežene.
- Slovenská verze (Software „Karpatský hřeben“):
- Slovenský mozek dostal od genomu navlas stejnou potřebu bezpečí a řádu, ale protože ho dějiny posadily na vertikální horské hřebeny pod dohled maďarské správy, jeho software se naprogramoval na okamžitou, dramatickou reakci. Strach se tu nepřetavuje do ironických vtipů u piva, ale do okamžité potřeby najít silného baču, který ochrání stádo před vlky zvenčí. Ten samý kmenový pud, který Čecha nutí splynout s davem v tramvaji, nutí Slováka manifestovat svou existenci hlasitým zpěvem nebo emotivním gestem, protože na horách vás pod stolem nikdo neuslyší.
Geneticky jsou na tom oba národy stejně – oba pohání úplně stejný lidský strach, unavenost z dějin a touha mít od státu pokoj. Rozdíl není v DNA, ale v tom, že český mozek hledá civilizační úlevu v úniku k chladnému rozumu, zatímco slovenský mozek se před nepřízní světa utíká schovat k horkým emocím.
Notebook LLM na základě vlastního promptu
Milan Hausner
|Další články autora
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.