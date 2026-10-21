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Voda, TikTok a laxativum

Milan Hausner
Krátká úvaha o tom, jak se z obyčejného napití stala civilizační událostí. Existují doby velkých objevů. Někdo objeví elektřinu. Někdo penicilin. A pak přijde naše doba a už víme, že po probuzení je dobré se napít vody.

Člověk otevře internet v naději, že se dozví něco převratného o vesmíru, ekonomice nebo lidské duši. Místo toho na něj vyskočí článek oznamující, že lékař na TikToku doporučuje po probuzení vypít hrnek teplé vody. A najednou je z obyčejného doušku hydratace epopej o metabolismu, střevní mikroflóře, krevním oběhu a možná i míru na Blízkém východě. Co ovšem pije pan Trump po ránu, v článku nestojí. A třeba mu tuto otázku dosud nikdo nepoložil. Třeba by nevymýšlel takové trapnoviny.

Moderní společnost totiž dospěla do stádia, kdy už nevěří vlastním zkušenostem. Vodu nepijeme proto, že máme žízeň. Vodu pijeme proto, že ji schválil odborník, algoritmus, influencer, redaktor a tři reklamní systémy současně.

Kdysi babička řekla: „Napij se, vždyť jsi celou noc nepil.“ A tím byla věc vyřízena.

Dnešní článek potřebuje dva tisíce slov, pět externích odkazů, citaci odborného časopisu, grafickou ilustraci lidského střevního traktu, tři experty a reklamu na téměř na cokoli, jen z taktických důvodů tentokrát chybí laxativum, aby dospěl ke stejnému závěru.

Dokonce už ani voda nesmí být jen voda. Musí být transformační. Musí nastartovat tělo. Musí podpořit metabolismus. Musí detoxikovat. Musí optimalizovat. Musí aktivovat. Musí být manažerkou vlastního osobního rozvoje. Musí být slovy pohádky málem svěcená.... kterým politickým směrem už ale v článku nestojí.

Obyčejná voda už nestačí. Marketing z ní udělal vedoucí projektu.

Nejkrásnější je okamžik, kdy článek začne slibovat hubnutí. To už zkušený čtenář tuší, že se blíží něco velkého. Metabolismus se prý zrychlí, tělo spotřebuje energii na vyrovnání teploty a člověk má pocit, že právě objevil biologickou obdobu perpetua mobile. Jenže pak přijde poslední odstavec.

Takový ten novinářský úhybný manévr. Teplá voda hubnutí podporuje. Ale sama o sobě ne. Není to zázrak. Kilogramy nerozpouští. Bez pohybu a rozumného jídla nefunguje.

A tehdy se celá katedrála senzačních titulků sesype do jediné prosté věty:

„Pijte vodu a nechovejte se jako pokojová rostlina.“

To je mimochodem přesně rada, kterou by lidstvo dostalo zdarma od kteréhokoli dědečka před sto lety. Ale tehdy nebyl internet.

Novinář pro online je panečku hvězdný myslitel. Vezme nejbanálnější skutečnost známou po tisíciletí a navlékne ji do slavnostních šatů převratného objevu. Z obyčejného pití udělá wellness strategii. Z ranního doušku vytvoří životní filozofii. A z hydratace udělá téma na celý pracovní týden. Proto se dnes člověk neprobouzí do nového dne.

Probouzí se do nekonečného proudu článků, které s vážnou tváří vysvětlují, že potřebuje dýchat vzduch, pít vodu, chodit spát, hýbat se a občas opustit mobil.A kdyby se snad někdo ptal, co na celé věci fascinuje nejvíc, není to ani TikTokový lékař, ani teplá voda.

Ne.

Největším symbolem celé epochy je skutečnost, že mezi dvěma odstavci o lidském trávení na vás vykoukne reklama na zázračnou pilulku, která nedovolí vaší ženě odejít za výkonnějším kulturistou či pleťový krém, který z vás udělá padesátku před pubertou.

A možná právě v tom spočívá podstata moderní civilizace.

Nežijeme ve věku informací. Žijeme ve věku, kdy se z nejstaršího lidského návyku na planetě musí stát obsah.

A voda, která po miliony let prostě byla vodou, dnes musí každý den znovu dokazovat, že si zaslouží být vypita a online plátek pochválen.

Autor: Milan Hausner | středa 21.10.2026 17:20 | karma článku: 0 | přečteno: 12x
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