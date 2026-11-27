Vnitřní kontrola a politika
Neplatí to jen v politice, ale zcela obecně. Pokud dítě nemá vnitřní sebekontrolu, narazí nejen doma, ale i ve škole. Vnitřní kontrola je prostě užitečný psychologický mechanismus. Bez jakýchkoli námitek.
Spor začíná ve chvíli, kdy se z psychologického nástroje stane politický element. Když se z otázky „jak vychovat samostatného člověka“ nenápadně stane otázka „jak vychovat člověka, který bude volit správně“.
Právě zde se výchova snadno promění ve vlastní past.
Mladí lidé mají odjakživa sklon vymezovat se vůči rodičům. Není to porucha ani selhání. Je to jeden ze základních mechanismů dospívání. Dítě si buduje vlastní identitu tím, že zpochybňuje autority, které jej formovaly.
Čím silněji je mu vnucován určitý světonázor jako jediný správný, tím silnější bývá pokušení ověřit si opak.
Jestliže dítě po léta slýchá, že určité politické strany představují nebezpečí, že jejich voliči jsou zmanipulovaní nebo nedostatečně informovaní a že slušný či vzdělaný člověk přece volí jinak, dostává zároveň druhé, méně viditelné sdělení: správná odpověď je dána předem. A jakmile mladý člověk získá pocit, že správná odpověď byla takto doručena, může právě nesouhlas s ní začít považovat za důkaz vlastní nezávislosti.
Historie nabízí takových příkladů nespočet. Děti komunistických funkcionářů, které se staly horlivými antikomunisty. Děti liberálních intelektuálů, které našly zalíbení v konzervativních či národoveckých proudech. Děti nábožensky založených rodičů, které náboženství opustily, stejně jako děti sekulárních rodin, které víru objevily. Konkrétní ideologie se mění, mechanismus zůstává. Mohl bych zde uvést celou řadu příkladů, ale byl by to zbytečně dlouhý post. Spoustu jich znáte z politiky, možná více pak i z vlastního okolí, kdy se syn či dcera zrovna nepotatili či nepomamili.
Čím více je určitý názor spojován s morální povinností, tím více může být odmítnut právě proto, že byl předkládán jako povinnost.
Rodič správně varuje před politiky, kteří nabízejí jednoduchá řešení složitých problémů. O tom také není sporu. Jenže stejnou opatrnost bychom měli zachovat i vůči rodičům, učitelům nebo veřejným autoritám, které si osobují právo předem rozhodnout, kdo je nositelem pravdy a kdo představuje omyl.
Jakmile dítě slyší, že volba určité strany je důkazem špatné výchovy, nedostatku kritického myšlení nebo morálního selhání, debata končí dříve, než vůbec začala.
Politická otázka se mění v otázku vlastní identity.
A člověk, který chce být skutečně samostatný, začne hledat vlastní odpovědi jinde.
- Volba není rodinné dědictví předávané geneticky z generace na generaci.
- Nevyplývá mechanicky ani z jednoho výchovného stylu.
- Je výsledkem osobní zkušenosti, ekonomické situace, generačního prostředí, médií, přátel, učitelů, knih přečtených ve správný okamžik i náhodných životních setkání.
- A ano, někdy také vzdoru.
Rodiče mohou děti naučit, že zdroje jsou omezené, že rozhodnutí mají důsledky a že jednoduchá vysvětlení bývají podezřelá. Mohou je naučit ověřovat informace, klást otázky a snášet nejistotu. To všechno je cenné a zásadní pro další vývoj mladého člověka.
Nemohou však naprogramovat jejich budoucí politickou identitu, aniž by zároveň riskovali, že vytvoří přesný opak toho, co zamýšleli.
Skutečnou prevencí proti manipulaci není politická socializace převlečená za psychologii.
Je jí schopnost pochybovat i o názorech těch, které máme rádi. Včetně vlastních rodičů. Včetně učitelů. Včetně autorů článků, s nimiž právě souhlasíme.
Protože samostatnost nezačíná tehdy, když dítě dospěje ke „správnému“ názoru.
Začíná tehdy, když si k němu dokáže najít vlastní cestu. , A to je nakonec důležitější než to, koho jednou zvolí.
PS:
|A vlastně bychom měli být rádi, že to tak nefunguje. Kdyby rodiče dokázali spolehlivě naprogramovat politické postoje svých dětí, největším nepřítelem všech revolucí by nebyla policie ani cenzura, ale rodinná výchova. Nevznikla by Charta 77, protože děti komunistů by zůstaly komunisty, děti disidentů disidenty a všichni by spořádaně dědili názory stejně jako chalupy. Dějiny by byly nesmírně stabilní, nesmírně předvídatelné a nesmírně nudné.
|Naštěstí se čas od času narodí dítě, které vyslechne celoživotní přednášku o správném směru, poděkuje za ni a vydá se přesně opačně.
|A právě to je jeden z důvodů, proč společnost ještě úplně nezkameněla.
Milan Hausner
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