Vlastenectví, migrace a evropský sport „přehlížej a lakuj“ 4
... jak západní Evropa s málem vrozeným nadšením boří vlastní domy, aby do nich mohla pozvat hosty, kteří si mezitím stěžují na průvan.
U nás v české kotlině se občas žije v blažené iluzi, že se nás tyhle globální radosti netýkají. Proč taky panikařit, když v Praze zatím potkáváte víc cizinců s mopem či u volantu nebo u fronty na kávu než v militantních čtvrtích? Jenže spoléhat na to, že nás geografická setrvačnost a určitá neatraktivnost našich platových podmínek zachrání navěky, je asi tak moudré jako nechat otevřené dveře od kurníku s tím, že liška má dneska redukční dietu.
Proč se tváříme, že se vlastně nic neděje?
- Geografická klika a nižší kapesné: Naše sociální systémy prostě nelákají ty správné dobrodruhy v takovém množství jako německý Arbeitsamt. A tak si hrajeme na oázu klidu a tleskáme vlastnímu bezpečí, které ovšem nespočívá v naší geniální státní správě, ale spíše v tom, že západní sousedé nabízejí lepší sociální balíčky.
- Politická korektnost jako vrchol diplomacie: Jakmile někdo nadnese, že ne každý, kdo projde sedmi bezpečnými státy bez dokladů, míří do střední Evropy s úmyslem studovat Babičku od Boženy Němcové, okamžitě se spustí poplach. Obránci světlých zítřků vás označí za nelidského neandrtálce, zatímco oni sami bezpečně sedí v uzavřených čtvrtích s bezpečnostní agenturou u brány.
Tichá radost z cizích chyb aneb Co nás čeká, až dorazí pokrok
Západní Evropa nám mezitím poskytuje velkolepý sociální experiment v přímém přenosu. My jen zpovzdálí sledujeme ty fascinující benefity:
- Obohacování veřejného prostoru: Zatímco v Paříži nebo Bruselu se místní učí novým kulturním zvykům, jako je noční parkour přes cizí ploty a obohacování maloobchodního prodeje mačetami, my se stále úzkoprsě držíme nudných konceptů, jako je pořádek a bezpečí na ulicích.
- Kulturní obohacení školství: Odborníci nám slibují, že třídy plné dětí, které neumí slovo česky, zvednou úroveň vzdělání. Je přece známou pravdou, že nejlepší způsob, jak naučit žáky matematiku, je vybudovat ve třídě jazykovou a kulturní babylonskou věž a doufat, že se to „samo“ integrací urovná.
- Paralelní světy aneb Města ve městě: Proč mít jednu společnost, když můžete mít hned tři, které o sobě navzájem nevědí, případně se z hloubi duše nesnášejí? Vždyť mír a harmonie přece nikdy nevznikaly z toho, že by lidé mluvili stejnou řečí a dodržovali stejné zákony, to je přece zastaralý politický koncept.
Jak vypadá moderní vlastenecký sarkasmus v praxi?
Být vlastencem dnes neznamená jen mávat praporem na oslavách nebo vzpomínat na praotce Čecha. Znamená to zachovat si chladnou hlavu, nenechat si namluvit, že černá je bílá, a trvat na zcela radikálních myšlenkách:
- Že stát má chránit své hranice alespoň v jistém rámci? Šokující myšlenka, málem za ni hrozí poplach v Bruselu. Chápu, že je to dnes prakticky nemožné.
- Že kdo sem přichází, měl by projevit aspoň minimální snahu respektovat pravidla hostitele, místo aby diktoval ty své?
- Že odmítnutí povinných kvót na dovoz sociálních problémů není rasismus, ale obyčejný pud sebezáchovy?
Stručně řečeno: milovat svou zemi dnes znamená hlavně mít pevné nervy, odmítnout si nechat zničit dům jen proto, že sousedovi už vyhořel, a občas těm, co nám hlásají světlé zítřky bez hranic, připomenout, že naivita ještě nikdy žádnou civilizaci nezachránila maximálně tak urychlila civilizačně generovanou apokalypsu.
Rasismus je technologie moci způsob, jak rozdělit lidi, aby se dali lépe ovládat. Člověk sám o sobě má spíš tendenci navazovat kontakt, ne stavět bariéry. Když se potkáme bez předsudků, funguje empatie, ne ideologie. A technologie moci je mi z duše odporná, už ze samotné podstaty. Přesto ale nelze přehlížet objektivní situaci kolem nás.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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