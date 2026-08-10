Vitrína na vlastní medaile
Vitrína na vlastní medaile
Jeho oblíbeným revírem je morálka a životní moudrost. Těch druhých, podotýkám. Mluví o těchto ctnostech s takovou samozřejmostí, jako by na ně vlastnil patent: a pokud ne přímo patent, tak minimálně exkluzivní vydavatelská práva.
Děda Vševěd nikdy nekřičí. To by bylo vulgární a pod jeho úroveň. On pouze zdvořile doporučuje. Místo starého, ohraného „Já v tvém věku…“ dnes s laskavým úsměvem nasadí: „Víte, tohle všechno už jsem dávno vyřešil. Přečtěte si moji knihu! Napsal jsem ji nesmírně čtivě a pro každého naprosto srozumitelně…“
Každá jeho věta je vlastně takové přátelské PR. A přesto po ní zůstane v místnosti zvláštní ticho, jako by někdo právě zjistil, že jeho vlastní život je jen špatně zredigovaný rukopis, zatímco naproti sedí autor absolutního bestselleru.
On totiž nepotřebuje vědět, co jste prožili, jaké máte za sebou ztráty, jaké vás trápí noční můry nebo co jste dokázali. Ale také ne, čím trpíte a pro co trpíte. Jeho kniha už to všechno dávno univerzálně obsáhla! Jeho zkušenost je absolutní měřítko, proti kterému se názory všech ostatních jeví jen jako nepovedené poznámky pod čarou. A on vám to podá tak vlídně, že se začnete upřímně stydět, že jste jeho dílo ještě nečetli.
Morálka je pro něj zkrátka nástroj, kterým se dají druzí elegantně seřadit do fronty na autogramiádu. On nemoralizuje. On jen nabízí své dílo jako zrcadlo, ve kterém se ti druzí, jaká náhoda, vždycky jeví o něco menší a o něco méně moudří.
Immanuel Kant formuloval morálku docela jasně: Jednej tak, abys lidství – jak ve své osobě, tak v osobě každého druhého – vždy používal zároveň jako účel a nikdy pouze jako prostředek.
Kant tím říká, že každé tvoje pravidlo chování musí být tak slušné, férové a univerzální, že bys byl ochoten ho povýšit na zákon platný pro všechny. Žádné výjimky pro sebe, žádné „já můžu, ostatní ne“.
Zkrátka a dobře: morálka není literární soutěž o to, kdo má lepší životopis. Není to ani kampaň na vlastní ctnosti, kde ostatní dělají jen komparz vašemu egu. A už vůbec to není zdvořilé shazování druhých přesvědčením, že jediná správná cesta je ta vaše.
Kdybyste s Kantovým citátem přišli za Dědou Vševědem, pravděpodobně by pokýval hlavou, usmál se a dodal: „Immanuel to trefil docela hezky, to mu musím nechat. Ale upřímně: kdyby si raději přečetl moji knihu, mohl si tyhle složité definice ušetřit. Tam je to totiž pro každého srozumitelné!“
A v tom spočívá ta krásná, téměř dokonalá ironie.
Člověk, který má plná ústa morálky, ji používá jen jako elegantní marketingový nástroj, jak povýšit sám sebe a snížit ostatní. Zdvořile. Opakovaně. S absolutní jistotou.
Možná by stálo za to, zkusit si Kantův test v praxi: „Chtěl bych, aby obecným zákonem bylo: ‚Používej každého kolem sebe jako chodící reklamu na vlastní moudrost‘?“
Ale to by pak už nebyl Děda Vševěd. To by byl jen normální člověk, který si uvědomil, že morálka není vitrína na vlastní medaile. A že nakonec stejně vždycky platí, že každý blázní po svém...
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