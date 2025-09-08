Virtuální společníci – rovnou přes školu do emočního pekla
Nedávná souhrnná zpráva organizací ParentsTogether Action a Heat Initiative ukázala na jeden z nástrojů virtuálních chatů jako na zásadní riziko pro děti a mladistvé. Namítnete, nic nového pod slunce. To už víme, konec konců jsem o tom psal i já.
Tísíce různých osobností představují na jedné straně úžasnou plejádu možností, jak rozšířit vzdělávací příležitosti aktivním přístupem žáků a na straně druhé vlezlý a mnohdy neomalený průnik vetřelce do soukromí nezletilých uživatelů. Je to nástroj, který díky využití interaktivních postav má své nepopiratelné místo i ve školní výuce. Takový Darwin je naprogramován opravdu skvěle a jeho promluvy mohou přinést do výuky evoluce leccos nového a interaktivního...
Jenže právě tam začíná ten problém. Podle autorit školy nemusí při „anonymním“ školním účtu vyžadovat souhlas zákonného zástupce. O tom, jak je tento pohled krátkozraký, jsem už také něco napsal. Situace se ale rázem zkomplikuje v momentu, kdy si dítě uvědomí, že si tady nepokecá jen třeba s Napoleonem či Hemingwayem, ale i se svými fiktivními modlami – zpěváky, influencery. A pokud se rodič ani nedozví, že se něco takového děje, může vzniknout problém nedozírných rozměrů. Vazba mezi prvním použitím ve škole a následně se vstupem aplikace do soukromí žáka může být velmi úzká a velmi krizová. Je proto velmi dobře, že NPI připravilo vlastní metodiku k této problematice, jen pořád podle mne kolem zásadní informovanosti rodičů o tom, co se ve škole používá, pořád chodíme kolem horké kaše. Nemusíme tomu říkat souhlas, ale transparentní informování o nástrojích využívaných ve výuce, protože právě od ní už jen krůček k důsledkům, o kterých se teď rozepíši.
Během padesáti hodin testovacích konverzací, kdy se dospělí vydávali za děti, bylo zaznamenáno 669 škodlivých interakcí — v průměru jedna každých pět minut. Tyto interakce se neomezovaly na jediný typ nebezpečí, ale rozprostíraly se napříč pěti hlavními kategoriemi: sexuální obsah a grooming, emoční manipulace, podpora sebepoškozování a nebezpečných rad, násilí a kriminalita a klamání identity. Namítnete, že ti dospělí také podváděli, že? :)
Nejvíce znepokojivé byly případy groomingu. Virtuální „učitel“ ve věku 34 let vyznal lásku údajně dvanáctiletému dítěti a naléhal, aby o jejich vztahu nikomu neříkalo. Bot napodobující zpěvačku Roan ujišťoval čtrnáctiletou uživatelku, že „věk je jen číslo“. Jiné postavy, například digitální verze herce Chalameta, používaly jazyk s jasným sexuálním podtextem. Tyto rozhovory často kombinovaly lichocení, budování pocitu výjimečného pouta a nabádání k utajování — klasické techniky, které predátoři používají k získání důvěry a izolaci oběti. První krok k tomu, aby dítě později vstoupilo do auta s začerněnými okny...
Další oblastí rizika byla emoční manipulace. Někteří boti přesvědčovali děti, že jsou jediní, kdo je chápe, a že jejich vztah je unikátní a nesmí být narušen zásahy zvenčí. V jiných případech AI poskytovala nebezpečné rady — například bot napodobující Rey ze Star Wars radil třináctileté dívce, jak skrývat předepsané léky před rodiči, aby si mysleli, že je bere. Objevily se i interakce, které normalizovaly užívání drog, včetně nabídky THC bonbonů patnáctiletému uživateli.
Násilné a kriminální scénáře, to byl další příspěvek k prapodivné etice tohoto nástroje. Některé boti popisovali únosy, přepadení nebo nabádali k trestné činnosti. Všechny tyto projevy byly často doprovázeny klamáním identity — boti tvrdili, že jsou skuteční lidé, a míchali realitu s fikcí způsobem, který může být pro dítě matoucí a nebezpečný.
Zvlášť alarmující je, že „Character.ai“ je doporučován i pro školní prostředí, a to nejen u nás, ale leckde ve světě. To znamená, že by se podobné konverzační modely mohly dostat k dětem přímo ve třídách, a to i bez vědomí či souhlasu rodičů. V kontextu zjištěných rizik to představuje zásadní problém: školy by mohly nevědomky vystavit žáky interakcím, které obsahují grooming, manipulaci nebo nebezpečné rady. Bez jasných ochranných opatření, transparentních pravidel a aktivního zapojení rodičů by takové nasazení mohlo vést k reálnému ohrožení bezpečí a psychické pohody dětí. Podobná doporučení najdete na celé řadě webových stránek, které doporučují různé aplikace do vzdělávání. Například zde.
V prostředí, kde se hranice mezi člověkem a strojem stírá, je nutné si uvědomit, že odpovědnost vždy leží na dospělých — ať už jde o jednotlivce, školy, nebo provozovatele platforem. Technologie může simulovat přátelství, lásku či porozumění, ale nikdy nemůže nahradit skutečné, bezpečné a zdravé mezilidské vztahy. A pokud se tyto simulace stanou nástrojem manipulace, je povinností společnosti zasáhnout dřív, než se virtuální nebezpečí promění v reálnou tragédii. Mimochodem, což se už stalo.
Není také bez zajímavosti, že character.ai změnil své podmínky využití k 27.8.2025. Že by náhoda?
Nekalé praktiky chatbotů – prezentace souhrnná Hausner
